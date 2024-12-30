https://sputniknews.uz/20241230/putin-mirziyoevni-yaqinlashib-kelayotgan-yangi-yil-bilan-tabrikladi-47397775.html
Путин Мирзиёевни яқинлашиб келаётган Янги йил билан табриклади
Путин Мирзиёевни яқинлашиб келаётган Янги йил билан табриклади
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Путин хорижий давлатлар раҳбарларини Янги йил ва Рождество байрами билан табриклади 30.12.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-12-30T16:00+0500
2024-12-30T16:00+0500
2024-12-30T16:00+0500
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ТОШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Президент Владимир Путин баъзи давлатлар раҳбарларини Рождество ва яқинлашиб келаётган Янги 2025 йил билан табриклади, деб хабар қилди Кремль матбуот хизмати.Шундай қилиб, табриклар МДҲ давлатлари раҳбарлари Илҳом Алиев, Ваагн Хачатурян ва Никол Пашинян, Александр Лукашенко, Қосим-Жомарт Тоқаев, Садир Жапаров, Эмомали Раҳмон, Сердар Бердимуҳамедов ва Шавкат Мирзиёев томонидан қабул қилинди.Бундан ташқари, Путин Ҳиндистон бош вазири Нарендра Модини, ХХР раиси Си Цзиньпин ва КХДР давлат ишлари бўйича раиси Ким Чен Инни табриклади. Шунингдек, Кремлдан Венгрия бош вазири Виктор Орбан, Сербия президенти Александр Вучич, Венесуэла президенти Николас Мадуро, Туркия етакчиси Режеп Таййип Эрдоған ва Рим папаси Франциск телеграмма олди.
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дунё янгиликлари, дунёда, сиёсат, россия, владимир путин, шавкат мирзиёев, табрик, янги йил
дунё янгиликлари, дунёда, сиёсат, россия, владимир путин, шавкат мирзиёев, табрик, янги йил
Путин Мирзиёевни яқинлашиб келаётган Янги йил билан табриклади
Путин хорижий давлатлар раҳбарларини Янги йил ва Рождество байрами билан табриклади
ТОШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Президент Владимир Путин баъзи давлатлар раҳбарларини Рождество ва яқинлашиб келаётган Янги 2025 йил билан табриклади, деб хабар қилди Кремль матбуот хизмати.
“Россия Федерацияси президенти Владимир Владимирович Путин бир қатор давлатлар раҳбарларини Рождество байрами ва яқинлашиб келаётган Янги 2025 йил билан самимий табриклади”, — дейилади хабарда.
Шундай қилиб, табриклар МДҲ давлатлари раҳбарлари Илҳом Алиев, Ваагн Хачатурян ва Никол Пашинян, Александр Лукашенко, Қосим-Жомарт Тоқаев, Садир Жапаров, Эмомали Раҳмон, Сердар Бердимуҳамедов ва Шавкат Мирзиёев томонидан қабул қилинди.
Бундан ташқари, Путин Ҳиндистон бош вазири Нарендра Модини, ХХР раиси Си Цзиньпин ва КХДР давлат ишлари бўйича раиси Ким Чен Инни табриклади. Шунингдек, Кремлдан Венгрия бош вазири Виктор Орбан, Сербия президенти Александр Вучич, Венесуэла президенти Николас Мадуро, Туркия етакчиси Режеп Таййип Эрдоған ва Рим папаси Франциск телеграмма олди.