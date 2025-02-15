Ёшлар жамоаси ясаган мини сунъий йўлдошнинг синов парвози ўтказилди — “Ўзбеккосмос”
© "Узбеккосмос"“Узбеккосмос” провел с 250 юношами и девушками испытательный полет их искусственных мини-спутников
© "Узбеккосмос"
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Ёшлар жамоаси ўзлари яратган микроспутникларнинг реал парвозини дронлар ёрдамида амалга оширди.
ТОШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. “Ўзбеккосмос” 250 нафар ёшлар билан мини сунъий йўлдошнинг синов парвозини ўтказди. Бу ҳақда “Ўзбеккосмос” агентлиги ахборот хизмати хабар берди.
Агентлик “UzСanSat” лойиҳасининг навбатдаги синов парвозларини Тошкент вилояти Ўрта Чирчиқ туманида жойлашган “Янги ҳаёт” очиқ учиш аэродромида амалга оширди.
© "Узбеккосмос"“Узбеккосмос” провел с 250 юношами и девушками испытательный полет их искусственных мини-спутников
“Узбеккосмос” провел с 250 юношами и девушками испытательный полет их искусственных мини-спутников
© "Узбеккосмос"
Унда 250 нафарга яқин умумтаълим мактаб ўқувчилари ва олийгоҳ талабаларидан ташкил топган ёшлар жамоаси ўзлари яратган микроспутникларнинг реал парвозини дронлар ёрдамида амалга оширди. Жамоа 1000-1500 метр баландликдан ҳаво ҳарорати, баландлик ва босим назорати каби бирламчи маълумотларни қабул қилиб олиш имкониятига эга бўлди.
© "Узбеккосмос"“Узбеккосмос” провел с 250 юношами и девушками испытательный полет их искусственных мини-спутников
“Узбеккосмос” провел с 250 юношами и девушками испытательный полет их искусственных мини-спутников
© "Узбеккосмос"
“Ўзбеккосмос” агентлиги ташаббуси билан ташкил этилаётган мазкур лойиҳа “STEAM” таълим йўналишида кадрлар тайёрлашнинг интерактив усулларидан бири бўлиб, ёшларнинг илмий ва ижодий қобилиятларини янада ривожлантириш, уларни аэрокосмик соҳага жалб қилиш, бу орқали янги авлод космик муҳандисларини етиштиришда муҳим аҳамиятга эга”, - дейилади хабарда.
© "Узбеккосмос"“Узбеккосмос” провел с 250 юношами и девушками испытательный полет их искусственных мини-спутников
“Узбеккосмос” провел с 250 юношами и девушками испытательный полет их искусственных мини-спутников
© "Узбеккосмос"
© "Узбеккосмос"“Узбеккосмос” провел с 250 юношами и девушками испытательный полет их искусственных мини-спутников
“Узбеккосмос” провел с 250 юношами и девушками испытательный полет их искусственных мини-спутников
© "Узбеккосмос"
Қайд этилишича, “СanSat” дастурининг финал босқичи жорий йилнинг апрель ойида, “Бутунжаҳон авиация ва космонавтика куни” доирасида кенг миқёсда ўтказилади.
© "Узбеккосмос"“Узбеккосмос” провел с 250 юношами и девушками испытательный полет их искусственных мини-спутников
“Узбеккосмос” провел с 250 юношами и девушками испытательный полет их искусственных мини-спутников
© "Узбеккосмос"
17 Январ, 17:45