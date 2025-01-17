https://sputniknews.uz/20250117/eron-prezidenti-pezeshkiyon-moskvaga-etib-keldi-video-47594123.html
Эрон президенти Пезешкиён Москвага етиб келди — видео
Эрон президенти Пезешкиён Москвага етиб келди — видео
Sputnik Ўзбекистон
Пезешкиён Путин билан Эрон ядро дастури ва Яқин Шарқдаги вазиятни муҳокама қилади. 17.01.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-01-17T14:46+0500
2025-01-17T14:46+0500
2025-01-17T15:06+0500
видео
эрон
масъуд пезешкиён
россия
владимир путин
учрашув
москва
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ТОШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Масъуд Пезешкиён Владимир Путин билан музокаралар ўтказиш учун Россияга келди, деб хабар берди РИА Новости мухбири.Эрон президентини Россия пойтахтидаги Внуково-2 аэропортида энергетика вазири Сергей Цивилёв, ташқи ишлар вазири ўринбосари Андрей Руденко ва департаментнинг давлат протоколи бўлими бошлиғи Игорь Богдашев кутиб олишди.Путин ва Пезешкиён 2001 йилда Москвада имзоланган Россия ва Эрон ўртасидаги муносабатлар асослари ва ҳамкорлик тамойиллари ҳақидаги амалдаги ҳужжат ўрнини босувчи кенг қамровли стратегик шериклик тўғрисидаги шартномани имзолаши кутилмоқда.Шунингдек, учрашувда сиёсатчилар Эрон ядро дастури ва Кавказ ортидаги вазиятни муҳокама қилишлари мумкин.Бундан ташқари, улар Яқин Шарқдаги, жумладан, Фаластин-Исроил можаро зонаси ва Суриядаги вазиятга ҳам эътибор қаратишади.
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Президент Ирана Пезешкиан прибыл в Москву
Sputnik Ўзбекистон
Президент Ирана Пезешкиан прибыл в Россию, его самолет сел в столичном "Внуково-2", передает корреспондент РИА Новости. В ходе визита у Пезешкиана запланирована встреча с Путиным.
2025-01-17T14:46+0500
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видео, эрон, масъуд пезешкиён, россия, владимир путин, учрашув, москва, видео
видео, эрон, масъуд пезешкиён, россия, владимир путин, учрашув, москва, видео
Эрон президенти Пезешкиён Москвага етиб келди — видео
14:46 17.01.2025 (янгиланди: 15:06 17.01.2025)
Эксклюзив
Пезешкиён Путин билан Эрон ядро дастури ва Яқин Шарқдаги вазиятни муҳокама қилади.
ТОШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Масъуд Пезешкиён Владимир Путин билан музокаралар ўтказиш учун Россияга келди, деб хабар берди РИА Новости мухбири.
Эрон президентини Россия пойтахтидаги Внуково-2 аэропортида энергетика вазири Сергей Цивилёв, ташқи ишлар вазири ўринбосари Андрей Руденко ва департаментнинг давлат протоколи бўлими бошлиғи Игорь Богдашев кутиб олишди.
Путин ва Пезешкиён 2001 йилда Москвада имзоланган Россия ва Эрон ўртасидаги муносабатлар асослари ва ҳамкорлик тамойиллари ҳақидаги амалдаги ҳужжат ўрнини босувчи кенг қамровли стратегик шериклик тўғрисидаги шартномани имзолаши кутилмоқда.
Шунингдек, учрашувда сиёсатчилар Эрон ядро дастури ва Кавказ ортидаги вазиятни муҳокама қилишлари мумкин.
Бундан ташқари, улар Яқин Шарқдаги, жумладан, Фаластин-Исроил можаро зонаси ва Суриядаги вазиятга ҳам эътибор қаратишади.