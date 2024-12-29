Тадбиркор, ижодкор, олима ва уй бекаси: Ўзбекистонда кимлар “йил аёли”га айланди?
© Пресс служба Комитета по делам семьи и женщинОпределены победительницы республиканского конкурса "Женщина года"
© Пресс служба Комитета по делам семьи и женщин
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“Йил аёли” миллий танловида 3 091 нафар аёл иштирок этди.
ТОШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. “Йил аёли” миллий танлови республика босқичи ғолиблари тақдирланди, дея хабар берди Оила ва хотин-қизлар қўмитаси матбуот хизмати.
Қайд этилишича, танловнинг туман (шаҳар) босқичларида республика бўйича жами 3 091 нафар аёллар белгиланган 3 та шарт асосида иштирок этишди. Республикада 16 нафар иштирокчи ғолиб бўлди.
“Миллий кўрик-танловнинг республика босқичида 12 та номинация соҳибларига ноутбук, диплом, статуэтка тақдим этилди”, — дейилади хабарда.
Ғолиблар:
1-ўрин - Манзура Машарипова (Хоразм вилояти Гурлан туман 36-сон мактабгача таълим муассасаси мудираси, “Гурлан экспорт” масъулияти чекланган жамияти раҳбари) БҲМнинг 50 баравари, диплом, статуэтка;
2-ўрин - Зебинисо Хайруллаева (Фарғона вилояти, Фарғона шаҳар “Тантана текстиль” масъулияти чекланган жамияти раҳбари) БҲМнинг 40 баравари, диплом, статуэтка;
3-ўрин - Ўралтош Эшимова (Сурхондарё вилояти ИИБ Жамоат хавфсизлиги хизмати Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бошқармаси бошлиғи ўринбосари, хотин-қизлар ва ижтимоий масалалар бўлими бошлиғи, подполковник) БҲМнинг 30 баравари, диплом, статуэтка.
© Пресс служба Комитета по делам семьи и женщинОпределены победительницы республиканского конкурса "Женщина года"
Определены победительницы республиканского конкурса "Женщина года"
© Пресс служба Комитета по делам семьи и женщин
“Йил аёли” миллий танловида олий соврин Гран-прини Қорақалпоғистон Республикаси, Олимпиа ва миллий спорт турлари бўйича Нукус олий маҳорат мактаби мураббий ўқитувчиси Нигора Пальванова қўлга киритди. Унга президент совғаси “CHEVROLET ONIX” автомобили, диплом, статуэтка тақдим этилди.
© Пресс служба Комитета по делам семьи и женщин
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© Пресс служба Комитета по делам семьи и женщин
© Пресс служба Комитета по делам семьи и женщин
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© Пресс служба Комитета по делам семьи и женщин
© Пресс служба Комитета по делам семьи и женщин
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© Пресс служба Комитета по делам семьи и женщин
© Пресс служба Комитета по делам семьи и женщин
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© Пресс служба Комитета по делам семьи и женщин
© Пресс служба Комитета по делам семьи и женщин
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© Пресс служба Комитета по делам семьи и женщин
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© Пресс служба Комитета по делам семьи и женщин
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© Пресс служба Комитета по делам семьи и женщин
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© Пресс служба Комитета по делам семьи и женщин
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© Пресс служба Комитета по делам семьи и женщин
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© Пресс служба Комитета по делам семьи и женщин
Номинациялар ғолиблари:
“Йилнинг энг ватанпарвар аёли”: Дилноза Аралова (Жиззах вилояти, ДХХ чегара қўшинлари 9113 ҳарбий қисм ҳарбий хизматчиси);
“Йилнинг энг фаол олима аёли”: Азиза Мухторова Эркиновна (Тошкент шаҳри Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети ректор маслаҳатчиси, психология фанлари доктори, профессор);
“Йилнинг энг илғор тадбиркор аёли”: Шохида Насриддинова (Тошкент шаҳри, “MILK FOODS TRADE” МЧЖ директори);
“Йилнинг энг яхши ижодкор аёли”: Дилшода Султанова (Самарқанд вилояти, Самарқанд давлат Архитектура ва қурилиш университети “Тасвирий санъат” кафедраси профессори);
“Ўз касбининг устаси бўлган йил аёли”: Надежда Волинскова (Тошкент вилояти, Олмалиқ “Аммофос-Махсам” АЖ бош технологи);
“Йилнинг энг кучли маънавий-маърифий тарғиботчиси": - Сайёра Кенжаева (Навоий вилояти, Навбаҳор тумани Мактабгача ва мактаб таълими бўлими бош мутахассиси);
“Йилнинг энг яхши уй бекаси”: Фаридахон Хошимова (Андижон вилояти, уй бекаси);
“Йилнинг энг жонкуяр устози": Сожида Хайдарова (Қашқадарё вилояти, Қарши шаҳар Мактабгача ва мактаб таълими бошқармаси Таълим ташкилотларида тарбиявий ишларни мувофиқлаштириш шўъбаси методисти);
“Йилнинг энг фаол соғлом турмуш тарзи тарғиботчиси": Мамлакат Ражабова (Бухоро вилояти, Ромитан тиббиёт бирлашмаси бош ҳамшираси);
“Йилнинг энг янги ғоялар ташаббускори": Саодатхон Эгамова (Наманган вилояти, Уйчи тумани ММТБга қарашли 23-сонли мактаб қошидаги “Наманган қалқон махсус гуруҳ” НТМ директори);
“Йилнинг энг яхши чилангар аёли": Парвина Муллаева (Сирдарё вилояти “Ўзбекгидроэнерго” акциядорлик жамияти “Фарход гидро электростанцияси” филиали электрмашиналар цехи гидротурбина қурилмаларини таъмирловчи чилангар );
“Энг фаол яшил макон тарғиботчиси": Нодирахон Насирдинова (Андижон вилояти, “Гуллар ва ландшафт” МЧЖ раҳбари).