СССРнинг космик тадқиқотлардаги асосий ютуқлари
16:59 02.01.2025 (янгиланди: 19:01 02.01.2025)
© SputnikЛетчик-космонавт Юрий Гагарин в кабине космического корабля “Восток”
© Sputnik
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Инсониятнинг космик даври 1957 йил 4 октябрда "Спутник-1" космосга учганида бошланди.
СССР абадий етакчи космик давлат сифатида тарихга кирди. Иттифоқ дунёда биринчи бўлиб Ернинг сунъий йўлдошини учирди, Ойнинг нариги томонини суратга олди, коинотга одам учирди ва космик соҳадаги кейинги ўнлаб ютуқларга асос солди.
© Sputnik / Pavel BarashevПребывание летчика-космонавта СССР Юрия Алексеевича Гагарина в Финляндии
Пребывание летчика-космонавта СССР Юрия Алексеевича Гагарина в Финляндии
© Sputnik / Pavel Barashev
Коинотни забт этиш нимадан бошланган?
1920 йилларда кимёгар-ихтирочи Николай Тихомиров Газодинамик лабораториясига (ГДЛ) асос солган. Унда илк ракета ва ракета двигателлари прототиплари ишлаб чиқилган.
© Sputnik / Медиабанкка ўтишКосмонавт Валентина Терешкова во время подготовки к тренировке на центрифуге
Космонавт Валентина Терешкова во время подготовки к тренировке на центрифуге
Реактив илмий тадқиқот институти таркибига кирди. Шу йилнинг ўзида муҳандис-конструктор Сергей Королёв раҳбарлигида ГИРД-09 гибрид ёқилғида ишловчи ракета муваффақиятли синовдан ўтказилди.
© SputnikСергей Павлович Королев с собакой перед запуском ее в космос, 1960 год
Сергей Павлович Королев с собакой перед запуском ее в космос, 1960 год
© Sputnik
Улуғ Ватан уруши боши ва давомида СССР ракеталар дастури тўхтатилди. Аммо ғалабадан кейин 1946 йилда у қайта йўлга қўйилди ва 1957 йилда Иттифоқ кўп босқичли "Р-7" қитъалараро баллистик ракетасини муваффақиятли синовдан ўтказди. У кейинчалик Ернинг биринчи сунъий йўлдошини орбитага олиб чиқди.
Ердан ташқарига илк қадам
Инсониятнинг космик даври 1957 йил 4 октябрда "Спутник-1" космосга учганида бошланди. Аппарат диаметри 58 см бўлган шар кўринишида бўлиб, унга радиопередатчиклар ўрнатилган эди.
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Медиабанкка ўтишЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с КА "Метеор" №2-1 с космодрома "Восточный"
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с КА "Метеор" №2-1 с космодрома "Восточный"
© Sputnik / Рамиль Ситдиков/
Бир ой ўтиб, орбитага дунёда илк бор жонли мавжудот — ит Лайка учирилди. Тўрт оёқли космонавт "Спутник-2" бортида бўлган. Афсуски, Лайка нобуд бўлган, аммо у инсониятга тирик организм орбитага чиқиш ва вазнсизлик шароитида омон қолиш мумкинлигини исботлади.
© Sputnik / Яков Берлинер / Медиабанкка ўтишПосетители у копии первого искусственного спутника Земли, запущенного в СССР 4 октября 1957 года. Павильон "Наука" на ВСХВ в Москве.
Посетители у копии первого искусственного спутника Земли, запущенного в СССР 4 октября 1957 года. Павильон "Наука" на ВСХВ в Москве.
© Sputnik / Яков Берлинер/
1958 йил 15 майда "Спутник-3" биринчи марта Ердан бошқариладиган ва буйруқларни бажарадиган ускуналар билан жиҳозланди. Унга ўрнатилган қуёш панеллари туфайли йўлдош орбитада 691 кун фаолият кўрсатди.
1959 йил сентябрь ойида "Луна-2" станцияси дунёда биринчи бўлиб Ернинг йўлдошига қўнди ва у ерга СССР герби туширилган рамзни қўйди.
© Sputnik / Alexander Mokletsov / Медиабанкка ўтишКатапультируемый контейнер собак Белки и Стрелки, совершивших космический полет на корабле "Спутник-5" 19 августа 1960 года
Катапультируемый контейнер собак Белки и Стрелки, совершивших космический полет на корабле "Спутник-5" 19 августа 1960 года
© Sputnik / Alexander Mokletsov/
Шу йилнинг октябрида "Луна-3" тарихда илк бор Ер йўлдошининг тескари томонини суратга олди.
1960 йилда "Спутник-5" икки тирик мавжудот — итлар Белка ва Стрелкани илк марта орбитадан Ерга қайтарди. Улар космосда 25 соатдан ортиқ вақт бўлиб, Ер атрофида 17 марта тўлиқ айланиб чиқди.
