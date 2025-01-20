https://sputniknews.uz/20250120/nigeriya-tadbirkorlar-yashil-iqtisod-zona-biznes-47618590.html
Нигерия тадбиркорларга "Яшил иқтисодий зона"да бизнес бошлаш учун ёрдам бермоқчи
Нигерия тадбиркорларга "Яшил иқтисодий зона"да бизнес бошлаш учун ёрдам бермоқчи
Sputnik Ўзбекистон
"Яшил иқтисодий зона" Кадуна штатида ташкил этилган бўлиб, унинг майдони 718 гектарга тенг. 20.01.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-01-20T11:30+0500
2025-01-20T11:30+0500
2025-01-20T11:30+0500
иқтисод
ўзбекистон
нигерия
тадбиркор
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TOШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Нигериядаги компания ўзбекистонлик тадбиркорлар "Яшил иқтисодий зона" ҳудудида бизнесни йўлга қўйишлари учун ёрдам бермоқчи. Бу ҳақда “Дунё” АА маълум қилди. Ўзбекистон элчихонасида Нигериянинг "K.K.Kingdom Group" компаниясининг бизнес алоқалари бўйича маслаҳатчиси, мисрлик тадбиркор Муҳаммад Ҳасиб билан учрашув ўтказилди. Томонлар мазкур йўналишда ҳамкорликни ривожлантириш ва Ўзбекистондаги манфаатдор корхоналар вакиллари билан онлайн музокаралар ташкил қилиш тўғрисида келишиб олишди. Маълумот учун, "K.K.Kingdom Group" Нигериянинг йирик хусусий компанияларидан бири саналади. У ишлаб чиқариш, кўчмас мулк, муҳандислик ва қурилиш, энергетика, қишлоқ хўжалиги соҳаларида фаолият юритувчи қатор корхоналарни ўз ичига олади. Шунингдек, компания мамлакатнинг Кадуна штатида 718 гектар ер майдонда "Яшил иқтисодий зона" (Green Economic Zone - GEZ) ташкил қилган. Мазкур ҳудудда 250 МВт қувватга эга қуёш электр станцияси, тўқимачилик фабрикаси, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қайта ишлаш корхоналари, машинасозлик, кийим-кечак ва мода, савдо, хизмат кўрсатиш, электроника ва озиқ-овқат саноати соҳаларидаги бошқа кўплаб кластерлар жойлашган. GEZ қулай транспорт-логистика шароитлари, жумладан, автомобиль, темир ва ҳаво йўллари маршрутларига эга.
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иқтисод, ўзбекистон, нигерия, тадбиркор
иқтисод, ўзбекистон, нигерия, тадбиркор
Нигерия тадбиркорларга "Яшил иқтисодий зона"да бизнес бошлаш учун ёрдам бермоқчи
"Яшил иқтисодий зона" Кадуна штатида ташкил этилган бўлиб, унинг майдони 718 гектарга тенг.
TOШКЕНТ, 20 янв — Sputnik.
Нигериядаги компания ўзбекистонлик тадбиркорлар "Яшил иқтисодий зона" ҳудудида бизнесни йўлга қўйишлари учун ёрдам бермоқчи. Бу ҳақда “Дунё” АА маълум қилди.
Ўзбекистон элчихонасида Нигериянинг "K.K.Kingdom Group" компаниясининг бизнес алоқалари бўйича маслаҳатчиси, мисрлик тадбиркор Муҳаммад Ҳасиб билан учрашув ўтказилди.
“Мулоқот чоғида мисрлик тадбиркор Ўзбекистондаги манфаатдор компания ва корхоналар билан ҳамкорлик ўрнатишга катта қизиқиш билдирди. У, шунингдек, мамлакатимиз тадбиркорларининг GEZ ҳудудида ўз бизнесларини йўлга қўйишларига амалий ёрдам беришга тайёр эканини таъкидлади”, — дейилган хабарда.
Томонлар мазкур йўналишда ҳамкорликни ривожлантириш ва Ўзбекистондаги манфаатдор корхоналар вакиллари билан онлайн музокаралар ташкил қилиш тўғрисида келишиб олишди.
Маълумот учун, "K.K.Kingdom Group" Нигериянинг йирик хусусий компанияларидан бири саналади. У ишлаб чиқариш, кўчмас мулк, муҳандислик ва қурилиш, энергетика, қишлоқ хўжалиги соҳаларида фаолият юритувчи қатор корхоналарни ўз ичига олади. Шунингдек, компания мамлакатнинг Кадуна штатида 718 гектар ер майдонда "Яшил иқтисодий зона" (Green Economic Zone - GEZ) ташкил қилган.
Мазкур ҳудудда 250 МВт қувватга эга қуёш электр станцияси, тўқимачилик фабрикаси, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қайта ишлаш корхоналари, машинасозлик, кийим-кечак ва мода, савдо, хизмат кўрсатиш, электроника ва озиқ-овқат саноати соҳаларидаги бошқа кўплаб кластерлар жойлашган. GEZ қулай транспорт-логистика шароитлари, жумладан, автомобиль, темир ва ҳаво йўллари маршрутларига эга.