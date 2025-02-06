Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20250206/mirziyoev-malayziya-rasmiy-tashrif-47862862.html
Мирзиёевнинг Малайзияга расмий ташрифи якунланди
Мирзиёевнинг Малайзияга расмий ташрифи якунланди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ва Малайзия бош вазири Анвар Иброҳим “Petronas” корпорациясининг бош қароргоҳи – “Twin Towers” биносига ташриф буюриб, компания президенти Муҳаммад Тавфиқ билан учрашув ўтказди.
2025-02-06T09:58+0500
2025-02-06T10:04+0500
сиёсат
ўзбекистон
малайзия
шавкат мирзиёев
ташриф
учрашув
ҳамкорлик
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/06/47862340_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c14187450ba75a59a1f2db1d8db3ae07.jpg
ТОШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ва Малайзия бош вазири Анвар Иброҳим “Petronas” корпорациясининг бош қароргоҳи – “Twin Towers” биносига ташриф буюриб, компания президенти Муҳаммад Тавфиқ билан учрашув ўтказди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Компания билан ўзаро манфаатли ҳамкорликни ривожлантириш масалалари кўриб чиқилди. Мирзиёев хомашёни чуқур қайта ишлаш ва “яшил” энергетика лойиҳаларини амалга ошириш борасидаги истиқболли режаларни қўллаб-қувватлади.Шундан сўнг Мирзиёевнинг Малайзияга расмий ташрифи доирасидаги тадбирлар якунланди.Тадбирлар якунлангач, Куала-Лумпур халқаро аэропортида давлат раҳбарини Малайзия таълим вазири Замбри Абдулқодир ва бошқа расмий шахслар кузатиб қўйди.
https://sputniknews.uz/20250205/toshkent-viloyat-malayziya-boshqaruv-maxsus-iqtisod-zona-47858994.html
ўзбекистон
малайзия
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/06/47862340_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_d4b3e090b0058bb21cd7bee0065f14fe.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
мирзиёев малайзия расмий ташриф
мирзиёев малайзия расмий ташриф

Мирзиёевнинг Малайзияга расмий ташрифи якунланди

09:58 06.02.2025 (янгиланди: 10:04 06.02.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаОфициальный визит в Малайзию завершился
Официальный визит в Малайзию завершился - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 06.02.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Тадбирлар якунлангач, Куала-Лумпур халқаро аэропортида давлат раҳбарини Малайзия таълим вазири Замбри Абдулқодир ва бошқа расмий шахслар кузатиб қўйди.
ТОШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ва Малайзия бош вазири Анвар Иброҳим “Petronas” корпорациясининг бош қароргоҳи – “Twin Towers” биносига ташриф буюриб, компания президенти Муҳаммад Тавфиқ билан учрашув ўтказди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
Компания билан ўзаро манфаатли ҳамкорликни ривожлантириш масалалари кўриб чиқилди. Мирзиёев хомашёни чуқур қайта ишлаш ва “яшил” энергетика лойиҳаларини амалга ошириш борасидаги истиқболли режаларни қўллаб-қувватлади.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана поддержал планы по развитию партнерства с корпорацией Petronas
Президент Узбекистана поддержал планы по развитию партнерства с корпорацией Petronas - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 06.02.2025
Президент Узбекистана поддержал планы по развитию партнерства с корпорацией Petronas
© Пресс-служба президента Узбекистана
Геология-қидирув ишларини олиб бориш ва истиқболли углеводород конларини ўзлаштириш, карбонат ангидрид газини ушлаб қолиш ва сақлаш бўйича илғор технологияларни жорий этиш, “Petronas” университети негизида юқори малакали кадрлар тайёрлаш устувор вазифалар сифатида қайд этилди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана поддержал планы по развитию партнерства с корпорацией Petronas
Президент Узбекистана поддержал планы по развитию партнерства с корпорацией Petronas - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 06.02.2025
Президент Узбекистана поддержал планы по развитию партнерства с корпорацией Petronas
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шундан сўнг Мирзиёевнинг Малайзияга расмий ташрифи доирасидаги тадбирлар якунланди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаОфициальный визит в Малайзию завершился
Официальный визит в Малайзию завершился - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 06.02.2025
Официальный визит в Малайзию завершился
© Пресс-служба президента Узбекистана
Тадбирлар якунлангач, Куала-Лумпур халқаро аэропортида давлат раҳбарини Малайзия таълим вазири Замбри Абдулқодир ва бошқа расмий шахслар кузатиб қўйди.
Президент выступил за развитие полномасштабного узбекско-малазийского делового партнерства - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.02.2025
Тошкент вилоятида Малайзия компанияси бошқарувида махсус иқтисодий зона очилади
Кеча, 18:08
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0