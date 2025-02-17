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https://sputniknews.uz/20250217/mirziyoev-kuvayt-tashrif-47986376.html
Мирзиёев Кувайтга жўнаб кетди
Мирзиёев Кувайтга жўнаб кетди
Sputnik Ўзбекистон
Шавкат Мирзиёев Кувайтда расмий ташриф билан 17-18 февраль кунлари бўлади.
2025-02-17T11:08+0500
2025-02-17T11:25+0500
сиёсат
ўзбекистон
кувайт
ташриф
шавкат мирзиёев
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ТОШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Кувайтга жўнаб кетди, дея хабар берди давлат раҳбари матбуот хизмати.Бўлажак саммит кун тартибида Ўзбекистон-Кувайт дўстлик ва кўп қиррали шериклик муносабатларини янада ривожлантириш ва мустаҳкамлаш, савдо, инновациялар, инвестиция ва молия, "яшил" энергетика, саноат кооперацияси, қишлоқ хўжалиги, транспорт ва логистика, инфратузилма, шаҳарсозлик, соғлиқни сақлаш ва бошқа устувор йўналишларда ҳамкорликни кенгайтириш масалалари ўрин олиши кўзда тутилган.Маданий-гуманитар ва туризм алмашинувини кенгайтириш масалалари, шунингдек, Ўзбекистон ва Кувайт етакчилари халқаро сиёсат ва минтақавий ҳамкорликнинг долзарб жиҳатларини кўриб чиқишади. Музокаралар якунида қатор қўшма ҳужжатлар ва битимлар қабул қилиниши кутилмоқда.
https://sputniknews.uz/20241221/ozbekiston-kuvayt-togridan-togri-havo-qatnovlari-47229327.html
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шавкат мирзиёев кувайт расмий ташриф ал-кувайт шаҳри
шавкат мирзиёев кувайт расмий ташриф ал-кувайт шаҳри

Мирзиёев Кувайтга жўнаб кетди

11:08 17.02.2025 (янгиланди: 11:25 17.02.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.02.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Шавкат Мирзиёев Кувайтда расмий ташриф билан 17-18 февраль кунлари бўлади.
ТОШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Кувайтга жўнаб кетди, дея хабар берди давлат раҳбари матбуот хизмати.

"Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Кувайт Давлати Амири Шайх Мишъал ас-Сабоҳнинг таклифига биноан 17 февраль куни расмий ташриф билан ушбу мамлакатга жўнаб кетди. Ташриф дастурига мувофиқ, Ал-Кувайт шаҳрида олий даражадаги музокаралар, бир қатор ишбилармонлик ва маданият тадбирлари бўлиб ўтади", — дейилади хабарда.

Бўлажак саммит кун тартибида Ўзбекистон-Кувайт дўстлик ва кўп қиррали шериклик муносабатларини янада ривожлантириш ва мустаҳкамлаш, савдо, инновациялар, инвестиция ва молия, "яшил" энергетика, саноат кооперацияси, қишлоқ хўжалиги, транспорт ва логистика, инфратузилма, шаҳарсозлик, соғлиқни сақлаш ва бошқа устувор йўналишларда ҳамкорликни кенгайтириш масалалари ўрин олиши кўзда тутилган.
Маданий-гуманитар ва туризм алмашинувини кенгайтириш масалалари, шунингдек, Ўзбекистон ва Кувайт етакчилари халқаро сиёсат ва минтақавий ҳамкорликнинг долзарб жиҳатларини кўриб чиқишади. Музокаралар якунида қатор қўшма ҳужжатлар ва битимлар қабул қилиниши кутилмоқда.
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