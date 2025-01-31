https://sputniknews.uz/20250131/toshkent-metro-47780150.html
Тошкент метрополитени рекорд миқдорда йўловчи ташиди
Тошкент метрополитени рекорд миқдорда йўловчи ташиди
Sputnik Ўзбекистон
Тошкент метрополитени 2024 йилда бир йил олдингига нисбатан 98,3 миллионга, 57,2 % га кўп йўловчи ташиди. 31.01.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-01-31T16:35+0500
2025-01-31T16:35+0500
2025-01-31T16:35+0500
тошкент
метро
транспорт вазирлиги
транспорт
инфографика
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2024 йилда Тошкент метрополитени 270,3 миллион йўловчи ташиган. Таъкидланишича, йўловчилар оқимининг кескин ўсиши – метрополитенни ривожлантириш ва модернизация қилиш бўйича амалга оширилган кенг кўламли чора-тадбирлар натижасидир.Сўнгги йиллардан қуйидаги ишлар амалга оширилган эди:Батафсил инфографикамизда танишинг.
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тошкент, метро, транспорт вазирлиги, транспорт, инфографика, инфографика
тошкент, метро, транспорт вазирлиги, транспорт, инфографика, инфографика
Тошкент метрополитени рекорд миқдорда йўловчи ташиди
Тошкент метрополитени 2024 йилда бир йил олдингига нисбатан 98,3 миллионга, 57,2 % га кўп йўловчи ташиди.
2024 йилда Тошкент метрополитени 270,3 миллион йўловчи ташиган.
Таъкидланишича, йўловчилар оқимининг кескин ўсиши – метрополитенни ривожлантириш ва модернизация қилиш бўйича амалга оширилган кенг кўламли чора-тадбирлар натижасидир.
Сўнгги йиллардан қуйидаги ишлар амалга оширилган эди:
метро тармоғини кенгайтириш, янги бекатларни ишга тушириш;
хизмат кўрсатиш сифати ва қулайлигини ошириш;
линияларнинг ўтказувчанлик қобилиятини ошириш;
поездлар ҳаракатланиш частотаси ва таркиблар сонини кўпайтириш.
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