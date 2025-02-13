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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20250213/zelenskiy-shart-xavfsizlik-47948160.html
Зеленский ўт очишни тўхтатиш шартини айтди
Зеленский ўт очишни тўхтатиш шартини айтди
Sputnik Ўзбекистон
Зеленский можаронинг фаол босқичи тугаса, Украинада ҳарбий ҳолат бекор қилиниши ва сайловлар ўтказилиши мумкинлигини тан олди.
2025-02-13T14:19+0500
2025-02-13T14:19+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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TOШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Владимир Зеленский хавфсизлик кафолатисиз ўт очишни тўхтатиб бўлмаслигини айтди, деб ёзмоқда РИА Новости хориж ОАВга таяниб. Британиянинг "Economist" журналига берган интервьюсида Владимир Зеленский шерикларнинг хавфсизлик кафолатисиз ўт очишни тўхтатиш мумкин эмаслигини айтди. Шунингдек, Зеленский хориж ОАВга берган интервьюсида агар можаронинг фаол босқичи тугаса, Украинада ҳарбий ҳолат бекор қилиниши ва сайловлар ўтказилиши мумкинлигини тан олди.Мавзуга оид хабарлар:
https://sputniknews.uz/20250210/zelenskiy-moskva-muzokaralar-aqsh-kafolat-47909954.html
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зеленский можаро украина ҳарбий ҳолат сайловлар хавфсизлик
зеленский можаро украина ҳарбий ҳолат сайловлар хавфсизлик

Зеленский ўт очишни тўхтатиш шартини айтди

14:19 13.02.2025
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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Зеленский можаронинг фаол босқичи тугаса, Украинада ҳарбий ҳолат бекор қилиниши ва сайловлар ўтказилиши мумкинлигини тан олди.
TOШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Владимир Зеленский хавфсизлик кафолатисиз ўт очишни тўхтатиб бўлмаслигини айтди, деб ёзмоқда РИА Новости хориж ОАВга таяниб.
Британиянинг "Economist" журналига берган интервьюсида Владимир Зеленский шерикларнинг хавфсизлик кафолатисиз ўт очишни тўхтатиш мумкин эмаслигини айтди.
“Ўт очишни тўхтатиш, шунчаки, ўт очишни тўхтатиш учун бўлмайди. Ўт очишни тўхтатиш урушнинг қайноқ босқичини тугатишнинг бир қисми бўлиши мумкин. Ва кейин хавфсизлик кафолатлари нима эканлигини тушуниш керак. Хавфсизлик кафолатисиз <...> йўқ, бунинг иложи йўқ”, — деди у.
Шунингдек, Зеленский хориж ОАВга берган интервьюсида агар можаронинг фаол босқичи тугаса, Украинада ҳарбий ҳолат бекор қилиниши ва сайловлар ўтказилиши мумкинлигини тан олди.
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10 Феврал, 14:03
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