Четвероногие космонавты - собаки Белка и Стрелка, 1960 год
Инсоннинг космосга чиқиши
Бошқарилмайдиган аппаратлар муваффақиятидан сўнг Королёв ва унинг ҳамкасблари инсонни коинотга олиб чиқадиган "Восток" ракета-ташувчисини ва шу номли космик кемасини ишлаб чиқишни бошлади.
© SputnikСтарт космического корабля "Восток-1"
Старт космического корабля "Восток-1"
© Sputnik
"Восток" 1961 йил 12 апрель куни Бойқўнғирдан учирилган. Бортда Юрий Гагарин бўлган. Кема муваффақиятли равишда Ер орбитасига чиққан. Гагарин коинотда 1 соат 48 дақиқа бўлиб, Ер атрофида бир марта айланган ва кема Саратов вилоятига қўнган.
Инсоният коинотни забт этишда тарихий қадам ташлади, 12 апрель Гагарин туфайли Космонавтика кунига айланди.
1961 йилнинг 6-7 август кунлари космонавт Герман Титов "Восток-2" кемасида биринчи кунлик парвозни амалга оширган.
© Sputnik / Snegirev IgorСоветский космонавт Герман Титов во время подготовки к космическому полету. Тренировка на вибрационном столе, 1961 год
Советский космонавт Герман Титов во время подготовки к космическому полету. Тренировка на вибрационном столе, 1961 год
© Sputnik / Snegirev Igor
1962 йил август ойида Андриян Николаев "Восток-3" ва Павел Попович "Восток-4" кемасида дунёдаги биринчи гуруҳ бўлиб коинотга парвозни амалга оширганлар.
1963 йил июнь ойида "Восток-5" бортида Валерий Биковский билан орбитага чиқди. У энг узоқ – деярли 5 кунлик якка космик парвозни амалга оширган.
Валерий Быковский на тренировке в роторе, 1964 год
Шу пайтда орбитада "Восток-6" ҳам бўлган, унинг пилоти дунёдаги биринчи аёл-космонавт Валентина Терешкова эди.
© Sputnik / D.Gasuk / Медиабанкка ўтишЛетчик-космонавт Валентина Терешкова во время тренировки на центрифуге, 1964 год
Летчик-космонавт Валентина Терешкова во время тренировки на центрифуге, 1964 год
© Sputnik / D.Gasuk/
1964 йил октябрь ойида уч нафар экипаж аъзоси скафандрсиз "Восход" янги кўп ўринли кемасида космосга учган. Кемани Владимир Комаров, Константин Феоктистов ва Борис Егоров бошқаришган.
1965 йил март ойида яна бир тарихий воқеа юз берди - Алексей Леонов коинотга чиқди.
Космонавт Алексей Леонов перед тренировкой в центрифуге, 1963 год
Бошқа космик жисмлар тадқиқоти
1970 йилда "Луна-17" автоматик сайёралараро станцияси Ернинг сунъий йўлдошига Ойга учувчи қурилмани етказди. Қурилма 101 грамм Ой тупроғи ва кўплаб фотосуратларни Ерга юборишга муваффақ бўлган.
Ўша йили дунёда биринчи марта худди шу номдаги сайёралараро станция Венера юзасига қўнди ва Ерга маълумотларни узатди.
1971 йилда совет олимлари Марсдан биринчи сигналларни олишган. "Марс-3" сайёралараро станцияси уларни узатишга муваффақ бўлган.
Совет космонавтикасининг якуний аккорди дунёдаги биринчи кўп модулли "Мир" орбитал станцияси бўлган. У 1986 йил 19 февралда ишга туширилган. Станция орбитада 5511 кун бўлган, шундан 4594 кун жонли. Станция мавжуд бўлган даврда унда 23 мингдан ортиқ тажриба ўтказилган. "Мир" станциясига 12 давлатдан 104 нафар космонавт ва астронавт ташриф буюрган.
© Sputnik / Nikolay Makarov / Медиабанкка ўтишЛетчик-космонавт СССР Андриян Николаев в кабине корабля "Союз-9" во время полета
Летчик-космонавт СССР Андриян Николаев в кабине корабля "Союз-9" во время полета
© Sputnik / Nikolay Makarov/
Мерос
Советларнинг коинотдаги ютуқлари бутун инсоният учун чинакам ютуқ бўлди. Иттифоқ одамларга коинотга йўл очган мамлакат сифатида тарихда абадий қолади. Унинг мероси Россия Федерациясига ўтди ва у совет олимлари ҳамда космонавтлари бошлаган ишларни давом эттириб, коинотни ўзлаштириш учун янги лойиҳаларни ривожлантирмоқда.