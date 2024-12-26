Ўзбекистонлик шифокорлар Афғонистон аҳолисини бепул тиббий кўрикдан ўтказмоқда
© Пресс-служба хокимията узбекистанской Сурхандарьинской областиМедики из Узбекистана проведут в Афганистане обследование местного населения
© Пресс-служба хокимията узбекистанской Сурхандарьинской области
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Тиббий кўрикдан ўтказиш жараёнлари 30 декабрга қадар давом этади.
TOШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Ўзбекистонлик шифокорлар Афғонистоннинг Балх вилояти аҳолисини бепул тиббий кўрикдан ўтказмоқда, дея хабар берди Сурхондарё вилояти ҳокимлиги.
Қайд этилишича, Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевнинг топшириғи билан Афғонистон аҳолисини бепул тиббий кўрикдан ўтказиш, зарур озиқ-овқат ҳамда дори-дармон воситалари шаклидаги инсонпарварлик юки Афғонистон халқига етказиб берилди.
© Пресс-служба хокимията узбекистанской Сурхандарьинской областиМедики из Узбекистана проведут в Афганистане обследование местного населения
Медики из Узбекистана проведут в Афганистане обследование местного населения
© Пресс-служба хокимията узбекистанской Сурхандарьинской области
“Жами 9 та вагондан иборат "Саломатлик" тиббий-санитар ёрдами жорий йил 25-30 декабрь кунлари Афғонистоннинг Балх вилоятида бир гуруҳ аҳоли малакали шифокорларимиз томонидан бепул тиббий кўрикдан ўтказилади”, — дейилади хабарда.
Айтилишича, тиббий кўрик Ўзбекистон ва Афғонистон ҳукуматларининг учрашувида афғон томонининг сўровига асосан ўтказилмоқда.
© Пресс-служба хокимията узбекистанской Сурхандарьинской областиМедики из Узбекистана проведут в Афганистане обследование местного населения
Медики из Узбекистана проведут в Афганистане обследование местного населения
© Пресс-служба хокимията узбекистанской Сурхандарьинской области
Инсонпарварлик юклари Сурхондарё вилояти ҳокими Улуғбек Қосимов ҳамда Транспорт ва Ташқи ишлар вазирликлари, шунингдек, "Ўзбекистон темир йўллари" АЖ мутасаддилари томонидан етказиб берилди.