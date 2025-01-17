https://sputniknews.uz/20250117/eron-prezidenti-pezeshkiyon-moskvaga-etib-keldi-video-47594123.html

Эрон президенти Пезешкиён Москвага етиб келди — видео

Эрон президенти Пезешкиён Москвага етиб келди — видео

Sputnik Ўзбекистон

Пезешкиён Путин билан Эрон ядро дастури ва Яқин Шарқдаги вазиятни муҳокама қилади. 17.01.2025, Sputnik Ўзбекистон

2025-01-17T14:46+0500

2025-01-17T14:46+0500

2025-01-17T15:06+0500

видео

эрон

масъуд пезешкиён

россия

владимир путин

учрашув

москва

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/11/47593831_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f68b71e834ec75d70f677bef18442a9d.jpg

ТОШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Масъуд Пезешкиён Владимир Путин билан музокаралар ўтказиш учун Россияга келди, деб хабар берди РИА Новости мухбири.Эрон президентини Россия пойтахтидаги Внуково-2 аэропортида энергетика вазири Сергей Цивилёв, ташқи ишлар вазири ўринбосари Андрей Руденко ва департаментнинг давлат протоколи бўлими бошлиғи Игорь Богдашев кутиб олишди.Путин ва Пезешкиён 2001 йилда Москвада имзоланган Россия ва Эрон ўртасидаги муносабатлар асослари ва ҳамкорлик тамойиллари ҳақидаги амалдаги ҳужжат ўрнини босувчи кенг қамровли стратегик шериклик тўғрисидаги шартномани имзолаши кутилмоқда.Шунингдек, учрашувда сиёсатчилар Эрон ядро дастури ва Кавказ ортидаги вазиятни муҳокама қилишлари мумкин.Бундан ташқари, улар Яқин Шарқдаги, жумладан, Фаластин-Исроил можаро зонаси ва Суриядаги вазиятга ҳам эътибор қаратишади.

эрон

2025

Янгиликлар

uz_UZ

Президент Ирана Пезешкиан прибыл в Москву

Sputnik Ўзбекистон

Президент Ирана Пезешкиан прибыл в Россию, его самолет сел в столичном "Внуково-2", передает корреспондент РИА Новости. В ходе визита у Пезешкиана запланирована встреча с Путиным.

2025-01-17T14:46+0500

true

PT2M01S