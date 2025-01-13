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https://sputniknews.uz/20250113/rossiya-ozbekiston-chorvachilik-mahsulot-royxat-47528169.html
Россиядан Ўзбекистонга чорвачилик маҳсулотларини етказиб берувчилар рўйхати кенгайтирилди
Россиядан Ўзбекистонга чорвачилик маҳсулотларини етказиб берувчилар рўйхати кенгайтирилди
Sputnik Ўзбекистон
Эндиликда Россиянинг 422 компанияси чорвачилик маҳсулотларини ушбу Ўзбекистонга экспорт қилиши мумкин. 13.01.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-01-13T14:19+0500
2025-01-13T14:19+0500
жамият
ўзбекистон
россия
чорва
ветеринария ва чорвачиликни ривожлантириш қўмитаси
россельхознадзор
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TOШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Россиянинг ветеринария ва фитосанитария назорати федерал хизмати (Россельхознадзор) Ўзбекистонга чорвачилик маҳсулотларини етказиб берувчилар рўйхатини кенгайтирди, дея хабар берди идора хизмат матбуот хизмати. Эндиликда Россиянинг 422 компанияси чорвачилик маҳсулотларини ушбу мамлакатга экспорт қилиши мумкин. Айтилишича, хизмат томонидан республика бозорига экспорт қилиш ҳуқуқига эга бўлган маҳаллий ишлаб чиқарувчилар рўйхатини кенгайтириш бўйича ишлар давом этмоқда.
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жамият, ўзбекистон, россия, чорва, ветеринария ва чорвачиликни ривожлантириш қўмитаси, россельхознадзор
жамият, ўзбекистон, россия, чорва, ветеринария ва чорвачиликни ривожлантириш қўмитаси, россельхознадзор

Россиядан Ўзбекистонга чорвачилик маҳсулотларини етказиб берувчилар рўйхати кенгайтирилди

14:19 13.01.2025
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Эндиликда Россиянинг 422 компанияси чорвачилик маҳсулотларини ушбу Ўзбекистонга экспорт қилиши мумкин.
TOШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Россиянинг ветеринария ва фитосанитария назорати федерал хизмати (Россельхознадзор) Ўзбекистонга чорвачилик маҳсулотларини етказиб берувчилар рўйхатини кенгайтирди, дея хабар берди идора хизмат матбуот хизмати.

“Россельхознадзор томонидан ташқи бозорларни очиш бўйича олиб борилган ишлар натижасида Ўзбекистон Ветеринария ва чорвачиликни ривожлантириш давлат қўмитаси Москва вилояти ва Бошқирдистонда жойлашган сут маҳсулотлари ва ичак хомашёси ишлаб чиқарувчи яна учта корхонани тасдиқлади”, — дейилади хабарда.

Эндиликда Россиянинг 422 компанияси чорвачилик маҳсулотларини ушбу мамлакатга экспорт қилиши мумкин. Айтилишича, хизмат томонидан республика бозорига экспорт қилиш ҳуқуқига эга бўлган маҳаллий ишлаб чиқарувчилар рўйхатини кенгайтириш бўйича ишлар давом этмоқда.
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