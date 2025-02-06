Мирзиёевнинг Малайзияга расмий ташрифи якунланди
09:58 06.02.2025 (янгиланди: 10:04 06.02.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаОфициальный визит в Малайзию завершился
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Тадбирлар якунлангач, Куала-Лумпур халқаро аэропортида давлат раҳбарини Малайзия таълим вазири Замбри Абдулқодир ва бошқа расмий шахслар кузатиб қўйди.
ТОШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ва Малайзия бош вазири Анвар Иброҳим “Petronas” корпорациясининг бош қароргоҳи – “Twin Towers” биносига ташриф буюриб, компания президенти Муҳаммад Тавфиқ билан учрашув ўтказди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
Компания билан ўзаро манфаатли ҳамкорликни ривожлантириш масалалари кўриб чиқилди. Мирзиёев хомашёни чуқур қайта ишлаш ва “яшил” энергетика лойиҳаларини амалга ошириш борасидаги истиқболли режаларни қўллаб-қувватлади.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана поддержал планы по развитию партнерства с корпорацией Petronas
Президент Узбекистана поддержал планы по развитию партнерства с корпорацией Petronas
© Пресс-служба президента Узбекистана
Геология-қидирув ишларини олиб бориш ва истиқболли углеводород конларини ўзлаштириш, карбонат ангидрид газини ушлаб қолиш ва сақлаш бўйича илғор технологияларни жорий этиш, “Petronas” университети негизида юқори малакали кадрлар тайёрлаш устувор вазифалар сифатида қайд этилди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана поддержал планы по развитию партнерства с корпорацией Petronas
Президент Узбекистана поддержал планы по развитию партнерства с корпорацией Petronas
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шундан сўнг Мирзиёевнинг Малайзияга расмий ташрифи доирасидаги тадбирлар якунланди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаОфициальный визит в Малайзию завершился
Официальный визит в Малайзию завершился
© Пресс-служба президента Узбекистана
Тадбирлар якунлангач, Куала-Лумпур халқаро аэропортида давлат раҳбарини Малайзия таълим вазири Замбри Абдулқодир ва бошқа расмий шахслар кузатиб қўйди.