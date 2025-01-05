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https://sputniknews.uz/20250105/toshkent-mudofaa-milliy-gvardiya-harbiy-piyoda-yurish-47443733.html
Тошкентда Мудофаа вазирлиги ва Миллий гвардия ҳарбийларининг пиёда юришлари бўлиб ўтди
Тошкентда Мудофаа вазирлиги ва Миллий гвардия ҳарбийларининг пиёда юришлари бўлиб ўтди
Sputnik Ўзбекистон
Намойишкорона пиёда юриш Ўзбекистон Қуролли Кучлари ташкил этилганининг 33 йиллиги ва Ватан ҳимоячилари кунига бағишланди. 05.01.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-01-05T15:17+0500
2025-01-05T15:17+0500
фото
ўзбекистон
тошкент
миллий гвардия
мудофаа вазирлиги
ҳарбийлар
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ТОШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Ўзбекистон Қуролли Кучлари ташкил этилганининг 33 йиллиги ва Ватан ҳимоячилари кунига бағишлаб пойтахтнинг асосий кўчалари бўйлаб Мудофаа вазирлиги ва Миллий гвардия ҳарбий бўлинмаларининг намойишкорона пиёда юришлари бўлиб ўтди.“Ғалаба боғи” ёдгорлик мажмуасида ҳарбий оркестр ва қўл жанги усталарининг кўргазмали чиқишлари билан бошлаган тадбир ҳарбий бўлинмаларининг жанговар қўшиқлари ила пиёда юриш билан давом этди.
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фото, ўзбекистон, тошкент, миллий гвардия, мудофаа вазирлиги, ҳарбийлар, фото
фото, ўзбекистон, тошкент, миллий гвардия, мудофаа вазирлиги, ҳарбийлар, фото

Тошкентда Мудофаа вазирлиги ва Миллий гвардия ҳарбийларининг пиёда юришлари бўлиб ўтди

15:17 05.01.2025
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Намойишкорона пиёда юриш Ўзбекистон Қуролли Кучлари ташкил этилганининг 33 йиллиги ва Ватан ҳимоячилари кунига бағишланди.
ТОШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Ўзбекистон Қуролли Кучлари ташкил этилганининг 33 йиллиги ва Ватан ҳимоячилари кунига бағишлаб пойтахтнинг асосий кўчалари бўйлаб Мудофаа вазирлиги ва Миллий гвардия ҳарбий бўлинмаларининг намойишкорона пиёда юришлари бўлиб ўтди.
“Ғалаба боғи” ёдгорлик мажмуасида ҳарбий оркестр ва қўл жанги усталарининг кўргазмали чиқишлари билан бошлаган тадбир ҳарбий бўлинмаларининг жанговар қўшиқлари ила пиёда юриш билан давом этди.
© Министерство обороны
Министерство обороны и Национальная гвардия - Sputnik Ўзбекистон
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© Министерство обороны
© Министерство обороны
Министерство обороны и Национальная гвардия - Sputnik Ўзбекистон
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Министерство обороны и Национальная гвардия - Sputnik Ўзбекистон
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