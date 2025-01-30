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https://sputniknews.uz/20250130/moskva-islom-karimov-47773184.html
Москвада Ислом Каримов хотирасига ҳурмат бажо келтирилди
Москвада Ислом Каримов хотирасига ҳурмат бажо келтирилди
Sputnik Ўзбекистон
Москва шаҳри марказидаги Ислом Каримов номидаги майдонда бўлиб ўтган тадбирда Ўзбекистон элчихонаси ходимлари, Миграция агентлиги ваколатхонаси вакиллари ва фаол ватандошлар қатнашди.
2025-01-30T19:02+0500
2025-01-30T19:02+0500
ўзбекистон - россия
москва
ислом каримов
ислом каримов таваллуд топган кун муносабати билан ўтказилаётган тадбирлар
хотира
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TOШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Бугун Россия пойтахтидаги Ислом Каримов ҳайкали пойига гул қўйиш маросими бўлиб ўтди, деб хабар бермоқда "Дунё" АА.Иштирокчилар Ўзбекистон биринчи президенти ҳайкали пойига гуллар қўйди.Маълумот учун, 2018 йил 18 октябрда Москва шаҳрида Ислом Каримов ҳайкали очилган эди.
https://sputniknews.uz/20250130/mirziyoev-islom-karimov-haykal-gulchambar-47762225.html
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москва ислом каримов
москва ислом каримов

Москвада Ислом Каримов хотирасига ҳурмат бажо келтирилди

19:02 30.01.2025
© ИА "Дунё"В Москве почтили память Первого Президента Узбекистана
В Москве почтили память Первого Президента Узбекистана - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 30.01.2025
© ИА "Дунё"
Oбуна бўлиш
Москва шаҳри марказидаги Ислом Каримов номидаги майдонда тадбир бўлиб ўтди.
TOШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Бугун Россия пойтахтидаги Ислом Каримов ҳайкали пойига гул қўйиш маросими бўлиб ўтди, деб хабар бермоқда "Дунё" АА.
Москва шаҳри марказидаги Ислом Каримов номидаги майдонда бўлиб ўтган тадбирда Ўзбекистон элчихонаси ходимлари, Миграция агентлиги ваколатхонаси вакиллари ва фаол ватандошлар қатнашди.
Иштирокчилар Ўзбекистон биринчи президенти ҳайкали пойига гуллар қўйди.
Маълумот учун, 2018 йил 18 октябрда Москва шаҳрида Ислом Каримов ҳайкали очилган эди.
Президент Шавкат Мирзиёев возложил цветы к памятнику Исламу Каримову в столице - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 30.01.2025
Президент Шавкат Мирзиёев Ислом Каримов ҳайкали пойига гулчамбар қўйди
12:31
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