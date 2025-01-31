Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20250131/toshkent-metro-47780150.html
Тошкент метрополитени рекорд миқдорда йўловчи ташиди
Тошкент метрополитени рекорд миқдорда йўловчи ташиди
Sputnik Ўзбекистон
Тошкент метрополитени 2024 йилда бир йил олдингига нисбатан 98,3 миллионга, 57,2 % га кўп йўловчи ташиди. 31.01.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-01-31T16:35+0500
2025-01-31T16:35+0500
тошкент
метро
транспорт вазирлиги
транспорт
инфографика
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/1f/47778134_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2d2a7f9fee5531b40c608acee821bd2c.png
2024 йилда Тошкент метрополитени 270,3 миллион йўловчи ташиган. Таъкидланишича, йўловчилар оқимининг кескин ўсиши – метрополитенни ривожлантириш ва модернизация қилиш бўйича амалга оширилган кенг кўламли чора-тадбирлар натижасидир.Сўнгги йиллардан қуйидаги ишлар амалга оширилган эди:Батафсил инфографикамизда танишинг.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/1f/47778134_170:0:1130:720_1920x0_80_0_0_b3434bffe8b8f510d136c3821a48a889.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
тошкент, метро, транспорт вазирлиги, транспорт, инфографика, инфографика
тошкент, метро, транспорт вазирлиги, транспорт, инфографика, инфографика

Тошкент метрополитени рекорд миқдорда йўловчи ташиди

16:35 31.01.2025
Oбуна бўлиш
Тошкент метрополитени 2024 йилда бир йил олдингига нисбатан 98,3 миллионга, 57,2 % га кўп йўловчи ташиди.
Тошкент метросида йўловчилар сони 2024 - Sputnik Ўзбекистон
Тошкент метросида йўловчилар сони 2024 - Sputnik Ўзбекистон
2024 йилда Тошкент метрополитени 270,3 миллион йўловчи ташиган.
Таъкидланишича, йўловчилар оқимининг кескин ўсиши – метрополитенни ривожлантириш ва модернизация қилиш бўйича амалга оширилган кенг кўламли чора-тадбирлар натижасидир.

Сўнгги йиллардан қуйидаги ишлар амалга оширилган эди:
метро тармоғини кенгайтириш, янги бекатларни ишга тушириш;
хизмат кўрсатиш сифати ва қулайлигини ошириш;
линияларнинг ўтказувчанлик қобилиятини ошириш;
поездлар ҳаракатланиш частотаси ва таркиблар сонини кўпайтириш.
Батафсил инфографикамизда танишинг.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0