https://sputniknews.uz/20250218/lavrov-aqsh-ukraina-uchrashuv-48002444.html
Лавровнинг Россия ва АҚШ музокаралари якуни бўйича матбуот билан мулоқоти — видео
Лавровнинг Россия ва АҚШ музокаралари якуни бўйича матбуот билан мулоқоти — видео
Sputnik Ўзбекистон
Ар-Риёдда Россия ва АҚШ ўртасида учрашувда Россия томонидан Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров ва Россия президенти ёрдамчиси Юрий Ушаков иштирок этди.
2025-02-18T18:43+0500
2025-02-18T18:43+0500
2025-02-18T19:01+0500
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ТОШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавровнинг Ар-Риёдда бўлиб ўтган Россия ва АҚШ музокаралари якуни бўйича матбуот билан мулоқоти бўлиб ўтмоқда.Бугун Россия ва АҚШ музокаралари бўлиб ўтди. Россия томонидан Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров ва Россия президенти ёрдамчиси Юрий Ушаков иштирок этди. АҚШ делегацияси таркибида давлат котиби Марко Рубио, президент Дональд Трампнинг миллий хавфсизлик бўйича маслаҳатчиси Майк Уолтц ва АҚШ етакчисининг Яқин Шарқ бўйича махсус вакили Стивен Уиткофф бор. Учрашув тахминан 4,5 соат давом этди. Америка делегацияси билан Ар-Риёддаги музокараларнинг биринчи қисмидан сўнг Россия Ташқи ишлар вазирлиги Вашингтоннинг икки томонлама муаммоларни ҳал этишда жиддий нияти борлигини маълум қилди. Россия ва АҚШ делегациялари муаммоли масалаларнинг бутун мажмуасини муҳокама қилишди. Қайд этилишича, уларнинг аксарияти тўпланиб қолган.Аввалроқ Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилганидек, Сергей Лавров ва Юрий Ушаков бугун АҚШ вакиллари билан учрашув ўтказади. Украина бўйича музокаралар, Путин ва Трамп ўртасидаги учрашувни ташкил этиш, Россия-Америка муносабатларини тиклаш каби мавзулар муҳокама қилинади.
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ар-риёд россия ва ақш учрашув россия томонидан россия ташқи ишлар вазири сергей лавров россия президенти ёрдамчиси юрий ушаков давлат котиби марко рубио президент дональд трампнинг миллий хавфсизлик бўйича маслаҳатчиси майк уолтц ақш етакчисининг яқин шарқ бўйича махсус вакили стивен уиткофф
ар-риёд россия ва ақш учрашув россия томонидан россия ташқи ишлар вазири сергей лавров россия президенти ёрдамчиси юрий ушаков давлат котиби марко рубио президент дональд трампнинг миллий хавфсизлик бўйича маслаҳатчиси майк уолтц ақш етакчисининг яқин шарқ бўйича махсус вакили стивен уиткофф
Лавровнинг Россия ва АҚШ музокаралари якуни бўйича матбуот билан мулоқоти — видео
18:43 18.02.2025 (янгиланди: 19:01 18.02.2025)
Ар-Риёддаги Россия-Америка музокаралари якунланди.
ТОШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавровнинг Ар-Риёдда бўлиб ўтган Россия ва АҚШ музокаралари якуни бўйича матбуот билан мулоқоти бўлиб ўтмоқда.
Бугун Россия ва АҚШ музокаралари бўлиб ўтди. Россия томонидан Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров ва Россия президенти ёрдамчиси Юрий Ушаков иштирок этди. АҚШ делегацияси таркибида давлат котиби Марко Рубио, президент Дональд Трампнинг миллий хавфсизлик бўйича маслаҳатчиси Майк Уолтц ва АҚШ етакчисининг Яқин Шарқ бўйича махсус вакили Стивен Уиткофф бор.
Учрашув тахминан 4,5 соат давом этди.
Америка делегацияси билан Ар-Риёддаги музокараларнинг биринчи қисмидан сўнг Россия Ташқи ишлар вазирлиги Вашингтоннинг икки томонлама муаммоларни ҳал этишда жиддий нияти борлигини маълум қилди. Россия ва АҚШ делегациялари муаммоли масалаларнинг бутун мажмуасини муҳокама қилишди. Қайд этилишича, уларнинг аксарияти тўпланиб қолган.
Аввалроқ Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилганидек, Сергей Лавров ва Юрий Ушаков бугун АҚШ вакиллари билан учрашув ўтказади. Украина бўйича музокаралар, Путин ва Трамп ўртасидаги учрашувни ташкил этиш, Россия-Америка муносабатларини тиклаш каби мавзулар муҳокама қилинади.