https://sputniknews.uz/20250118/rossiya-rostov-ozbekiston-agrosanoat-xabi-47605180.html
Россиянинг Ростов вилоятида Ўзбекистон агросаноат хаби яратилиши мумкин
Россиянинг Ростов вилоятида Ўзбекистон агросаноат хаби яратилиши мумкин
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Ўзбекистон бош консули Бурхон Алиқулов Ростов вилояти иқтисодий ривожланиш вазири Максим Папушенко билан учрашув ўтказди.
2025-01-18T12:50+0500
2025-01-18T12:50+0500
2025-01-18T12:50+0500
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ТОШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Россиянинг Ростов вилоятида Ўзбекистон агросаноат хаби яратилиши мумкин. Бу ҳақда “Дунё” АА хабар берди.Ўзбекистон бош консули Бурхон Алиқулов Ростов вилояти иқтисодий ривожланиш вазири Максим Папушенко билан учрашув ўтказди.Бурхон Алиқулов Ўзбекистон ҳудудлари экспорт имкониятларини ҳисобга олиб, Ростов вилояти учун керакли маҳсулотлар импортини ташкил этиш масаласида амалий кўмак беришга тайёрлигини билдирди.Вазир Максим Папушенко ўз навбатида, Жиззах ва Ростов вилоятлари ўртасида имзоланган ҳамкорлик битими, шунингдек, Ростов вилояти губернатори бошчилигидаги делегациянинг 2024 йил сентябрь ойида Ўзбекистонга қилган ташрифи чоғида эришилган келишувлар доирасида вилоятда Ўзбекистон агросаноат хабини яратиш муҳимлигини таъкидлади.
https://sputniknews.uz/20250113/ozbekiston-rossiya-madaniy-hamkorlik-47532402.html
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россия ростов ўзбекистон агросаноат хаби
россия ростов ўзбекистон агросаноат хаби
Россиянинг Ростов вилоятида Ўзбекистон агросаноат хаби яратилиши мумкин
Ўзбекистон ва Россия ҳудудлари ўртасидаги ўзаро манфаатли алоқалар кенгайиб бораётганлиги юқори баҳоланди.
ТОШКЕНТ, 18 янв — Sputnik.
Россиянинг Ростов вилоятида Ўзбекистон агросаноат хаби яратилиши мумкин. Бу ҳақда “Дунё” АА хабар берди.
Ўзбекистон бош консули Бурхон Алиқулов Ростов вилояти иқтисодий ривожланиш вазири Максим Папушенко билан учрашув ўтказди.
Мулоқот чоғида томонлар Ўзбекистон ва Россия ҳудудлари ўртасидаги ўзаро манфаатли алоқалар кенгайиб бораётганлигини юқори баҳолади. Ростов вилоятининг саноат ва қишлоқ хўжалиги соҳасидаги салоҳиятини инобатга олиб, мазкур йўналишларда ҳудудлараро шерикликни янада ривожлантириш муҳимлиги қайд этилди.
Бурхон Алиқулов Ўзбекистон ҳудудлари экспорт имкониятларини ҳисобга олиб, Ростов вилояти учун керакли маҳсулотлар импортини ташкил этиш масаласида амалий кўмак беришга тайёрлигини билдирди.
Вазир Максим Папушенко ўз навбатида, Жиззах ва Ростов вилоятлари ўртасида имзоланган ҳамкорлик битими, шунингдек, Ростов вилояти губернатори бошчилигидаги делегациянинг 2024 йил сентябрь ойида Ўзбекистонга қилган ташрифи чоғида эришилган келишувлар доирасида вилоятда Ўзбекистон агросаноат хабини яратиш муҳимлигини таъкидлади.