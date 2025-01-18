Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20250118/rossiya-rostov-ozbekiston-agrosanoat-xabi-47605180.html
Россиянинг Ростов вилоятида Ўзбекистон агросаноат хаби яратилиши мумкин
Россиянинг Ростов вилоятида Ўзбекистон агросаноат хаби яратилиши мумкин
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон бош консули Бурхон Алиқулов Ростов вилояти иқтисодий ривожланиш вазири Максим Папушенко билан учрашув ўтказди.
2025-01-18T12:50+0500
2025-01-18T12:50+0500
ўзбекистон - россия
ҳамкорлик
учрашув
экспорт
импорт
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/12/47605018_4:0:1280:718_1920x0_80_0_0_33eaa655b6b0b4e5c30df997edf5d399.jpg
ТОШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Россиянинг Ростов вилоятида Ўзбекистон агросаноат хаби яратилиши мумкин. Бу ҳақда “Дунё” АА хабар берди.Ўзбекистон бош консули Бурхон Алиқулов Ростов вилояти иқтисодий ривожланиш вазири Максим Папушенко билан учрашув ўтказди.Бурхон Алиқулов Ўзбекистон ҳудудлари экспорт имкониятларини ҳисобга олиб, Ростов вилояти учун керакли маҳсулотлар импортини ташкил этиш масаласида амалий кўмак беришга тайёрлигини билдирди.Вазир Максим Папушенко ўз навбатида, Жиззах ва Ростов вилоятлари ўртасида имзоланган ҳамкорлик битими, шунингдек, Ростов вилояти губернатори бошчилигидаги делегациянинг 2024 йил сентябрь ойида Ўзбекистонга қилган ташрифи чоғида эришилган келишувлар доирасида вилоятда Ўзбекистон агросаноат хабини яратиш муҳимлигини таъкидлади.
https://sputniknews.uz/20250113/ozbekiston-rossiya-madaniy-hamkorlik-47532402.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/12/47605018_169:0:1126:718_1920x0_80_0_0_0f4c6ec141b77534f409761312920492.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия ростов ўзбекистон агросаноат хаби
россия ростов ўзбекистон агросаноат хаби

Россиянинг Ростов вилоятида Ўзбекистон агросаноат хаби яратилиши мумкин

12:50 18.01.2025
© ИА "Дунё"Ростовская область России готова расширять сотрудничество с регионами Узбекистана
Ростовская область России готова расширять сотрудничество с регионами Узбекистана - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.01.2025
© ИА "Дунё"
Oбуна бўлиш
Ўзбекистон ва Россия ҳудудлари ўртасидаги ўзаро манфаатли алоқалар кенгайиб бораётганлиги юқори баҳоланди.
ТОШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Россиянинг Ростов вилоятида Ўзбекистон агросаноат хаби яратилиши мумкин. Бу ҳақда “Дунё” АА хабар берди.
Ўзбекистон бош консули Бурхон Алиқулов Ростов вилояти иқтисодий ривожланиш вазири Максим Папушенко билан учрашув ўтказди.
Мулоқот чоғида томонлар Ўзбекистон ва Россия ҳудудлари ўртасидаги ўзаро манфаатли алоқалар кенгайиб бораётганлигини юқори баҳолади. Ростов вилоятининг саноат ва қишлоқ хўжалиги соҳасидаги салоҳиятини инобатга олиб, мазкур йўналишларда ҳудудлараро шерикликни янада ривожлантириш муҳимлиги қайд этилди.
Бурхон Алиқулов Ўзбекистон ҳудудлари экспорт имкониятларини ҳисобга олиб, Ростов вилояти учун керакли маҳсулотлар импортини ташкил этиш масаласида амалий кўмак беришга тайёрлигини билдирди.
Вазир Максим Папушенко ўз навбатида, Жиззах ва Ростов вилоятлари ўртасида имзоланган ҳамкорлик битими, шунингдек, Ростов вилояти губернатори бошчилигидаги делегациянинг 2024 йил сентябрь ойида Ўзбекистонга қилган ташрифи чоғида эришилган келишувлар доирасида вилоятда Ўзбекистон агросаноат хабини яратиш муҳимлигини таъкидлади.
Хоким Ташкента Шавкат Умурзаков встретился с делегацией под руководством главы города Екатеринбурга Российской Федерации Алексеем Орловым - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.01.2025
Ўзбекистон ва Россия маданий ҳамкорликни мустаҳкамлашга келишиб олди — тафсилотлар
13 Январ, 18:15
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0