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https://sputniknews.uz/20250209/ozbekiston-sanatkor-krasnoyarsk-opera-festival-47902252.html
Ўзбекистонлик санъаткорлар Красноярскдаги халқаро опера фестивалида иштирок этади
Ўзбекистонлик санъаткорлар Красноярскдаги халқаро опера фестивалида иштирок этади
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Красноярск шаҳрида "Операда юлдузлар паради. Словцов” халқаро опера фестивали бўлиб ўтмоқда. 09.02.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-02-09T13:23+0500
2025-02-09T13:23+0500
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ТОШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Ўзбекистонлик санъаткорлар “Операда юлдузлар паради. Словцов” халқаро опера фестивалида иштирок этади. Бу ҳақда Красноярск опера ва балет театри матбуот хизмати хабар берди.Россиянинг Красноярск шаҳрида очилган фестиваль машҳур тенор Пётр Словцов хотирасига бағишланган.Фестиваль тадбирлари томошабинларга ҳақиқий юлдузлар парадини тақдим этади. Иштирокчилар орасида Большой, Мариинский, Михайловский, "Геликон-опера", МАМТ, НОВАТ, шунингдек, Италия, Хитой, Мўғулистон, Қозоғистон, Ўзбекистон, Беларусь театрлари вакиллари бор.Дирижёрлар: хитойлик Ли Хаожань ва италиялик Филиппо Десси. Еттита опера намойиш этилади ва тўртта йирик гала-концерт бўлиб ўтади.Фестиваль доирасида томошабинлар Пётр Словцовнинг архив фотосуратлари кўргазмасини ҳам томоша қилишлари мумкин.Тадбир 10 апрелга қадар давом этади.Маълумот учун, Пётр Словцов (1886-1934) ноёб лирик тенорга эга рус қўшиқчиси. У Красноярскда опера труппасининг асосчиси эди.
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маданият, россия, ўзбекистон, санъат
маданият, россия, ўзбекистон, санъат

Ўзбекистонлик санъаткорлар Красноярскдаги халқаро опера фестивалида иштирок этади

13:23 09.02.2025
© CC0 / Unsplash / Lucas AlexanderНоты
Ноты - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.02.2025
© CC0 / Unsplash / Lucas Alexander
Oбуна бўлиш
Красноярск шаҳрида "Операда юлдузлар паради. Словцов” халқаро опера фестивали бўлиб ўтмоқда.
ТОШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Ўзбекистонлик санъаткорлар “Операда юлдузлар паради. Словцов” халқаро опера фестивалида иштирок этади. Бу ҳақда Красноярск опера ва балет театри матбуот хизмати хабар берди.
Россиянинг Красноярск шаҳрида очилган фестиваль машҳур тенор Пётр Словцов хотирасига бағишланган.
Фестиваль тадбирлари томошабинларга ҳақиқий юлдузлар парадини тақдим этади. Иштирокчилар орасида Большой, Мариинский, Михайловский, "Геликон-опера", МАМТ, НОВАТ, шунингдек, Италия, Хитой, Мўғулистон, Қозоғистон, Ўзбекистон, Беларусь театрлари вакиллари бор.
Дирижёрлар: хитойлик Ли Хаожань ва италиялик Филиппо Десси. Еттита опера намойиш этилади ва тўртта йирик гала-концерт бўлиб ўтади.
Фестиваль доирасида томошабинлар Пётр Словцовнинг архив фотосуратлари кўргазмасини ҳам томоша қилишлари мумкин.
Тадбир 10 апрелга қадар давом этади.
Маълумот учун, Пётр Словцов (1886-1934) ноёб лирик тенорга эга рус қўшиқчиси. У Красноярскда опера труппасининг асосчиси эди.
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