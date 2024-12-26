https://sputniknews.uz/20241226/eoii-sammit-47310006.html
Мирзиёев Олий Евроосиё иқтисодий кенгаши йиғилишида иштирок этмоқда — жонли эфир
Мирзиёев Олий Евроосиё иқтисодий кенгаши йиғилишида иштирок этмоқда — жонли эфир
Sputnik Ўзбекистон
Етакчилар йиғилишда ЕОИИга интеграцияни янада чуқурлаштириш масалаларини муҳокама қилишмоқда. 26.12.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-12-26T15:30+0500
2024-12-26T15:30+0500
2024-12-26T15:30+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
сиёсат
россия
санкт-петербург
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/1a/47321299_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ae443ef69b81a0dd122d185b14b8e7f9.jpg
ТОШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Санкт-Петербургда бўлиб ўтаётган Олий Евроосиё иқтисодий кенгашининг (ОЕИК) навбатдаги йиғилишида кузатувчи мақомида иштирок этмоқда.Тадбирда Россия президенти Владимир Путин, Беларусь президенти Александр Лукашенко, Қозоғистон президенти Қасим-Жомарт Тоқаев, Қирғизистон президенти Садир Жапаров, Тожикистон президенти Эмомали Раҳмон ва Туркманистон президенти Сердар Бердимуҳамедов ҳам қатнашмоқда.Етакчилар йиғилишда ЕОИИга интеграцияни янада чуқурлаштириш масалаларини муҳокама қилишмоқда. Шу жумладан, ички бозордаги тўсиқ ва чекловларни бартараф этиш, молия соҳасидаги қонунчиликни уйғунлаштириш, хизматларнинг ягона бозорини либераллаштириш ҳақида сўз юритилмоқда. Яна бир мавзу – газ, нефть ва нефть маҳсулотларининг умумий бозорини шакллантириш.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/1a/47321299_393:0:1833:1080_1920x0_80_0_0_2b290b87ba3fe3fa206e00ededc1503c.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
еоии, сиёсат, россия, санкт-петербург, ўзбекистон, видео
еоии, сиёсат, россия, санкт-петербург, ўзбекистон, видео
Мирзиёев Олий Евроосиё иқтисодий кенгаши йиғилишида иштирок этмоқда — жонли эфир
Етакчилар йиғилишда ЕОИИга интеграцияни янада чуқурлаштириш масалаларини муҳокама қилишмоқда.
ТОШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Санкт-Петербургда бўлиб ўтаётган Олий Евроосиё иқтисодий кенгашининг (ОЕИК) навбатдаги йиғилишида кузатувчи мақомида иштирок этмоқда.
Тадбирда Россия президенти Владимир Путин, Беларусь президенти Александр Лукашенко, Қозоғистон президенти Қасим-Жомарт Тоқаев, Қирғизистон президенти Садир Жапаров, Тожикистон президенти Эмомали Раҳмон ва Туркманистон президенти Сердар Бердимуҳамедов ҳам қатнашмоқда.
Етакчилар йиғилишда ЕОИИга интеграцияни янада чуқурлаштириш масалаларини муҳокама қилишмоқда. Шу жумладан, ички бозордаги тўсиқ ва чекловларни бартараф этиш, молия соҳасидаги қонунчиликни уйғунлаштириш, хизматларнинг ягона бозорини либераллаштириш ҳақида сўз юритилмоқда. Яна бир мавзу – газ, нефть ва нефть маҳсулотларининг умумий бозорини шакллантириш.