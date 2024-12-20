https://sputniknews.uz/20241220/kiev-viloyatida-omborxonalar-yonmoqda-47225784.html

Киев вилоятида омборхоналар ёнмоқда

Киев вилоятида омборхоналар ёнмоқда

Sputnik Ўзбекистон

Украина портлашлардан сўнг Киев вилоятининг Борйспол шаҳрида омборхоналар ёнаётганини эълон қилди 20.12.2024, Sputnik Ўзбекистон

2024-12-20T18:32+0500

2024-12-20T18:32+0500

2024-12-20T18:32+0500

россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси

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киев

ёнғин

аэропорт

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россия мудофаа вазири

россия мудофаа вазирлиги

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ТОШКЕНТ, 20 дек - Sputnik. Жума куни Киев вилоятининг Бориспол туманидаги омборхоналарда портлашдан сўнг ёнғин содир бўлди, деб хабар қилмоқда Украина ФВВ. .Аниқлик киритилишича, ёнғинни ўчиришга Киевдан махсус техника, Бориспол аэропорти, Жануби-ғарбий темир йўлнинг ўт ўчириш поезди, шунингдек, маҳаллий ҳокимият органларидан сув етказиб берувчи автомашиналар жалб қилинган.Россия Мудофаа вазирлиги 20 декабрь куни эрталаб Украина ҳудудидаги бир неча объектларга, хусусан, СБУнинг бошқарув марказига, Киевнинг "Луч" конструкторлик бюросига юқори аниқликдаги узоқ масофали қуроллар билан гуруҳли зарба уюштиргани ҳақида хабар қилган эди.

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Пожар в Бориспольском районе Киевской области

Sputnik Ўзбекистон

Несколько серий мощных взрывов прогремело утром в пятницу в Киеве на фоне воздушной тревоги, пишут местные СМИ. Украинская госслужба по ЧС сообщает, что в Бориспольском районе горят склады (на видео). Также появлялась информация о взрывах в Переяславе Киевской области.

2024-12-20T18:32+0500

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