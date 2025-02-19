Ўзбекистон илк бор тармоқсимон полиэтилен ишлаб чиқаради — тафсилотлар
© Пресс-служба ООО "Шуртанский газохимический комплекс"В Узбекистане впервые будет производиться сшитый полиэтилен
© Пресс-служба ООО "Шуртанский газохимический комплекс"
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Ишга туширилган янги лойиҳанинг қиймати 8 миллион долларга тенг.
TOШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Ўзбекистонда илк бор тармоқсимон полиэтилен ишлаб чиқарилади, дея хабар берди Шўртан газ-кимё мажмуаси матбуот хизмати.
Республикада илк бор тармоқсимон полиэтилен хомашёсини ишлаб чиқариш лойиҳасига оид якуний келишув имзоланди.
© Пресс-служба ООО "Шуртанский газохимический комплекс"В Узбекистане впервые будет производиться сшитый полиэтилен
В Узбекистане впервые будет производиться сшитый полиэтилен
© Пресс-служба ООО "Шуртанский газохимический комплекс"
“Ушбу ҳужжатлар асосида “NASAF XCP TECHNO” қўшма корхонаси ташкил этилиб, лойиҳага расман старт берилди. Мазкур корхона Шўртан газ-кимё мажмуаси, Хитойнинг “Yunnan Xinchengpeng Polymer Technology” компанияси ҳамда “Ўзэлтехсаноат” уюшмасига аъзо “Techno Cable Group” корхонаси ҳамкорлигида ташкил этилди”, — дейилади хабарда.
Айтилишича, лойиҳа натижасида Ўзбекистонда илгари мавжуд бўлмаган маҳсулотни ишлаб чиқариш орқали ички бозорнинг йиллик 25-30 минг тонналик эҳтиёжи маҳаллий маҳсулотлар ҳисобига қопланади.
“8 миллион доллар қийматидаги мазкур лойиҳанинг ишга туширилиши импорт ҳажмини йилига 30 миллион долларга камайтириб, 65 та янги иш ўрни яратилишига ҳамда ички саноат тармоғини мустаҳкамлашга хизмат қилади”, — дея қайд этилган хабарда.
Маълумот учун, тармоқсимон полиэтилен (PE-X) оддий полиэтиленга нисбатан анча мустаҳкам, эластик ва юқори ҳароратга чидамли бўлиб, сув ва газ қувурлари, иситиш тизимлари, электр изоляцияси соҳаларида қўлланилади.