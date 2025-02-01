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https://sputniknews.uz/20250201/qurilish-vaziri-sherzod-xidoyatov-ogir-atletika-federatsiyasi-47785243.html
Қурилиш вазири Шерзод Хидоятов оғир атлетика федерацияси раиси этиб сайланди
Қурилиш вазири Шерзод Хидоятов оғир атлетика федерацияси раиси этиб сайланди
Sputnik Ўзбекистон
Федерация Ижроия қўмитаси томонидан ташкилот раислигига Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги вазири Хидоятов Шерзод Саиджанович номзоди илгари сурилди. Йиғилиш иштирокчилари номзодни бир овоздан қўллаб-қувватлашди ва Шерзод Хидоятов Ўзбекистон оғир атлетика федерацияси раиси этиб сайланди. Шунингдек, федерация раҳбариятининг қолган таркиби қуйидагича кўриниш олди:
2025-02-01T11:50+0500
2025-02-01T12:05+0500
спорт
ўзбекистон
янги тайинлов
оғир атлетика
қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги вазирлиги
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TOШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Ўзбекистон Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги вазири Шерзод Хидоятов мамлакат оғир атлетика федерацияси раиси этиб сайланди. Бу ҳақда Ўзбекистон Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.Кеча Ўзбекистон оғир атлетика федерациясининг навбатдан ташқари ҳисобот-сайлов конференцияси бўлиб ўтди. Унда федерациянинг раҳбарияти таркиби қайтадан шакллантириб олинди.Федерация Ижроия қўмитаси томонидан ташкилот раислигига Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги вазири Хидоятов Шерзод Саиджанович номзоди илгари сурилди. Йиғилиш иштирокчилари номзодни бир овоздан қўллаб-қувватлашди ва Шерзод Хидоятов Ўзбекистон оғир атлетика федерацияси раиси этиб сайланди. Шунингдек, федерация раҳбариятининг қолган таркиби қуйидагича кўриниш олди:
https://sputniknews.uz/20250123/timur-kapadze-ozbekiston-milliy-terma-jamoasi-47661305.html
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қурилиш вазири шерзод хидоятов оғир атлетика федерацияси
қурилиш вазири шерзод хидоятов оғир атлетика федерацияси

Қурилиш вазири Шерзод Хидоятов оғир атлетика федерацияси раиси этиб сайланди

11:50 01.02.2025 (янгиланди: 12:05 01.02.2025)
© НОКМинистр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Узбекистан Хидоятов Шерзод Саиджанович был избран председателем Федерации тяжёлой атлетики страны.
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Узбекистан Хидоятов Шерзод Саиджанович был избран председателем Федерации тяжёлой атлетики страны. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 01.02.2025
© НОК
Oбуна бўлиш
Ўзбекистон оғир атлетика федерацияси раҳбарияти қайта шакллантирилди.
TOШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Ўзбекистон Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги вазири Шерзод Хидоятов мамлакат оғир атлетика федерацияси раиси этиб сайланди. Бу ҳақда Ўзбекистон Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.
Кеча Ўзбекистон оғир атлетика федерациясининг навбатдан ташқари ҳисобот-сайлов конференцияси бўлиб ўтди. Унда федерациянинг раҳбарияти таркиби қайтадан шакллантириб олинди.
© НОКМинистр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Узбекистан Хидоятов Шерзод Саиджанович был избран председателем Федерации тяжёлой атлетики страны.
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Узбекистан Хидоятов Шерзод Саиджанович был избран председателем Федерации тяжёлой атлетики страны. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 01.02.2025
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Узбекистан Хидоятов Шерзод Саиджанович был избран председателем Федерации тяжёлой атлетики страны.
© НОК
Спорт вазирининг ўринбосари, мамлакат оғир атлетика федерацияси раисининг биринчи ўринбосари Шаҳрулло Маҳмудов 2024 йил мобайнида амалга оширилган ишлар бўйича ҳисобот бериб, Лос-Анжелес-2028 ёзги Олимпия ўйинларига тайёргарлик режаси ҳақида тўхталиб ўтди. Шундан сўнг кун тартибидан ўрин олган бошқа масалалар кўриб чиқилди.
© НОКМинистр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Узбекистан Хидоятов Шерзод Саиджанович был избран председателем Федерации тяжёлой атлетики страны.
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Узбекистан Хидоятов Шерзод Саиджанович был избран председателем Федерации тяжёлой атлетики страны. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 01.02.2025
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Узбекистан Хидоятов Шерзод Саиджанович был избран председателем Федерации тяжёлой атлетики страны.
© НОК
© НОКМинистр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Узбекистан Хидоятов Шерзод Саиджанович был избран председателем Федерации тяжёлой атлетики страны.
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Узбекистан Хидоятов Шерзод Саиджанович был избран председателем Федерации тяжёлой атлетики страны. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 01.02.2025
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Узбекистан Хидоятов Шерзод Саиджанович был избран председателем Федерации тяжёлой атлетики страны.
© НОК
Федерация Ижроия қўмитаси томонидан ташкилот раислигига Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги вазири Хидоятов Шерзод Саиджанович номзоди илгари сурилди. Йиғилиш иштирокчилари номзодни бир овоздан қўллаб-қувватлашди ва Шерзод Хидоятов Ўзбекистон оғир атлетика федерацияси раиси этиб сайланди. Шунингдек, федерация раҳбариятининг қолган таркиби қуйидагича кўриниш олди:
раиснинг биринчи ўринбосари: Маҳмудов Шаҳрулло Шарипович;
раис ўринбосари: Иноятов Мираббос Миркомилович;
раис ўринбосари: Расулов Рустам Абиджанович;
раис ўринбосари: Холмирзаев Рахмон Донабаевич;
бош котиб: Маҳмудов Олимжон Шарафутдинович.
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