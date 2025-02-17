https://sputniknews.uz/20250217/rossiya-olimlar-epilepsiya-suniy-intellekt-47987909.html
Россиялик олимлар эпилепсияни сунъий интеллект ёрдамида аниқлаш усулини яратишди
Россиялик олимлар эпилепсияни сунъий интеллект ёрдамида аниқлаш усулини яратишди
Sputnik Ўзбекистон
Қайд этилишича, Россиянинг Болтиқ федерал университети ҳамда Н.И. Пирогов номидаги миллий тиббий жарроҳлик маркази олимлари электроэнцефалография таҳлилининг янги усулини ишлаб чиқди.
2025-02-17T13:12+0500
2025-02-17T13:12+0500
2025-02-17T13:12+0500
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TOШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Россиялик олимлар эпилепсияни сунъий интеллект ёрдамида аниқлаш усулини яратишди, дея хабар берди Ўзбекистон Соғлиқни сақлаш вазирлиги матбуот хизмати. Қайд этилишича, Россиянинг Болтиқ федерал университети ҳамда Н.И. Пирогов номидаги миллий тиббий жарроҳлик маркази олимлари электроэнцефалография таҳлилининг янги усулини ишлаб чиқди. Бу жараёнда сунъий интеллект технологиясидан фойдаланилади. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотига кўра, сайёрамиз бўйича 50 миллиондан ортиқ киши эпилепсия касаллигидан азият чекмоқда. Ачинарлиси, кейинги даврда улар сони йилига 5 миллион нафарга ортяпти. Бу патология – бош миянинг сурункали хасталиги. У 70 фоиз ҳолатда 20 ёшгача бўлган даврда ривожланади. Бироқ эпилепсия ҳар доим ҳам яққол аломатлар билан намоён бўлмайди. Бу эса хасталикни эрта босқичда аниқлаш имконини пасайтиради. Оқибатда турли асоратлар келиб чиқиши мумкин. Масалан, фотостимуляция — касалликка ташхис қўйишнинг асосий усулларидан бири. Бу жараёнда тиббий технология ёрдамида бемор кўзига ёрқин нур чақнашлари йўналтирилади. Аммо мазкур усул фақат фотосенситив эпилепсияни аниқлашда қўл келади. Хасталикнинг ёруғликка сезувчанлиги бўлмаган турига ташхис қўйишда эса янги диагностика усулларига эҳтиёж бор эди.
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россиянинг болтиқ федерал университети н.и. пирогов номидаги миллий тиббий жарроҳлик маркази олимлар электроэнцефалография таҳлили янги усул сунъий интеллект технологияси фотосенситив
россиянинг болтиқ федерал университети н.и. пирогов номидаги миллий тиббий жарроҳлик маркази олимлар электроэнцефалография таҳлили янги усул сунъий интеллект технологияси фотосенситив
Россиялик олимлар эпилепсияни сунъий интеллект ёрдамида аниқлаш усулини яратишди
Тадқиқотчилар янги турдаги текширувни 108 нафар кишида синовдан ўтказди.
TOШКЕНТ, 17 фев — Sputnik.
Россиялик олимлар эпилепсияни сунъий интеллект ёрдамида аниқлаш усулини яратишди, дея хабар берди Ўзбекистон Соғлиқни сақлаш вазирлиги матбуот хизмати.
Қайд этилишича, Россиянинг Болтиқ федерал университети ҳамда Н.И. Пирогов номидаги миллий тиббий жарроҳлик маркази олимлари электроэнцефалография таҳлилининг янги усулини ишлаб чиқди. Бу жараёнда сунъий интеллект технологиясидан фойдаланилади.
“Тадқиқотчилар янги турдаги текширувни 108 нафар кишида синовдан ўтказди. Уларнинг ярми фотосенситив бўлмаган эпилепсия билан оғриган беморлар, қолган қисми эса соғлом инсонлар эди. Янги таҳлил усули эпилепсиянинг фотосенситив бўлмаган турига 71 фоиз аниқликда ташхис қўйиш имконини беради. Келгусида мазкур янгилик кенг қамровда синовдан ўтказилиши кутилмоқда”, — дейилади хабарда.
Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотига кўра, сайёрамиз бўйича 50 миллиондан ортиқ киши эпилепсия касаллигидан азият чекмоқда. Ачинарлиси, кейинги даврда улар сони йилига 5 миллион нафарга ортяпти.
Бу патология – бош миянинг сурункали хасталиги. У 70 фоиз ҳолатда 20 ёшгача бўлган даврда ривожланади. Бироқ эпилепсия ҳар доим ҳам яққол аломатлар билан намоён бўлмайди. Бу эса хасталикни эрта босқичда аниқлаш имконини пасайтиради. Оқибатда турли асоратлар келиб чиқиши мумкин.
Масалан, фотостимуляция — касалликка ташхис қўйишнинг асосий усулларидан бири. Бу жараёнда тиббий технология ёрдамида бемор кўзига ёрқин нур чақнашлари йўналтирилади. Аммо мазкур усул фақат фотосенситив эпилепсияни аниқлашда қўл келади. Хасталикнинг ёруғликка сезувчанлиги бўлмаган турига ташхис қўйишда эса янги диагностика усулларига эҳтиёж бор эди.