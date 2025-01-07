https://sputniknews.uz/20250107/qirgiziston-benzin-eoii-mamlakatlar-47469253.html
Қирғизистон бензинни фақат ЕОИИ мамлакатларидан сотиб олмоқда
Қирғизистон бензинни фақат ЕОИИ мамлакатларидан сотиб олмоқда
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Ҳисобот даврида республикага деярли 552 миллион тонна бензин импорт қилинган. 07.01.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-01-07T17:12+0500
2025-01-07T17:12+0500
2025-01-07T17:12+0500
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ТОШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. Қирғизистон 2024 йилда бензинни фақат ЕОИИдан, катта қисмини Россиядан сотиб олди, дея хабар берди Sputnik Қирғизистон.2024 йилнинг январь-октябрь ойларида Қирғизистон бензинни фақат ЕОИИ давлатларидан сотиб олган. Ҳисобот даврида республикага деярли 552 миллион тонна бензин импорт қилинган.Сотувчи мамлакатлар:2023 йилнинг шу даврида Қирғизистон худди шу давлатлардан 484,6 миллион литр бензин сотиб олган.
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дунё янгиликлари, дунёда, еоии, бензин, қирғизистон, россия
дунё янгиликлари, дунёда, еоии, бензин, қирғизистон, россия
Қирғизистон бензинни фақат ЕОИИ мамлакатларидан сотиб олмоқда
Ҳисобот даврида республикага деярли 552 миллион тонна бензин импорт қилинган.
ТОШКЕНТ, 7 янв — Sputnik.
Қирғизистон 2024 йилда бензинни фақат ЕОИИдан, катта қисмини Россиядан сотиб олди, дея хабар берди Sputnik Қирғизистон.
2024 йилнинг январь-октябрь ойларида Қирғизистон бензинни фақат ЕОИИ давлатларидан сотиб олган. Ҳисобот даврида республикага деярли 552 миллион тонна бензин импорт қилинган.
Россия - 547 миллион 36,1 минг литр;
Қозоғистон – 3 млн 606,1 минг;
Беларусь- 1 миллион 307,1 минг.
2023 йилнинг шу даврида Қирғизистон худди шу давлатлардан 484,6 миллион литр бензин сотиб олган.