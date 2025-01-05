Тошкентда Мудофаа вазирлиги ва Миллий гвардия ҳарбийларининг пиёда юришлари бўлиб ўтди
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Намойишкорона пиёда юриш Ўзбекистон Қуролли Кучлари ташкил этилганининг 33 йиллиги ва Ватан ҳимоячилари кунига бағишланди.
ТОШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Ўзбекистон Қуролли Кучлари ташкил этилганининг 33 йиллиги ва Ватан ҳимоячилари кунига бағишлаб пойтахтнинг асосий кўчалари бўйлаб Мудофаа вазирлиги ва Миллий гвардия ҳарбий бўлинмаларининг намойишкорона пиёда юришлари бўлиб ўтди.
“Ғалаба боғи” ёдгорлик мажмуасида ҳарбий оркестр ва қўл жанги усталарининг кўргазмали чиқишлари билан бошлаган тадбир ҳарбий бўлинмаларининг жанговар қўшиқлари ила пиёда юриш билан давом этди.
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