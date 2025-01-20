Яманлик тадбиркор ва инвесторлар ўзбекистонлик ишбилармонлар билан ҳамкорлик қилмоқчи
© Пресс-служба президента УзбекистанаФлаги Узбекистана и Саудовской Аравии
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Ўзбекистон элчихонаси Саудия Арабистонидаги тадбиркорлар учун тақдимот ўтказди.
TOШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Яманлик тадбиркор ва инвесторлар ўзбекистонлик ишбилармонлар билан ҳамкорлик ўрнатади. Бу ҳақда "Дунё" АА хабар берди.
Ўзбекистон элчихонаси Саудия Арабистонида фаолият юритадиган ҳамда ҳамкорликни ривожлантиришга қизиқиш билдирган етакчи яманлик тадбиркор ва инвесторлар учун тақдимот ўтказди. Унда мамлакатнинг савдо-иқтисодий, сармоявий ва сайёҳлик салоҳияти ҳақида сўз борди.
© ИА "Дунё"Посольство Узбекистана представило йеменским предпринимателям в Саудовской Аравии торгово-экономический и инвестиционный потенциал нашей страны
Посольство Узбекистана представило йеменским предпринимателям в Саудовской Аравии торгово-экономический и инвестиционный потенциал нашей страны
© ИА "Дунё"
Иштирокчилар қуйидаги маълумотларга эга бўлишди:
тадбиркорлик билан шуғулланиш учун яратилган қулай шарт-шароитлар;
инвестиция имкониятлари;
солиқ ва божхона имтиёзлари;
иқтисодиётнинг муҳим тармоқларининг ривожланиш истиқболлари ҳамда ислоҳотлар.
“Томонларни қизиқтирган лойиҳалар ва соҳалар бўйича алоҳида учрашувлар ташкил этиш ҳамда Ўзбекистоннинг ишбилармон доиралари вакиллари билан тўғридан-тўғри алоқалар ўрнатиш юзасидан келишиб олинди. Тадбиркорларнинг Ўзбекистонга ташрифини амалга ошириш бўйича келишувга эришилди”, — дейилади хабарда.
Қайд этилишича, тақдимотда тадбиркорлар бизнес юритишнинг ҳуқуқий жиҳатлари, логистика, молиявий қўллаб-қувватлаш ва инвестиция соҳасидаги давлат сиёсати бўйича ўзларини қизиқтирган саволларга тўлиқ жавоб олишган.