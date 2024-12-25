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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20241225/lavrov-rossiya-ukraina-inqiroz-tasavvur-47305156.html
Лавров: Россия Украина инқирозини осонликча ҳал қилишда ҳеч қандай тасаввурга эга эмас
Лавров: Россия Украина инқирозини осонликча ҳал қилишда ҳеч қандай тасаввурга эга эмас
Sputnik Ўзбекистон
Лавров: ҳамма қандайдир ўзгаришларни Дональд Трамп маъмуриятининг келиши билан боғламоқда. 25.12.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-12-25T17:25+0500
2024-12-25T17:25+0500
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россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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ТОШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Россия Федерацияси Дональд Трамп маъмуриятининг АҚШга келиши муносабати билан Украина инқирозини осонликча ҳал қилиш ҳақида тасаввурга эга эмас. Бу ҳақда Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров "Россия 1" телеканалига маълум қилди, деб ёзмоқда РИА Новости.Вазирнинг сўзларига кўра, "ҳамма қандайдир ўзгаришларни Дональд Трамп маъмуриятининг келиши билан боғламоқда".Бироқ Лавров Россия федерацияси бу борада ҳеч қандай тасаввурга эга эмаслигини таъкидлади - Вашингтонда Киевни қўллаб-қувватлаш масаласида икки томонлама келишув мавжуд.У, шунингдек, қуйидагиларни маълум қилди:
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дунё янгиликлари, дунёда, россия, украина, ақш, дональд трамп, сергей лавров

Лавров: Россия Украина инқирозини осонликча ҳал қилишда ҳеч қандай тасаввурга эга эмас

17:25 25.12.2024
© Sputnik / Кристина КормилицынаМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на VI заседании московского формата консультаций по Афганистану
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на VI заседании московского формата консультаций по Афганистану - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.12.2024
© Sputnik / Кристина Кормилицына
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Лавров: ҳамма қандайдир ўзгаришларни Дональд Трамп маъмуриятининг келиши билан боғламоқда.
ТОШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Россия Федерацияси Дональд Трамп маъмуриятининг АҚШга келиши муносабати билан Украина инқирозини осонликча ҳал қилиш ҳақида тасаввурга эга эмас. Бу ҳақда Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров "Россия 1" телеканалига маълум қилди, деб ёзмоқда РИА Новости.
“Биз Украина инқирозини осонликча ҳал қилиш истиқболлари ҳақида ҳеч қандай иллюзияни бошдан кечираётганимиз йўқ. Буни фақат Европада ишончли хавфсизлик ва барқарорлик тўғрисидаги келишув - Россия Федерацияси манфаатларини ва, албатта, бошқа барча мамлакатларнинг қонуний манфаатларини ҳисобга оладиган келишув доирасида ҳал қилиш мумкин”, — деди Лавров.
Вазирнинг сўзларига кўра, "ҳамма қандайдир ўзгаришларни Дональд Трамп маъмуриятининг келиши билан боғламоқда".
Бироқ Лавров Россия федерацияси бу борада ҳеч қандай тасаввурга эга эмаслигини таъкидлади - Вашингтонда Киевни қўллаб-қувватлаш масаласида икки томонлама келишув мавжуд.
У, шунингдек, қуйидагиларни маълум қилди:
Россия сулҳ билан қаноатланмайди, Украина бўйича қонуний кучга эга бўлган келишувлар керак;
Россия Украина масалалари бўйича музокаралардан қочгани йўқ, аммо жиддий, аниқ таклифларни кўриш керак;
Путиннинг Украина бўйича тинчлик таклифлари дастлабки шарт эмас;
Москва ядро урушида ғолиб бўлиши мумкин эмас деган тамойилга қатъий амал қилади, бироқ у ҳеч кимга унинг сабр-тоқатини синаб кўришни маслаҳат бермайди;
Россия ҳеч қачон ядровий қурол билан нима қилиш ва улардан фойдаланиш мумкинлиги ҳақида мунозараларни бошламаган;
Қўшма Штатлар Вашингтондаги элчи лавозимига Москва томонидан тақдим этилган номзодни олқишлади, келиш санаси режалаштирилган Трампнинг яқинлашиб келаётган инаугурациясини ҳисобга олган ҳолда.
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