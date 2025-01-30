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https://sputniknews.uz/20250130/xotin-qizlar-pillachilik-oquv-kurslari-47767316.html
Хотин-қизлар пиллачилик соҳасида ўқув курсларида ўқитилади
Хотин-қизлар пиллачилик соҳасида ўқув курсларида ўқитилади
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда хотин-қизлар пиллачилик соҳасида қисқа муддатли ўқув курсларида ўқитилади. “Хотин-қизларнинг пиллачилик соҳасидаги бандлигини босқичма-босқич таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ҳукумат қарори қабул қилинди. Қарорга кўра, хотин-қизларни пиллачилик соҳасида қисқа муддатли ўқув курсларида ўқитиш ва уларни соҳага жалб қилишнинг асосий параметрлари ҳамда уни босқичма-босқич таъминлаш тизимини ташкил этиш бўйича “йўл харитаси” тасдиқланди.
2025-01-30T15:52+0500
2025-01-30T15:53+0500
жамият
ўзбекистон
хотин-қизлар
пиллачилик
қарор
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TOШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Ўзбекистонда хотин-қизлар пиллачилик соҳасида қисқа муддатли ўқув курсларида ўқитилади. “Хотин-қизларнинг пиллачилик соҳасидаги бандлигини босқичма-босқич таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ҳукумат қарори қабул қилинди. Қарорга кўра, хотин-қизларни пиллачилик соҳасида қисқа муддатли ўқув курсларида ўқитиш ва уларни соҳага жалб қилишнинг асосий параметрлари ҳамда уни босқичма-босқич таъминлаш тизимини ташкил этиш бўйича “йўл харитаси” тасдиқланди. Бир ой муддатда Хитой, Вьетнам, Ҳиндистон ва Япония давлатларидан ипакчилик соҳасидаги мутахассисларни хотин-қизларнинг пиллачилик соҳасида қисқа муддатли ўқув курсларига жалб қилиш чоралари кўрилади. Пиллачилик соҳасида банд бўлган фуқароларнинг маълумотлари “yangiish.mehnat.uz” платформасига киритиб борилиши таъминланади. Асосий параметрларга мувофиқ пиллачилик соҳасида қисқа муддатли ўқув курсларини тамомлаган хотин-қизларнинг доимий ва мавсумий ишларга қабул қилинганлиги ҳисоби юритилади.
https://sputniknews.uz/20241128/toshkent-viloyat-ipakchilik-majmua-46855446.html
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хотин-қизлар пиллачилик ўқув курслари
хотин-қизлар пиллачилик ўқув курслари

Хотин-қизлар пиллачилик соҳасида ўқув курсларида ўқитилади

15:52 30.01.2025 (янгиланди: 15:53 30.01.2025)
© Foto : Хокимият Наманганской областиСезон коконов начался в Норинском районе Наманганской области.
Сезон коконов начался в Норинском районе Наманганской области. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 30.01.2025
© Foto : Хокимият Наманганской области
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Бир ой муддатда Хитой, Вьетнам, Ҳиндистон ва Япония давлатларидан ипакчилик соҳасидаги мутахассисларни хотин-қизларнинг пиллачилик соҳасида қисқа муддатли ўқув курсларига жалб қилиш чоралари кўрилади.
TOШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Ўзбекистонда хотин-қизлар пиллачилик соҳасида қисқа муддатли ўқув курсларида ўқитилади. “Хотин-қизларнинг пиллачилик соҳасидаги бандлигини босқичма-босқич таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ҳукумат қарори қабул қилинди.
Қарорга кўра, хотин-қизларни пиллачилик соҳасида қисқа муддатли ўқув курсларида ўқитиш ва уларни соҳага жалб қилишнинг асосий параметрлари ҳамда уни босқичма-босқич таъминлаш тизимини ташкил этиш бўйича “йўл харитаси” тасдиқланди.

Асосий параметрларга мувофиқ қисқа муддатли ўқув курсларини тамомлаган хотин-қизларнинг бандлиги президент фармонига мувофиқ устувор равишда пиллачилик кластерлари, ипак қурти уруғчилиги корхоналари, пиллачилик ва тутчилик йўналишидаги фермер хўжаликларига мавсумий ҳамда доимий ишларга қабул қилиш орқали таъминланади.

Бир ой муддатда Хитой, Вьетнам, Ҳиндистон ва Япония давлатларидан ипакчилик соҳасидаги мутахассисларни хотин-қизларнинг пиллачилик соҳасида қисқа муддатли ўқув курсларига жалб қилиш чоралари кўрилади.
Пиллачилик соҳасида банд бўлган фуқароларнинг маълумотлари “yangiish.mehnat.uz” платформасига киритиб борилиши таъминланади.
Асосий параметрларга мувофиқ пиллачилик соҳасида қисқа муддатли ўқув курсларини тамомлаган хотин-қизларнинг доимий ва мавсумий ишларга қабул қилинганлиги ҳисоби юритилади.
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