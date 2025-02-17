Ўзбекистон Кувайтда савдо уйи очади — тафсилотлар
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Эмир Государства Кувейт Шейх Мишааль ас-Сабах провели встречу в узком составе и переговоры с участием членов официальных делегаций.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Ўзбекистон Кувайт араб иқтисодий тараққиёт фонди билан лойиҳалар портфелини кенгайтиради.
TOШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Ўзбекистон ва Кувайт етакчилари кенг кўламли шерикликни ривожлантиришга келишиб олишди, дея хабар берди президент матбуот хизмати.
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ва Кувайт амири Шайх Мишъал ас-Сабоҳ "Ал-Баян" саройида тор доирада учрашув ҳамда расмий делегациялар аъзолари иштирокида музокара ўтказишди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Эмир Государства Кувейт Шейх Мишааль ас-Сабах провели встречу в узком составе и переговоры с участием членов официальных делегаций.
Шавкат Мирзиёев и Эмир Государства Кувейт Шейх Мишааль ас-Сабах провели встречу в узком составе и переговоры с участием членов официальных делегаций.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Ўзбекистон етакчиси Кувайтда муваффақиятли амалга оширилаётган "Нигоҳ 2035" давлат дастури ҳақида гапирар экан, унинг мақсад ва вазифалари Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегиясининг узоқ муддатли устувор йўналишларига ҳамоҳанг эканлигини алоҳида қайд этди.
Савдо-иқтисодий, инвестициявий, инновацион ва молиявий-техник соҳалардаги ҳамкорлик масалаларига алоҳида эътибор қаратилди.
Ҳамкорликнинг қуйидаги йўналишлари белгиланди:
"яшил" энергетика;
саноат кооперацияси;
қишлоқ хўжалиги;
транспорт ва логистика;
инфратузилма;
шаҳарсозлик;
соғлиқни сақлаш;
туризм.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Эмир Государства Кувейт Шейх Мишааль ас-Сабах провели встречу в узком составе и переговоры с участием членов официальных делегаций.
Шавкат Мирзиёев и Эмир Государства Кувейт Шейх Мишааль ас-Сабах провели встречу в узком составе и переговоры с участием членов официальных делегаций.
© Пресс-служба президента Узбекистана
“Қўшма лойиҳаларни илгари суриш мақсадида Инвестиция платформаси ва Ишбилармонлар кенгаши каби механизмларни йўлга қўйиш, шунингдек, Ал-Кувайт шаҳрида савдо уйини очиш бўйича келишувга эришилди”, — дейилади хабарда.
Шунингдек, янги шериклик дастури доирасида Кувайт араб иқтисодий тараққиёт фонди билан лойиҳалар портфелини кенгайтиришга алоҳида эътибор қаратилди.
Бундан ташқари, Ўзбекистон ва Кувайтда маданият ва туризм ҳафталикларини ўтказиш, икки мамлакат вакилларининг санъат, мусиқа, кино, таълим ва спорт соҳаларидаги маданий-гуманитар тадбирларда фаол иштирок этишига кўмаклашишга келишиб олинди.
Учрашувда Бирлашган Миллатлар Ташкилоти, Ислом ҳамкорлик ташкилоти, Шанхай ҳамкорлик ташкилоти, Қўшилмаслик ҳаракати ва бошқа нуфузли тузилмалар доирасида ўзаро қўллаб-қувватлашни давом эттириш муҳимлиги қайд этилди.
Жорий йил май ойида Самарқанд шаҳрида ўтказиладиган "Марказий Осиё - Кўрфаз араб давлатлари ҳамкорлик кенгаши" мулоқоти саммитига тайёргарлик кўриш ва уни ўтказиш бўйича қўшма чора-тадбирлар муҳокама қилинди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Эмир Государства Кувейт Шейх Мишааль ас-Сабах провели встречу в узком составе и переговоры с участием членов официальных делегаций.
Шавкат Мирзиёев и Эмир Государства Кувейт Шейх Мишааль ас-Сабах провели встречу в узком составе и переговоры с участием членов официальных делегаций.
© Пресс-служба президента Узбекистана
“Музокаралар якунида икки давлат раҳбарлари кенг қамровли шерикликни ривожлантириш ва мустаҳкамлашга қарор қилдилар”, — дея қайд этилган хабарда.
Музокаралар якунида Шавкат Мирзиёев Кувайт амирини Ўзбекистонга таклиф этди.