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https://sputniknews.uz/20250212/shavkat-mirziyoev-rossiya-delegatsiya-qabul-47933437.html
Шавкат Мирзиёев Россия делегациясини қабул қилди — муҳокама этилган масалалар
Шавкат Мирзиёев Россия делегациясини қабул қилди — муҳокама этилган масалалар
Sputnik Ўзбекистон
Максим Орешкин Шавкат Мирзиёевга Россия президенти саломини етказди.
2025-02-12T10:08+0500
2025-02-12T10:08+0500
сиёсат
ўзбекистон
россия
шавкат мирзиёев
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ТОШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Россия Федерацияси президенти администрацияси раҳбарининг ўринбосари Максим Орешкин бошчилигидаги делегацияни қабул қилди, дея хабар берди давлат раҳбари матбуот хизмати.Учрашув аввалида Максим Орешкин давлат раҳбарига Россия Федерацияси президенти Владимир Путиннинг саломи ва энг эзгу тилакларини етказди.Қуйидаги соҳаларда амалий ҳамкорликни кенгайтириш бўйича комплекс чоралар кўришга алоҳида эътибор қаратилди:
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максим орешкин шавкат мирзиёев владимир путин
максим орешкин шавкат мирзиёев владимир путин

Шавкат Мирзиёев Россия делегациясини қабул қилди — муҳокама этилган масалалар

10:08 12.02.2025
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана принял делегацию России
Президент Узбекистана принял делегацию России - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.02.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Максим Орешкин Шавкат Мирзиёевга Россия президенти саломини етказди.
ТОШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Россия Федерацияси президенти администрацияси раҳбарининг ўринбосари Максим Орешкин бошчилигидаги делегацияни қабул қилди, дея хабар берди давлат раҳбари матбуот хизмати.
Учрашув аввалида Максим Орешкин давлат раҳбарига Россия Федерацияси президенти Владимир Путиннинг саломи ва энг эзгу тилакларини етказди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана принял делегацию России
Президент Узбекистана принял делегацию России - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.02.2025
Президент Узбекистана принял делегацию России
© Пресс-служба президента Узбекистана
“Ўтган йил май ойида Ўзбекистонга амалга оширилган давлат ташрифи ва бошқа олий даражадаги мулоқотлар давомида эришилган келишувларни тасдиқланган "йўл харитаси"га мувофиқ амалга ошириш масалалари кўриб чиқилди”, — дейилади хабарда.
Қуйидаги соҳаларда амалий ҳамкорликни кенгайтириш бўйича комплекс чоралар кўришга алоҳида эътибор қаратилди:
савдо-иқтисодий ҳамкорликнинг ривожланиш суръатини сақлаб қолиш;
саноат кооперацияси ва электрон тижорат лойиҳаларини қўллаб-қувватлаш;
сув хўжалиги, олий таълим ва муҳандис кадрлар тайёрлаш;
сунъий интеллект;
маданий алмашинув ва спорт.
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