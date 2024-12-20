https://sputniknews.uz/20241220/kiev-viloyatida-omborxonalar-yonmoqda-47225784.html
Киев вилоятида омборхоналар ёнмоқда
Киев вилоятида омборхоналар ёнмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Украина портлашлардан сўнг Киев вилоятининг Борйспол шаҳрида омборхоналар ёнаётганини эълон қилди 20.12.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-12-20T18:32+0500
2024-12-20T18:32+0500
2024-12-20T18:32+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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россия мудофаа вазири
россия мудофаа вазирлиги
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ТОШКЕНТ, 20 дек - Sputnik. Жума куни Киев вилоятининг Бориспол туманидаги омборхоналарда портлашдан сўнг ёнғин содир бўлди, деб хабар қилмоқда Украина ФВВ. .Аниқлик киритилишича, ёнғинни ўчиришга Киевдан махсус техника, Бориспол аэропорти, Жануби-ғарбий темир йўлнинг ўт ўчириш поезди, шунингдек, маҳаллий ҳокимият органларидан сув етказиб берувчи автомашиналар жалб қилинган.Россия Мудофаа вазирлиги 20 декабрь куни эрталаб Украина ҳудудидаги бир неча объектларга, хусусан, СБУнинг бошқарув марказига, Киевнинг "Луч" конструкторлик бюросига юқори аниқликдаги узоқ масофали қуроллар билан гуруҳли зарба уюштиргани ҳақида хабар қилган эди.
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Пожар в Бориспольском районе Киевской области
Sputnik Ўзбекистон
Несколько серий мощных взрывов прогремело утром в пятницу в Киеве на фоне воздушной тревоги, пишут местные СМИ.
Украинская госслужба по ЧС сообщает, что в Бориспольском районе горят склады (на видео). Также появлялась информация о взрывах в Переяславе Киевской области.
2024-12-20T18:32+0500
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россия, украина, киев, ёнғин, аэропорт, видео, видео, россия мудофаа вазири, россия мудофаа вазирлиги
россия, украина, киев, ёнғин, аэропорт, видео, видео, россия мудофаа вазири, россия мудофаа вазирлиги
Киев вилоятида омборхоналар ёнмоқда
Украина портлашлардан сўнг Киев вилоятининг Борйспол шаҳрида омборхоналар ёнаётганини эълон қилди
ТОШКЕНТ, 20 дек - Sputnik. Жума куни Киев вилоятининг Бориспол туманидаги омборхоналарда портлашдан сўнг ёнғин содир бўлди, деб хабар қилмоқда Украина ФВВ. .
“Бориспол тумани ҳудудида 15 минг квадрат метр майдондаги омбор ёниб кетди”, — дейилади департаментнинг Телеграм-каналида эълон қилинган хабарда.
Аниқлик киритилишича, ёнғинни ўчиришга Киевдан махсус техника, Бориспол аэропорти, Жануби-ғарбий темир йўлнинг ўт ўчириш поезди, шунингдек, маҳаллий ҳокимият органларидан сув етказиб берувчи автомашиналар жалб қилинган.
Россия Мудофаа вазирлиги 20 декабрь куни эрталаб Украина ҳудудидаги бир неча объектларга, хусусан, СБУнинг бошқарув марказига, Киевнинг "Луч" конструкторлик бюросига юқори аниқликдаги узоқ масофали қуроллар билан гуруҳли зарба уюштиргани ҳақида хабар қилган эди.