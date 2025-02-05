https://sputniknews.uz/20250205/rossiya-qurolli-kuchlar-aholi-punkt-ozod-47856466.html
Россия Қуролли кучлари яна иккита аҳоли пунктини озод қилди
Россия Қуролли кучлари яна иккита аҳоли пунктини озод қилди
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Қишлоқлардан бири Харьков вилоятида, иккинчиси эса ДХРда жойлашган. 05.02.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-02-05T21:08+0500
2025-02-05T21:08+0500
2025-02-05T21:08+0500
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TOШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Россия жангчилари Харьков вилоятидаги Новомлинск ва ДХРнинг Барановка қишлоқларини назоратга олди, дея хабар берди Россия Мудофаа вазирлиги.ДХРнинг Барановка қишлоғи эса “Марказ” гуруҳи томонидан озод қилинди. "Ғарб" жангчилари Колодезное, Кутьковка, Дорошовка, Кондрашовка, Песчаное, Новая Кругляковка, Зелёний Гай ва Ямполовка ҳудудларида тўртта Украина бригадаси бўлинмаларини мағлуб этишди. Сўнгги 24 соат ичида Украина Қуролли кучларининг йўқотишлари: “Марказ” гуруҳи Шербиновка, Дзержинск, Водяное Второе, Лисовка, Гришино, Котлино, Успеновка, Надеждинка, Котляровка, Ясеновое ва Андреевка туманларида тўққизта украин бригадани мағлуб этди. Натижада душман қуйидагиларни йўқотди:
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дунё янгиликлари, дунёда, россия, украина, қурол-яроғ, россия мудофаа вазири
дунё янгиликлари, дунёда, россия, украина, қурол-яроғ, россия мудофаа вазири
Россия Қуролли кучлари яна иккита аҳоли пунктини озод қилди
Қишлоқлардан бири Харьков вилоятида, иккинчиси эса ДХРда жойлашган.
TOШКЕНТ, 5 фев — Sputnik.
Россия жангчилари Харьков вилоятидаги Новомлинск ва ДХРнинг Барановка қишлоқларини назоратга олди, дея хабар берди Россия Мудофаа вазирлиги.
“Ғарб” ҳарбий гуруҳи бўлинмаларининг муваффақиятли ҳаракатлари натижасида Харьков вилоятидаги Новомлинск аҳоли пункти озод қилинди”, — дейилади Россия ҳарбий департаменти ҳисоботида.
ДХРнинг Барановка қишлоғи эса “Марказ” гуруҳи томонидан озод қилинди.
"Ғарб" жангчилари Колодезное, Кутьковка, Дорошовка, Кондрашовка, Песчаное, Новая Кругляковка, Зелёний Гай ва Ямполовка ҳудудларида тўртта Украина бригадаси бўлинмаларини мағлуб этишди.
Сўнгги 24 соат ичида Украина Қуролли кучларининг йўқотишлари:
220 нафардан ортиқ киши ҳалок бўлди ва яраланди;
учта жанговар зирҳли транспорт воситалари, шу жумладан Америка М113 зирҳли транспорт воситаси;
тўртта дала артиллерия қуроли, улардан иккитаси Ғарбда ишлаб чиқарилган;
тўртта радиоэлектрон станциялари.
бешта ўқ-дори омбори ҳам йўқ қилинди.
“Марказ” гуруҳи Шербиновка, Дзержинск, Водяное Второе, Лисовка, Гришино, Котлино, Успеновка, Надеждинка, Котляровка, Ясеновое ва Андреевка туманларида тўққизта украин бригадани мағлуб этди.
Натижада душман қуйидагиларни йўқотди:
500 нафардан ортиқ ҳарбий хизматчи;
учта жанговар зирҳли транспорт воситалари, шу жумладан, Америка М113 зирҳли транспорт воситаси;
иккита артиллерия қуроли.