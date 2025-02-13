https://sputniknews.uz/20250213/eik-bmt-hamkorlik-uchrashuv-47951507.html
ЕИК ва БМТ ўртасидаги ҳамкорлик йўналишлари белгилаб олинди
ЕИК ва БМТ ўртасидаги ҳамкорлик йўналишлари белгилаб олинди
Sputnik Ўзбекистон
ЕИК ва БМТ ўртасидаги учрашувда транспорт йўналишидаги тўсиқлар сонини камайтириш имкониятлари кўриб чиқилди.
2025-02-13T17:18+0500
2025-02-13T17:18+0500
2025-02-13T17:18+0500
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ТОШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) энергетика ва инфратузилма вазири Арзибек Кожошев БМТ ЕИК ижрочи котиби Татьяна Молчан билан учрашди, дея хабар берди комиссия матбуот хизмати.Учрашувда транспорт соҳасидаги ҳамкорликни ривожлантириш масалалари муҳокама қилинди, ўзаро ҳамкорликнинг истиқболлари ва асосий йўналишлари белгилаб берилди.Томонлар мулоқот юқори малака даражасини сақлаб қолиш, тажриба алмашиш ва транспорт йўналишидаги тўсиқлар сонини камайтириш бўйича самарали ишлаш имконини беришини таъкидлашди.У ЕИК вакилларига ўтган йили Евроосиё иқтисодий форумида иштирок этганликлари учун миннатдорчилик билдирди ва уларни 2025 йилнинг май ойида Минск шаҳрида бўлиб ўтадиган ЕОИИнинг асосий бизнес тадбирида иштирок этишга таклиф қилди.Учрашув Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Европа иқтисодий комиссияси Ички транспорт қўмитасининг 87-сессияси доирасида бўлиб ўтди.
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еик бмт учрашув транспорт евроосиё иқтисодий комиссияси (еик) энергетика ва инфратузилма вазири арзибек кожошев бмт еик ижрочи котиби татяна молчан
еик бмт учрашув транспорт евроосиё иқтисодий комиссияси (еик) энергетика ва инфратузилма вазири арзибек кожошев бмт еик ижрочи котиби татяна молчан
ЕИК ва БМТ ўртасидаги ҳамкорлик йўналишлари белгилаб олинди
ЕИК ва БМТ ўртасидаги учрашувда транспорт йўналишидаги тўсиқлар сонини камайтириш имкониятлари кўриб чиқилди.
ТОШКЕНТ, 13 фев — Sputnik.
Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) энергетика ва инфратузилма вазири Арзибек Кожошев БМТ ЕИК ижрочи котиби Татьяна Молчан билан учрашди, дея хабар берди комиссия матбуот хизмати.
Учрашувда транспорт соҳасидаги ҳамкорликни ривожлантириш масалалари муҳокама қилинди, ўзаро ҳамкорликнинг истиқболлари ва асосий йўналишлари белгилаб берилди.
Томонлар мулоқот юқори малака даражасини сақлаб қолиш, тажриба алмашиш ва транспорт йўналишидаги тўсиқлар сонини камайтириш бўйича самарали ишлаш имконини беришини таъкидлашди.
“Биз ЕОИИ давлатларининг қонунчилигини халқаро нормалар ва стандартлар билан уйғунлаштиришга интиламиз, бу халқаро ташиш ва транзитни соддалаштиришга қаратилган бўлиб, улар БМТ келишувлари ва конвенцияларида ҳам қайд этилган”, — дея қайд этди Арзибек Кожошев.
У ЕИК вакилларига ўтган йили Евроосиё иқтисодий форумида иштирок этганликлари учун миннатдорчилик билдирди ва уларни 2025 йилнинг май ойида Минск шаҳрида бўлиб ўтадиган ЕОИИнинг асосий бизнес тадбирида иштирок этишга таклиф қилди.
Учрашув Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Европа иқтисодий комиссияси Ички транспорт қўмитасининг 87-сессияси доирасида бўлиб ўтди.