Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20241226/ozbekiston-shifokor-afgoniston-tibbiy-korik-47311337.html
Ўзбекистонлик шифокорлар Афғонистон аҳолисини бепул тиббий кўрикдан ўтказмоқда
Ўзбекистонлик шифокорлар Афғонистон аҳолисини бепул тиббий кўрикдан ўтказмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Тиббий кўрикдан ўтказиш жараёнлари 30 декабрга қадар давом этади. 26.12.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-12-26T11:13+0500
2024-12-26T11:13+0500
жамият
ўзбекистон
афғонистон
тиббий кўрик
шифокор
сурхондарё
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/1a/47310853_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_3d14eed1973cb18f772f6b00ed982557.jpg
TOШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Ўзбекистонлик шифокорлар Афғонистоннинг Балх вилояти аҳолисини бепул тиббий кўрикдан ўтказмоқда, дея хабар берди Сурхондарё вилояти ҳокимлиги. Қайд этилишича, Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевнинг топшириғи билан Афғонистон аҳолисини бепул тиббий кўрикдан ўтказиш, зарур озиқ-овқат ҳамда дори-дармон воситалари шаклидаги инсонпарварлик юки Афғонистон халқига етказиб берилди. Айтилишича, тиббий кўрик Ўзбекистон ва Афғонистон ҳукуматларининг учрашувида афғон томонининг сўровига асосан ўтказилмоқда. Инсонпарварлик юклари Сурхондарё вилояти ҳокими Улуғбек Қосимов ҳамда Транспорт ва Ташқи ишлар вазирликлари, шунингдек, "Ўзбекистон темир йўллари" АЖ мутасаддилари томонидан етказиб берилди.
ўзбекистон
сурхондарё
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/1a/47310853_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_8da9acba409ba8a4e95d3ad4f47dfa7e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
жамият, ўзбекистон, афғонистон, тиббий кўрик, шифокор, сурхондарё
жамият, ўзбекистон, афғонистон, тиббий кўрик, шифокор, сурхондарё

Ўзбекистонлик шифокорлар Афғонистон аҳолисини бепул тиббий кўрикдан ўтказмоқда

11:13 26.12.2024
© Пресс-служба хокимията узбекистанской Сурхандарьинской областиМедики из Узбекистана проведут в Афганистане обследование местного населения
Медики из Узбекистана проведут в Афганистане обследование местного населения - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.12.2024
© Пресс-служба хокимията узбекистанской Сурхандарьинской области
Oбуна бўлиш
Тиббий кўрикдан ўтказиш жараёнлари 30 декабрга қадар давом этади.
TOШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Ўзбекистонлик шифокорлар Афғонистоннинг Балх вилояти аҳолисини бепул тиббий кўрикдан ўтказмоқда, дея хабар берди Сурхондарё вилояти ҳокимлиги.
Қайд этилишича, Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевнинг топшириғи билан Афғонистон аҳолисини бепул тиббий кўрикдан ўтказиш, зарур озиқ-овқат ҳамда дори-дармон воситалари шаклидаги инсонпарварлик юки Афғонистон халқига етказиб берилди.
© Пресс-служба хокимията узбекистанской Сурхандарьинской областиМедики из Узбекистана проведут в Афганистане обследование местного населения
Медики из Узбекистана проведут в Афганистане обследование местного населения - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.12.2024
Медики из Узбекистана проведут в Афганистане обследование местного населения
© Пресс-служба хокимията узбекистанской Сурхандарьинской области

“Жами 9 та вагондан иборат "Саломатлик" тиббий-санитар ёрдами жорий йил 25-30 декабрь кунлари Афғонистоннинг Балх вилоятида бир гуруҳ аҳоли малакали шифокорларимиз томонидан бепул тиббий кўрикдан ўтказилади”, — дейилади хабарда.

Айтилишича, тиббий кўрик Ўзбекистон ва Афғонистон ҳукуматларининг учрашувида афғон томонининг сўровига асосан ўтказилмоқда.
© Пресс-служба хокимията узбекистанской Сурхандарьинской областиМедики из Узбекистана проведут в Афганистане обследование местного населения
Медики из Узбекистана проведут в Афганистане обследование местного населения - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.12.2024
Медики из Узбекистана проведут в Афганистане обследование местного населения
© Пресс-служба хокимията узбекистанской Сурхандарьинской области
Инсонпарварлик юклари Сурхондарё вилояти ҳокими Улуғбек Қосимов ҳамда Транспорт ва Ташқи ишлар вазирликлари, шунингдек, "Ўзбекистон темир йўллари" АЖ мутасаддилари томонидан етказиб берилди.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0