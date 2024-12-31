Ўзбекистон президенти ва халқини қайси давлат етакчилари табриклади?
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев по приглашению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева отбыл с рабочим визитом в город Баку для участия в саммите Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА).
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Матбуот хизмати: Ўзбекистон президентига қутловлар келишда давом этмоқда.
ТОШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Кириб келаётган янги - 2025 йил муносабати билан Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев номига хорижий давлатлар, парламентлар ва ҳукуматлар, нуфузли халқаро ва минтақавий ташкилотлар, глобал молиявий институтлар раҳбарлари, таниқли сиёсатчилар, жамоат ва дин арбобларидан самимий табрик ва тилаклар келмоқда.
“Халқаро ҳамкорлар ўз қутловларида мамлакатимиз етакчиси раҳбарлигида Янги Ўзбекистонда сиёсий янгиланишлар ва ижтимоий-иқтисодий ислоҳотлар дастури муваффақиятли амалга оширилаётгани, давлатнинг жаҳон миқёсидаги нуфузи ва мавқеини мустаҳкамлашга хизмат қиладиган фаол, конструктив ва прагматик ташқи сиёсат олиб борилаётганини қайд этмоқда”, —дея хабар берди президент матбуот хизмати.
Хорижий етакчилар Ўзбекистон президенти ва кўп миллатли халқига тинчлик-осойишталик, бахт-саодат, фаровонлик, катта муваффақиятлар ва равнақ тилакларини изҳор этмоқда.
Қайд этилишича, қутловлар келишда давом этмоқда.
Жумладан, қуйидагилар ўз табрикларини йўллаган:
Россия Федерацияси Президенти Владимир Путин;
Хитой Халқ Республикаси Раиси Си Цзиньпин;
Қозоғистон Республикаси Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев;
Қирғиз Республикаси Президенти Садир Жапаров;
Тожикистон Республикаси Президенти Эмомали Раҳмон;
Туркманистон Президенти Сердар Бердимуҳамедов;
Туркман халқининг миллий етакчиси, Туркманистон Халқ Маслаҳати Раиси Гурбангули Бердимуҳамедов;
Озарбайжон Республикаси Президенти Илҳом Алиев;
Беларусь Республикаси Президенти Александр Лукашенко;
Арманистон Республикаси Бош вазири Никол Пашинян;
Қозоғистон Республикасининг биринчи Президенти Нурсултон Назарбоев;
Япония Бош вазири Сигэру Исиба;
Буюк Британия ва Шимолий Ирландия Бирлашган Қироллиги Бош вазири Кир Стармер;
Миср Араб Республикаси Президенти Абдулфаттоҳ ас-Сиси;
Эрон Ислом Республикаси Президенти Масъуд Пезешкиён;
Жазоир Халқ Демократик Республикаси Президенти Абдулмажид Теббун;
Иордания Ҳошимийлар Подшоҳлиги Подшоҳи Абдулла II;
Фаластин Давлати Президенти Маҳмуд Аббос;
Латвия Республикаси Президенти Эдгарс Ринкевичс;
ЮНЕСКО бош директори Одри Азуле;
ХАЭА бош директори Рафаэль Гросси;
Шанхай ҳамкорлик ташкилоти бош котиби Чжан Мин;
Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги бош котиби Сергей Лебедев;
Туркий давлатлар ташкилоти бош котиби Кубаничбек Омуралиев;
Иқтисодий ҳамкорлик ташкилоти бош котиби Асад Хон;
Жаҳон банки президенти Ажай Банга;
Осиё инфратузилмавий инвестициялар банки президенти Цзинь Лицюнь;
Қишлоқ хўжалигини ривожлантириш халқаро фонди президенти Альваро Ларио.