https://sputniknews.uz/20250102/kuvayt-sirdaryo-innovatsion-parrandachilik-fermasi-47414789.html
Кувайт компанияси Сирдарёда инновацион паррандачилик фермаси ташкил этмоқчи
Кувайт компанияси Сирдарёда инновацион паррандачилик фермаси ташкил этмоқчи
Sputnik Ўзбекистон
Кувайт вакили Сирдарё вилояти, хусусан Боёвут туманининг савдо-иқтисодий, инвестициявий ва экспорт салоҳияти билан таништирилди. Али ал-Ҳарбий Сирдарё вилоятининг Боёвут туманида 10 гектар ер майдонда инновацион паррандачилик фермасини ташкил этиш лойиҳасига 5 миллион АҚШ доллари миқдорида инвестиция киритишни режалаштираётганини маълум қилди.
2025-01-02T11:37+0500
2025-01-02T11:37+0500
2025-01-02T11:37+0500
ўзбекистон
кувайт
ҳамкорлик
сирдарё
боёвут тумани
паррандачилик
лойиҳа
экспорт
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/02/45937103_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0b5bda1621cf3d86c5204972539068a0.jpg
ТОШКЕНТ, 2 янв — Sputnik. Кувайт компанияси Сирдарё вилоятида инновацион паррандачилик фермасини ташкил этишга қизиқиш билдирмоқда. Бу ҳақда “Дунё” АА хабар берди.Ўзбекистон элчихонаси кўмагида Сирдарё вилояти ҳокимининг инвестиция ва ташқи савдо бўйича ўринбосари Бобур Худжамов, Боёвут тумани ҳокимининг ўринбосари Бобур Абдумаликов ва Кувайтнинг “AAH Commercial Company” компанияси раҳбари Али ал-Ҳарбий ўртасида онлайн музокаралар ташкил этилди.Лойиҳанинг асосий мақсади озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш доирасида ҳалол товуқ маҳсулотларини Ўзбекистондан қўшни давлатларга, Яқин Шарқ ва Осиё мамлакатларига экспортни амалга оширишдан иборат.Ўзаро ҳамкорликнинг истиқболли йўналишларини белгилаб олиш мақсадида “AAH Commercial Company” вакилларининг Ўзбекистонга сафарини уюштиришга келишиб олинди.
https://sputniknews.uz/20241221/ozbekiston-kuvayt-togridan-togri-havo-qatnovlari-47229327.html
ўзбекистон
кувайт
сирдарё
боёвут тумани
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/02/45937103_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8510cb2b3c0626da185ba150bfe1b4fb.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
кувайт сирдарё инновацион паррандачилик фермаси
кувайт сирдарё инновацион паррандачилик фермаси
Кувайт компанияси Сирдарёда инновацион паррандачилик фермаси ташкил этмоқчи
Кувайт вакили Сирдарё вилояти, хусусан Боёвут туманининг савдо-иқтисодий, инвестициявий ва экспорт салоҳияти билан таништирилди.
ТОШКЕНТ, 2 янв — Sputnik.
Кувайт компанияси Сирдарё вилоятида инновацион паррандачилик фермасини ташкил этишга қизиқиш билдирмоқда. Бу ҳақда “Дунё” АА хабар берди.
Ўзбекистон элчихонаси кўмагида Сирдарё вилояти ҳокимининг инвестиция ва ташқи савдо бўйича ўринбосари Бобур Худжамов, Боёвут тумани ҳокимининг ўринбосари Бобур Абдумаликов ва Кувайтнинг “AAH Commercial Company” компанияси раҳбари Али ал-Ҳарбий ўртасида онлайн музокаралар ташкил этилди.
Кувайт вакили Сирдарё вилояти, хусусан Боёвут туманининг савдо-иқтисодий, инвестициявий ва экспорт салоҳияти билан таништирилди. Али ал-Ҳарбий Сирдарё вилоятининг Боёвут туманида 10 гектар ер майдонда инновацион паррандачилик фермасини ташкил этиш лойиҳасига 5 миллион АҚШ доллари миқдорида инвестиция киритишни режалаштираётганини маълум қилди.
Лойиҳанинг асосий мақсади озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш доирасида ҳалол товуқ маҳсулотларини Ўзбекистондан қўшни давлатларга, Яқин Шарқ ва Осиё мамлакатларига экспортни амалга оширишдан иборат.
Ўзаро ҳамкорликнинг истиқболли йўналишларини белгилаб олиш мақсадида “AAH Commercial Company” вакилларининг Ўзбекистонга сафарини уюштиришга келишиб олинди.