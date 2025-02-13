Зеленский ўт очишни тўхтатиш шартини айтди
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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Зеленский можаронинг фаол босқичи тугаса, Украинада ҳарбий ҳолат бекор қилиниши ва сайловлар ўтказилиши мумкинлигини тан олди.
TOШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Владимир Зеленский хавфсизлик кафолатисиз ўт очишни тўхтатиб бўлмаслигини айтди, деб ёзмоқда РИА Новости хориж ОАВга таяниб.
Британиянинг "Economist" журналига берган интервьюсида Владимир Зеленский шерикларнинг хавфсизлик кафолатисиз ўт очишни тўхтатиш мумкин эмаслигини айтди.
“Ўт очишни тўхтатиш, шунчаки, ўт очишни тўхтатиш учун бўлмайди. Ўт очишни тўхтатиш урушнинг қайноқ босқичини тугатишнинг бир қисми бўлиши мумкин. Ва кейин хавфсизлик кафолатлари нима эканлигини тушуниш керак. Хавфсизлик кафолатисиз <...> йўқ, бунинг иложи йўқ”, — деди у.
Шунингдек, Зеленский хориж ОАВга берган интервьюсида агар можаронинг фаол босқичи тугаса, Украинада ҳарбий ҳолат бекор қилиниши ва сайловлар ўтказилиши мумкинлигини тан олди.
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