Замонавий ўзбек шеърияти Россияда тақдим этилди
16:34 15.02.2025 (янгиланди: 16:40 15.02.2025)
© Посольство Республики УзбекистанВ Посольстве Узбекистана в Москве провели презентацию книги "Антология современной узбекской поэзии"
© Посольство Республики Узбекистан
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Тўпламга Ўзбекистоннинг машҳур 122 нафар шоирларининг шеърлари киритилган бўлиб, уларнинг кўпчилиги биринчи марта рус тилига таржима қилинган.
ТОШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Буюк шоир Заҳириддин Муҳаммад Бобурнинг таваллуд кунида Ўзбекистоннинг Москвадаги элчихонасида “Замонавий ўзбек шеърияти антологияси” тўпламининг тақдимоти бўлиб ўтди. Бу ҳақда Ўзбекистоннинг Москвадаги элчихонаси хабар берди.
Ушбу тўпламга Ўзбекистоннинг машҳур 122 нафар шоирларининг шеърлари киритилган бўлиб, уларнинг кўпчилиги биринчи марта рус тилига таржима қилинган ва улар янги даврнинг маънавий изланишлари ҳақида айтиб беради.
© Посольство Республики УзбекистанВ Посольстве Узбекистана в Москве провели презентацию книги "Антология современной узбекской поэзии"
В Посольстве Узбекистана в Москве провели презентацию книги "Антология современной узбекской поэзии"
© Посольство Республики Узбекистан
Машҳур рус шоири Михаил Синельников замонавий ўзбек шеърияти уни ҳайратга солганини айтди.
“Айтишим керакки, мен ўзим ҳам замонавий ўзбек шеъриятининг юксак савиясидан ҳайратдаман ва бу ўзбек маданий меросининг муносиб давомидир. Ишонч билан айтиш мумкинки, бу китоб узоқ умрга ёдгорлик бўлиб, икки маданият: рус ва ўзбек маданиятининг ўзаро жозибадорлигидан далолат беради”, - деди антология муаллифи Михаил Синельников.
Синельниковнинг айтишига кўра, ўзбек шеъриятининг ушбу ва олдинги иккита антологияларини яратишда Алишер Усмонов фонди ҳомийлик қилган ва Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмаси билан ҳам кенг ҳамкорлик қилинган.
© Посольство Республики УзбекистанВ Посольстве Узбекистана в Москве провели презентацию книги "Антология современной узбекской поэзии"
В Посольстве Узбекистана в Москве провели презентацию книги "Антология современной узбекской поэзии"
© Посольство Республики Узбекистан
“Ўйлайманки, бу уч жилднинг барчаси Ўзбекистон ва Россия ўртасидаги, мамлакатларимиз халқлари ўртасидаги дўстона муносабатларни ривожлантиришга, маданий ҳамкорликни мустаҳкамлашга, адабий алоқаларни кенгайтиришга хизмат қилади”, - деди “Россия-Ўзбекистон” дўстлик жамияти раиси ўринбосари Азат Примов.
2021-2022 йилларда Россияда “Ўзбек шеърияти антологияси”нинг икки жилдлик нашри чоп этилган эди. Унда ўзбек классик шоирларининг барча даврларига оид шеърлар ўрин олган бўлиб, у Ўзбекистон шеъриятини тўлиқ ва ёрқин тақдим этади.
© Посольство Республики УзбекистанВ Посольстве Узбекистана в Москве провели презентацию книги "Антология современной узбекской поэзии"
В Посольстве Узбекистана в Москве провели презентацию книги "Антология современной узбекской поэзии"
© Посольство Республики Узбекистан
Тақдимот маросимида Россия жамоат ташкилотлари, академик доиралари, ўзбек диаспора ташкилотлари вакиллари, ватандош талабалар, шоирлар, таниқли маданият арбоблари, шунингдек, Россия оммавий ахборот воситалари вакиллари иштирок этди.
11 Июн 2024, 19:00