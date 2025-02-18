https://sputniknews.uz/20250218/overchuk-kaspiy-beshlik-eoii-taklif-48006615.html
Каспий бешлигига ЕОИИ билан яқинлашишни кўриб чиқиш таклиф этилди
Каспий бешлигига ЕОИИ билан яқинлашишни кўриб чиқиш таклиф этилди
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Россия бош вазири ўринбосари Алексей Оверчук Каспий бешлиги мамлакатларига ЕОИИ билан яқинлашишнинг афзалликларини кўриб чиқишни таклиф қилди, деб ёзмоқда РИА Новости.
2025-02-18T17:01+0500
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ТОШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Россия бош вазири ўринбосари Алексей Оверчук Каспий бешлиги мамлакатларига Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) билан яқинлашишнинг афзалликларини кўриб чиқишни таклиф қилди, деб ёзмоқда РИА Новости.Ҳозирда ЕОИИга Арманистон, Беларусь, Қозоғистон, Қирғизистон ва Россия киради. Молдова, Ўзбекистон, Куба ва Эрон кузатувчи давлатлардир. Каспий бешлигига Россия, Озарбайжон, Эрон, Қозоғистон ва Туркманистон киради.
https://sputniknews.uz/20250218/eoii-hujjatlar-tadbirkor-taklif-47998656.html
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россия бош вазири ўринбосари алексей оверчук каспий бешлиги еоии
россия бош вазири ўринбосари алексей оверчук каспий бешлиги еоии
Каспий бешлигига ЕОИИ билан яқинлашишни кўриб чиқиш таклиф этилди
Оверчук Каспий бешлигига ЕОИИ билан яқинлашишни кўриб чиқишни таклиф қилди.
ТОШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Россия бош вазири ўринбосари Алексей Оверчук Каспий бешлиги мамлакатларига Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) билан яқинлашишнинг афзалликларини кўриб чиқишни таклиф қилди, деб ёзмоқда РИА Новости.
“Минтақада иқтисодий алоқаларнинг мустаҳкамланишига Эроннинг ЕОИИга кузатувчи давлат сифатида қўшилиши ёрдам бермоқда. Каспий бешлигининг бошқа аъзоларини ЕОИИ билан яқинлашишнинг афзалликлари ҳақида ўйлашга таклиф қиламан”, — деди Оверчук Теҳрондаги учинчи Каспий иқтисодий форумида.
Ҳозирда ЕОИИга Арманистон, Беларусь, Қозоғистон, Қирғизистон ва Россия киради. Молдова, Ўзбекистон, Куба ва Эрон кузатувчи давлатлардир. Каспий бешлигига Россия, Озарбайжон, Эрон, Қозоғистон ва Туркманистон киради.