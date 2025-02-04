https://sputniknews.uz/20250204/bmt-ukraine-inqiroz-russia-47822848.html
БМТда Украина инқирози масаласи кўриб чиқилиши мумкин
БМТда Украина инқирози масаласи кўриб чиқилиши мумкин
Sputnik Ўзбекистон
Россия Украина инқирози бўйича БМТ Хавфсизлик кенгаши йиғилишини ўтказишни сўрашни режалаштирмоқда. 04.02.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-02-04T15:17+0500
2025-02-04T15:17+0500
2025-02-04T15:17+0500
дунё янгиликлари
дунёда
украина
россия
хитой
бмт
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/02/45936189_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_3581f61104dae2e800c233a1b79dbebd.jpg
ТОШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Россия февраль ойи ўрталарида Украина инқирози бўйича БМТ Хавфсизлик кенгаши йиғилишини ўтказишни сўрашни режалаштирмоқда. Бу ҳақда Россия Федерациясининг ташкилотдаги доимий вакилининг биринчи ўринбосари Дмитрий Полянский РИА Новостига маълум қилди.Аввалроқ, Хитой Халқ Республикасининг БМТдаги доимий вакили Фу Цун 24 февралда бир қатор давлатлар Хавфсизлик Кенгашининг Украина бўйича йиғилишини сўраганлигини, Хитой органнинг раиси сифатида февралда ўтказилишини таъминлашини маълум қилганди.
https://sputniknews.uz/20250203/usa-russia-ukraine-muzokaralar-tramp-47795972.html
украина
хитой
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/02/45936189_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_a9af6fe105baa90f62942f1f02c59187.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунё янгиликлари, дунёда, украина, россия, хитой, бмт
дунё янгиликлари, дунёда, украина, россия, хитой, бмт
БМТда Украина инқирози масаласи кўриб чиқилиши мумкин
Россия Украина инқирози бўйича БМТ Хавфсизлик кенгаши йиғилишини ўтказишни сўрашни режалаштирмоқда.
ТОШКЕНТ, 4 фев — Sputnik.
Россия февраль ойи ўрталарида Украина инқирози бўйича БМТ Хавфсизлик кенгаши йиғилишини ўтказишни сўрашни режалаштирмоқда. Бу ҳақда Россия Федерациясининг ташкилотдаги доимий вакилининг биринчи ўринбосари Дмитрий Полянский РИА Новостига маълум қилди.
“Россия февраль ойи ўрталарида Украина инқирози бўйича йиғилиш чақиришни режалаштирмоқда”, — деди Полянский.
Аввалроқ, Хитой Халқ Республикасининг БМТдаги доимий вакили Фу Цун 24 февралда бир қатор давлатлар Хавфсизлик Кенгашининг Украина бўйича йиғилишини сўраганлигини, Хитой органнинг раиси сифатида февралда ўтказилишини таъминлашини маълум қилганди.