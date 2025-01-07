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Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20250107/qirgiziston-benzin-eoii-mamlakatlar-47469253.html
Қирғизистон бензинни фақат ЕОИИ мамлакатларидан сотиб олмоқда
Қирғизистон бензинни фақат ЕОИИ мамлакатларидан сотиб олмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Ҳисобот даврида республикага деярли 552 миллион тонна бензин импорт қилинган. 07.01.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-01-07T17:12+0500
2025-01-07T17:12+0500
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ТОШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. Қирғизистон 2024 йилда бензинни фақат ЕОИИдан, катта қисмини Россиядан сотиб олди, дея хабар берди Sputnik Қирғизистон.2024 йилнинг январь-октябрь ойларида Қирғизистон бензинни фақат ЕОИИ давлатларидан сотиб олган. Ҳисобот даврида республикага деярли 552 миллион тонна бензин импорт қилинган.Сотувчи мамлакатлар:2023 йилнинг шу даврида Қирғизистон худди шу давлатлардан 484,6 миллион литр бензин сотиб олган.
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дунё янгиликлари, дунёда, еоии, бензин, қирғизистон, россия
дунё янгиликлари, дунёда, еоии, бензин, қирғизистон, россия

Қирғизистон бензинни фақат ЕОИИ мамлакатларидан сотиб олмоқда

17:12 07.01.2025
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Ҳисобот даврида республикага деярли 552 миллион тонна бензин импорт қилинган.
ТОШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. Қирғизистон 2024 йилда бензинни фақат ЕОИИдан, катта қисмини Россиядан сотиб олди, дея хабар берди Sputnik Қирғизистон.
2024 йилнинг январь-октябрь ойларида Қирғизистон бензинни фақат ЕОИИ давлатларидан сотиб олган. Ҳисобот даврида республикага деярли 552 миллион тонна бензин импорт қилинган.
Сотувчи мамлакатлар:
Россия - 547 миллион 36,1 минг литр;
Қозоғистон – 3 млн 606,1 минг;
Беларусь- 1 миллион 307,1 минг.
2023 йилнинг шу даврида Қирғизистон худди шу давлатлардан 484,6 миллион литр бензин сотиб олган.
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