https://sputniknews.uz/20241224/shavkat-mirziyoev-rossiya-tashrif-47263680.html
Шавкат Мирзиёев Россияга боради — ташрифдан мақсад
Шавкат Мирзиёев Россияга боради — ташрифдан мақсад
Sputnik Ўзбекистон
Шавкат Мирзиёев Россия Федерацияси президенти Владимир Путиннинг таклифига биноан 25-26 декабрь кунлари бўлиб ўтадиган МДҲ ва ЕОИИ саммитларида иштирок этиш учун амалий ташриф билан Санкт-Петербург шаҳрида бўлади.
2024-12-24T09:07+0500
2024-12-24T09:07+0500
2024-12-24T11:20+0500
сиёсат
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мдҳ
еоии
ўзбекистон ва еоии
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ТОШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Россия Федерацияси президенти Владимир Путиннинг таклифига биноан 25-26 декабрь кунлари бўлиб ўтадиган МДҲ ва ЕОИИ саммитларида иштирок этиш учун амалий ташриф билан Санкт-Петербург шаҳрида бўлади.Саммитлар кун тартибидан мазкур кўп томонлама бирлашмалар доирасидаги ўзаро манфаатли ҳамкорликни янада кенгайтиришнинг долзарб масалалари ўрин олган. Биргаликда қилинган ишларнинг асосий якунлари сарҳисоб қилинади ва келгуси йилги амалий ҳамкорликнинг устувор йўналишлари юзасидан фикр алмашилади.
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ўзбекистон президенти шавкат мирзиёев россия федерацияси президенти владимир путин 25-26 декабрь мдҳ ва еоии саммитлари санкт-петербург
ўзбекистон президенти шавкат мирзиёев россия федерацияси президенти владимир путин 25-26 декабрь мдҳ ва еоии саммитлари санкт-петербург
Шавкат Мирзиёев Россияга боради — ташрифдан мақсад
09:07 24.12.2024 (янгиланди: 11:20 24.12.2024)
Мамлакат етакчиси МДҲ давлат раҳбарларининг норасмий учрашуви ва Олий Евроосиё иқтисодий кенгашининг навбатдаги йиғилишида кузатувчи мақомида иштирок этади.
ТОШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Россия Федерацияси президенти Владимир Путиннинг таклифига биноан 25-26 декабрь кунлари бўлиб ўтадиган МДҲ ва ЕОИИ саммитларида иштирок этиш учун амалий ташриф билан Санкт-Петербург шаҳрида бўлади.
"Мамлакат етакчиси Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги давлат раҳбарларининг норасмий учрашуви ва Олий Евроосиё иқтисодий кенгашининг навбатдаги йиғилишида кузатувчи мақомида иштирок этади", — дея хабар берди президент матбуот хизмати.
Саммитлар кун тартибидан мазкур кўп томонлама бирлашмалар доирасидаги ўзаро манфаатли ҳамкорликни янада кенгайтиришнинг долзарб масалалари ўрин олган.
Биргаликда қилинган ишларнинг асосий якунлари сарҳисоб қилинади ва келгуси йилги амалий ҳамкорликнинг устувор йўналишлари юзасидан фикр алмашилади.