https://sputniknews.uz/20250204/ozbekiston-yanvar-inflyatsiya-47830214.html
Ўзбекистонда январь ойида инфляция қанчага ошди?
Ўзбекистонда январь ойида инфляция қанчага ошди?
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2025 йил январь ойида умумий истеъмол нархлари индекси 100,7% ни ташкил этди, бу ўтган йилнинг январь ойи кўрсаткичларидан 0,1 пунктга юқори. 04.02.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-02-04T19:08+0500
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инфляция
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Йилнинг биринчи ойида инфляция даражаси 0,7% га ошди.Статистика агентлиги маълумотларига кўра, январь ойида товарлар нархи 0,6% га, хизматлар эса 1,1% га ошган. Истеъмол нархларининг ўзгаришини кузатиш учун 420 турдаги озиқ-овқат ва ноозиқ-овқат товарлари ҳамда 90 турдаги хизматлар тўплами танлаб олинди.2024 йилнинг февралидан 2025 йилнинг январигача бўлган 12 ой давомида инфляция 9,9% га ошди. Январь ойида ўтказилган йиғилиш натижаларига кўра, Ўзбекистон Марказий банки инфляцияни барқарор ушлаб туриш мақсадида асосий ставка даражасини 13,5% даражасида сақлаб қолди.Январь ойида инфляция даражасининг ўзгариши — Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
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инфографика, инфляция, ўзбекистон, иқтисод, инфографика
инфографика, инфляция, ўзбекистон, иқтисод, инфографика
Ўзбекистонда январь ойида инфляция қанчага ошди?
2025 йил январь ойида умумий истеъмол нархлари индекси 100,7% ни ташкил этди, бу ўтган йилнинг январь ойи кўрсаткичларидан 0,1 пунктга юқори.
Йилнинг биринчи ойида инфляция даражаси 0,7% га ошди.
Статистика агентлиги маълумотларига кўра, январь ойида товарлар нархи 0,6% га, хизматлар эса 1,1% га ошган. Истеъмол нархларининг ўзгаришини кузатиш учун 420 турдаги озиқ-овқат ва ноозиқ-овқат товарлари ҳамда 90 турдаги хизматлар тўплами танлаб олинди.
2024 йилнинг февралидан 2025 йилнинг январигача бўлган 12 ой давомида инфляция 9,9% га ошди. Январь ойида ўтказилган йиғилиш натижаларига кўра, Ўзбекистон Марказий банки инфляцияни барқарор ушлаб туриш мақсадида асосий ставка даражасини 13,5% даражасида сақлаб қолди.
“Янгиланган прогнозларга кўра, 2025 йил охиригача умумий инфляция 7-8% даражасида бўлиши кутилмоқда”, — дейилади Марказий банк ахборотида.
Январь ойида инфляция даражасининг ўзгариши — Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.