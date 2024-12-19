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Владимир Путин билан йил якунлари — жонли эфир
Владимир Путин билан йил якунлари — жонли эфир
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Россия президенти Владимир Путин иштирокида матбуот анжумани бўлиб ўтмоқда. Мамлакат етакчиси жонли эфир орқали ниҳоялаётган йил якунларини сарҳисоб қилмоқда ва журналистлар ва россияликларнинг саволларига жавоб бермоқда.
2024-12-19T14:00+0500
2024-12-19T14:00+0500
2024-12-19T14:01+0500
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ТОШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Россия президенти Владимир Путин иштирокида матбуот анжумани бўлиб ўтмоқда. Мамлакат етакчиси жонли эфир орқали ниҳоялаётган йил якунларини сарҳисоб қилмоқда ва журналистлар ва россияликларнинг саволларига жавоб бермоқда.Федерал телеканаллар анжуман учун уч-тўрт соатлик эфир вақтини ажратишган.Маълум қилинишича, 8 декабрга ўтар кечаси фуқароларнинг мурожаатларини қабул қилиш бўйича колл-марказ ташкил этилди. Фуқаролардан президентга 2 миллионтадан ортиқ мурожаат келиб тушган.Бу йил биринчи марта сунъий интеллект Путиннинг бевосита мулоқотида саволларни қайта ишлашга жалб қилинди. Бу турли хил маълумотлар мажмуасини қайта ишлашга ёрдам беради.
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владимир путин жонли эфир мулоқот прямая линия видео
Владимир Путин билан йил якунлари — жонли эфир
14:00 19.12.2024 (янгиланди: 14:01 19.12.2024)
Россия президенти жонли эфир давомида журналистлар ва россияликларнинг саволларига жавоб бермоқда.
ТОШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Россия президенти Владимир Путин иштирокида матбуот анжумани бўлиб ўтмоқда. Мамлакат етакчиси жонли эфир орқали ниҳоялаётган йил якунларини сарҳисоб қилмоқда ва журналистлар ва россияликларнинг саволларига жавоб бермоқда.
Федерал телеканаллар анжуман учун уч-тўрт соатлик эфир вақтини ажратишган.
Маълум қилинишича, 8 декабрга ўтар кечаси фуқароларнинг мурожаатларини қабул қилиш бўйича колл-марказ ташкил этилди. Фуқаролардан президентга 2 миллионтадан ортиқ мурожаат келиб тушган.
Бу йил биринчи марта сунъий интеллект Путиннинг бевосита мулоқотида саволларни қайта ишлашга жалб қилинди. Бу турли хил маълумотлар мажмуасини қайта ишлашга ёрдам беради.