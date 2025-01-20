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https://sputniknews.uz/20250120/yaman-tadbirkor-investor-ozbekiston-ishbilarmon-hamkorlik-47616373.html
Яманлик тадбиркор ва инвесторлар ўзбекистонлик ишбилармонлар билан ҳамкорлик қилмоқчи
Яманлик тадбиркор ва инвесторлар ўзбекистонлик ишбилармонлар билан ҳамкорлик қилмоқчи
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон элчихонаси Саудия Арабистонидаги тадбиркорлар учун тақдимот ўтказди. 20.01.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-01-20T09:25+0500
2025-01-20T09:25+0500
иқтисод
ўзбекистон
саудия арабистони
тадбиркор
ҳамкорлик
яман
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TOШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Яманлик тадбиркор ва инвесторлар ўзбекистонлик ишбилармонлар билан ҳамкорлик ўрнатади. Бу ҳақда "Дунё" АА хабар берди. Ўзбекистон элчихонаси Саудия Арабистонида фаолият юритадиган ҳамда ҳамкорликни ривожлантиришга қизиқиш билдирган етакчи яманлик тадбиркор ва инвесторлар учун тақдимот ўтказди. Унда мамлакатнинг савдо-иқтисодий, сармоявий ва сайёҳлик салоҳияти ҳақида сўз борди. Иштирокчилар қуйидаги маълумотларга эга бўлишди: Қайд этилишича, тақдимотда тадбиркорлар бизнес юритишнинг ҳуқуқий жиҳатлари, логистика, молиявий қўллаб-қувватлаш ва инвестиция соҳасидаги давлат сиёсати бўйича ўзларини қизиқтирган саволларга тўлиқ жавоб олишган.
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иқтисод, ўзбекистон, саудия арабистони, тадбиркор, ҳамкорлик, яман
иқтисод, ўзбекистон, саудия арабистони, тадбиркор, ҳамкорлик, яман

Яманлик тадбиркор ва инвесторлар ўзбекистонлик ишбилармонлар билан ҳамкорлик қилмоқчи

09:25 20.01.2025
© Пресс-служба президента УзбекистанаФлаги Узбекистана и Саудовской Аравии
Флаги Узбекистана и Саудовской Аравии - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 20.01.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Ўзбекистон элчихонаси Саудия Арабистонидаги тадбиркорлар учун тақдимот ўтказди.
TOШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Яманлик тадбиркор ва инвесторлар ўзбекистонлик ишбилармонлар билан ҳамкорлик ўрнатади. Бу ҳақда "Дунё" АА хабар берди.
Ўзбекистон элчихонаси Саудия Арабистонида фаолият юритадиган ҳамда ҳамкорликни ривожлантиришга қизиқиш билдирган етакчи яманлик тадбиркор ва инвесторлар учун тақдимот ўтказди. Унда мамлакатнинг савдо-иқтисодий, сармоявий ва сайёҳлик салоҳияти ҳақида сўз борди.
© ИА "Дунё"Посольство Узбекистана представило йеменским предпринимателям в Саудовской Аравии торгово-экономический и инвестиционный потенциал нашей страны
Посольство Узбекистана представило йеменским предпринимателям в Саудовской Аравии торгово-экономический и инвестиционный потенциал нашей страны - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 20.01.2025
Посольство Узбекистана представило йеменским предпринимателям в Саудовской Аравии торгово-экономический и инвестиционный потенциал нашей страны
© ИА "Дунё"
Иштирокчилар қуйидаги маълумотларга эга бўлишди:
тадбиркорлик билан шуғулланиш учун яратилган қулай шарт-шароитлар;
инвестиция имкониятлари;
солиқ ва божхона имтиёзлари;
иқтисодиётнинг муҳим тармоқларининг ривожланиш истиқболлари ҳамда ислоҳотлар.
“Томонларни қизиқтирган лойиҳалар ва соҳалар бўйича алоҳида учрашувлар ташкил этиш ҳамда Ўзбекистоннинг ишбилармон доиралари вакиллари билан тўғридан-тўғри алоқалар ўрнатиш юзасидан келишиб олинди. Тадбиркорларнинг Ўзбекистонга ташрифини амалга ошириш бўйича келишувга эришилди”, — дейилади хабарда.
Қайд этилишича, тақдимотда тадбиркорлар бизнес юритишнинг ҳуқуқий жиҳатлари, логистика, молиявий қўллаб-қувватлаш ва инвестиция соҳасидаги давлат сиёсати бўйича ўзларини қизиқтирган саволларга тўлиқ жавоб олишган.
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