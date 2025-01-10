https://sputniknews.uz/20250110/putin-tramp-47504719.html
Путин ва Трамп қачон учрашиши мумкин – Песков жавоби
Путин ва Трамп қачон учрашиши мумкин – Песков жавоби
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Россия президенти Владимир Путин ва Американинг янги президенти Дональд Трампнинг мулоқотига тайёргарликни АҚШнинг сайланган президенти лавозимини бажаришга киришганидан кейин бошлаш мумкин.
2025-01-10T18:17+0500
2025-01-10T18:17+0500
2025-01-10T18:17+0500
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ТОШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Россия президенти Владимир Путин ва Американинг янги президенти Дональд Трампнинг мулоқотига тайёргарликни АҚШнинг сайланган президенти лавозимини бажаришга киришганидан кейин бошлаш мумкин. Бу ҳақда Кремль вакили Дмитрий Песков маълум қилди, дея ёзади РИА Новости.Песков Москва Трампнинг Путин билан мулоқот қилиш истагини олқишлашини таъкидлади.Унинг сўзларига кўра, Россия ва АҚШ президентларининг музокаралари учун ҳеч қандай дастлабки шартлар талаб қилинмайди, ҳар икки томоннинг истаги ва мулоқот қилиш учун сиёсий ирода даркор, холос.Песков Россия раҳбари халқаро етакчилар, жумладан, АҚШ президенти билан мулоқот қилишга тайёрлишини бир неча марта такрорлаганини эслатди.
https://sputniknews.uz/20250110/tramp-putin-bilan-uchrashishini-elon-qildi-47499119.html
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владимир путин дональд трамп учрашув россия ақш тинчлик украина сулҳ
владимир путин дональд трамп учрашув россия ақш тинчлик украина сулҳ
Путин ва Трамп қачон учрашиши мумкин – Песков жавоби
Россия президенти матбуот котибининг сўзларига кўра, Москва Трампнинг Путин билан мулоқот қилиш истагини олқишлайди.
ТОШКЕНТ, 10 янв — Sputnik.
Россия президенти Владимир Путин ва Американинг янги президенти Дональд Трампнинг мулоқотига тайёргарликни АҚШнинг сайланган президенти лавозимини бажаришга киришганидан кейин бошлаш мумкин. Бу ҳақда Кремль вакили Дмитрий Песков маълум қилди, дея ёзади
РИА Новости.
“Икки томоннинг учрашувга тайёрлигидан келиб чиқамиз, бироқ, чамаси, жаноб Трамп Овал кабинетга киргандан сўнг қандайдир ҳаракатлар бўлади”, - деди Россия президенти матбуот котиби.
Песков Москва Трампнинг Путин билан мулоқот қилиш истагини олқишлашини таъкидлади.
Унинг сўзларига кўра, Россия ва АҚШ президентларининг музокаралари учун ҳеч қандай дастлабки шартлар талаб қилинмайди, ҳар икки томоннинг истаги ва мулоқот қилиш учун сиёсий ирода даркор, холос.
Песков Россия раҳбари халқаро етакчилар, жумладан, АҚШ президенти билан мулоқот қилишга тайёрлишини бир неча марта такрорлаганини эслатди.