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Sputnik Узбекистан в Ташкенте. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.04.2024
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https://sputniknews.uz/20241227/veyplar-nomalum-moddalar-bilan-organizmni-zaharlashi-mumkin-onishenko-47355069.html
Вейплар номаълум моддалар билан организмни заҳарлаши мумкин — Онишенко
Вейплар номаълум моддалар билан организмни заҳарлаши мумкин — Онишенко
Sputnik Ўзбекистон
Россия ва Ўзбекистон шифокорларининг тизимли ҳамкорлиги икки томон учун ҳам керак — Онишенко. 27.12.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-12-27T18:18+0500
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ТОШКЕНТ, 27 дек— Sputnik. Россия Фанлар академияси академиги, Россия Таълим академияси вице-президенти Геннадий Онишенко Sputnik Ўзбекистон мультимедиа матбуот марказида бўлиб ўтган видеокўприк давомида Россия ва Ўзбекистон шифокорлари ўртасидаги ҳамкорлик тизимли асосда давом этишига умид билдирди.Шунингдек, академик вейпларнинг инсон саломатлигига зиёни ҳақида тўхталиб ўтди. У биологик хавфсизликни таъминлаш муҳимлигига эътибор қаратиб, огоҳлик ва эҳтиёткорликка чақирди. Бу моддалар, айниқса, ёшлар ўртасида қарамликка олиб келиши мумкинлиги таъкидланди. Эслатиб ўтамиз, сентябрь ойида россиялик шифокорлар "Меҳр миссияси" доирасида Тошкентда икки кун ичида 15 та мураккаб жарроҳлик амалиётини ўтказишганди.Батафсил — Sputnik Ўзбекистон видеосида.
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видео, россия, ўзбекистон, ўзбекистон - россия, ҳамкорлик, тиббий кўрик, тиббиёт муассаси, видео
видео, россия, ўзбекистон, ўзбекистон - россия, ҳамкорлик, тиббий кўрик, тиббиёт муассаси, видео

Вейплар номаълум моддалар билан организмни заҳарлаши мумкин — Онишенко

18:18 27.12.2024
© Sputnik
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Эксклюзив
Россия ва Ўзбекистон шифокорларининг тизимли ҳамкорлиги икки томон учун ҳам керак — Онишенко.
ТОШКЕНТ, 27 дек— Sputnik. Россия Фанлар академияси академиги, Россия Таълим академияси вице-президенти Геннадий Онишенко Sputnik Ўзбекистон мультимедиа матбуот марказида бўлиб ўтган видеокўприк давомида Россия ва Ўзбекистон шифокорлари ўртасидаги ҳамкорлик тизимли асосда давом этишига умид билдирди.
Шунингдек, академик вейпларнинг инсон саломатлигига зиёни ҳақида тўхталиб ўтди. У биологик хавфсизликни таъминлаш муҳимлигига эътибор қаратиб, огоҳлик ва эҳтиёткорликка чақирди. Бу моддалар, айниқса, ёшлар ўртасида қарамликка олиб келиши мумкинлиги таъкидланди.
Эслатиб ўтамиз, сентябрь ойида россиялик шифокорлар "Меҳр миссияси" доирасида Тошкентда икки кун ичида 15 та мураккаб жарроҳлик амалиётини ўтказишганди.
Батафсил — Sputnik Ўзбекистон видеосида.
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