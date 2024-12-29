https://sputniknews.uz/20241229/hamas-rossiya-falastin-47379552.html
ҲАМАС: Россия фаластинликларни доимо қўллаб-қувватлаган давлатлардан бири бўлган
ҲАМАС: Россия фаластинликларни доимо қўллаб-қувватлаган давлатлардан бири бўлган
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ҲАМАС Путиннинг Исроилнинг Ғазо секторидаги ҳаракатларига муносабатини баҳолади. 29.12.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-12-29T14:23+0500
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ТОШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Фаластиннинг ҲАМАС ҳаракати Россия президенти Владимир Путиннинг Исроилнинг Ғазо секторидаги ҳаракатларини қоралаганини юқори баҳолайди, деди РИА Новостига ҳаракатнинг Сиёсий бюроси аъзоси Басем Наим.Аввалроқ Путин Исроилнинг Ғазо секторида кўзлаган мақсадлари номаълум, бироқ унинг хатти-ҳаракатлари фақат қоралашга лойиқ эканини айтганди.ҲАМАС сиёсий бюроси аъзоси Путиннинг баёноти “юқори мақтов ва ҳурматга лойиқ” эканини таъкидлади.
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дунё янгиликлари, дунёда, фаластин, россия, владимир путин
дунё янгиликлари, дунёда, фаластин, россия, владимир путин
ҲАМАС: Россия фаластинликларни доимо қўллаб-қувватлаган давлатлардан бири бўлган
ҲАМАС Путиннинг Исроилнинг Ғазо секторидаги ҳаракатларига муносабатини баҳолади.
ТОШКЕНТ, 29 дек — Sputnik.
Фаластиннинг ҲАМАС ҳаракати Россия президенти Владимир Путиннинг Исроилнинг Ғазо секторидаги ҳаракатларини қоралаганини юқори баҳолайди, деди РИА Новостига
ҳаракатнинг Сиёсий бюроси аъзоси Басем Наим.
Аввалроқ Путин Исроилнинг Ғазо секторида кўзлаган мақсадлари номаълум, бироқ унинг хатти-ҳаракатлари фақат қоралашга лойиқ эканини айтганди.
“Россия тарихан Фаластин халқига дўст бўлган, фаластинликларнинг қонуний ҳуқуқларини доимо қўллаб-қувватлаган давлатлардан бири бўлган. Президент Путиннинг бу баёноти доимий қўллаб-қувватлашнинг тасдиғидир ва адолатли Фаластин позициясига халқаро миқёсда янги туртки беради”, — деди Наим.
ҲАМАС сиёсий бюроси аъзоси Путиннинг баёноти “юқори мақтов ва ҳурматга лойиқ” эканини таъкидлади.