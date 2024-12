Янги йил муҳитига шўнғиш учун қайси фильмларни томоша қилиш керак?

https://sputniknews.uz/20241230/yangi-yil-filmlar-47171972.html

Янги йил – мўъжизалар, илиқ учрашувлар ва шинам оқшомлар вақти. Байрамона кайфиятни ҳис қилиш учун Sputnik Ўзбекистон дунё классикаси ва машҳур рус фильмларидан иборат тўпламни тақдим этади.Янги йил ва Рождество классикаси"Уйда ёлғиз" (1990)Режиссёр: Крис КоламбусҚизиқарли факт: Фильм воқеалари тасвирга олинган уй Иллинойс штатида жойлашган бўлиб, ҳозиргача сайёҳларни ўзига жалб қилади. Сценарийнинг ўзи эса атиги 10 кун ичида ёзилган.Нима учун томоша қилиш керак: Маколей Калкин бош ролдаги бу комедия Рождествода уйда қолган болакай Кевиннинг саргузаштларини ҳикоя қилади. Фильм бизга оилавий қадриятлар нима бўлган тақдирда ҳам ҳар доим биринчи ўринда туришини ўргатади.Фильм кимга ёқади: актриса Эмма Уотсон ҳар йили оиласи билан "Уйда ёлғиз" фильмини томоша қилишини айтган."Ҳақиқий севги" (2003)Режиссёр: Ричард КёртисҚизиқарли факт: фильмнинг айрим саҳналари сценарийсиз суратга олинган – масалан, Эмма Томпсон қаҳрамонининг ётоқхонада йиғлаётган саҳнаси бутунлай импровизация қилинган.Нима учун томоша қилиш керак:Бу фильм янги муҳаббат, умид ва янги бошланишлар ҳақидаги ҳикоялар мозаикаси. У Рождество руҳини, , айниқса, "All I Want for Christmas Is You" қўшиғи билан машҳур саундтрек туфайли жуда яхши акс эттиради.Фильм кимга ёқади: Актёр Хью Грант бу фильмни ўзининг энг севимли иши сифатида бир неча бор тилга олган, айниқса, бош вазирнинг рақс саҳнаси.Совет янги йил классикаси"Тақдир ҳазили ёки қушдек енгил бўлинг!" (1975)Режиссёр: Эльдар РязановҚизиқарли факт: бош ролларни ижро этган Андрей Мягков ва Барбара Брильска биринчи марта суратга олиш майдонида учрашган, актриса рус тилини ёмон билганлиги сабабли сатрларни овоз чиқариб ўрганаётган бўлган.Нима учун томоша қилиш керак: ҳаётни ўзгартиришга қодир бўлган тасодифлар ҳақидаги ҳикоя. Бу фильм МДҲ мамлакатларида Янги йил анъанасининг ажралмас қисмига айланган.Фильм кимга ёқади: россиялик қўшиқчи Полина Гагарина Янги йилни "Тақдир ҳазили"сиз тасаввур қила олмаслигини кўп таъкидлайди."Карнавал кечаси" (1956)Режиссёр: Эльдар РязановҚизиқарли факт: фильм уч ойда суратга олинган ва унинг “Беш дақиқа” ("Пять минут") каби қўшиқлари кўп йиллар хитига айланган.Нима учун томоша қилиш керак: ҳазил ва байрамона муҳит билан кайфиятингизни кўтарадиган енгил мусиқий комедия.Замонавий байрам фильмлари"Рождество йилномалари" (2018)Режиссёр: Клэй КэйтисҚизиқарли факт: Санта ролини ижро этган Курт Расселл бу унинг энг ноодатий ва севимли роли эканлигини айтган.Нима учун томоша қилиш керак: Сантанинг Рождествони қутқаришида ёрдам берадиган болаларнинг саргузашт ва меҳр билан тўла ҳаяжонли ҳикояси.Фильм кимга ёқади: Актриса Милли Бобби Браун бу фильмни байрам мавсуми учун энг сеҳрли фильмлардан бири деб ҳисоблайди.Бутун оила учун янги йил мултфильмлари"Қутб экспресси" (2004)Режиссёр: Роберт ЗемекисҚизиқарли факт: бу мултфильм ҳаракатни суратга олиш технологиясидан фойдаланган ҳолда яратилган биринчи тўлиқ метражли лойиҳа. Том Хэнкс бир нечта қаҳрамонларга, шу жумладан, ҳайдовчига ҳам овоз берган.Нима учун томоша қилиш керак: Сеҳрли поезддаги бу саёҳат мўъжизалар ва меҳр кучига ишонишга ўргатади.Қайси фильмни танласангиз ҳам, уларнинг ҳар бири сизга янги йил кайфиятини беради. Шинам кечалар, қайноқ шоколад ва иссиқ плед – кино томоша қилиш учун идеал ҳамроҳлар.

