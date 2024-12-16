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https://sputniknews.uz/20241216/qirgiz-ozbek-dost-musiqiy-kecha-47116185.html
“Қирғиз-ўзбек дўстлиги” мусиқий кечаси қандай ўтди — фото
“Қирғиз-ўзбек дўстлиги” мусиқий кечаси қандай ўтди — фото
Sputnik Ўзбекистон
Бишкекдаги Тўқтўғул Сатилганов номидаги Қирғизистон миллий филармониясида Ўзбекистон маданият вазири Озодбек Назарбеков иштирокида “Қирғиз-ўзбек дўстлиги” мусиқий кечаси бўлиб ўтди.
2024-12-16T13:08+0500
2024-12-16T13:08+0500
маданият
ўзбекистон
қирғизистон
концерт
озодбек назарбеков
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TOШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Қирғизистонда “Қирғиз-ўзбек дўстлиги” мусиқий кечаси бўлиб ўтди, дея хабар берди Маданият вазирлиги матбуот хизмати. Бишкекдаги Тўқтўғул Сатилганов номидаги Қирғизистон миллий филармониясида Ўзбекистон маданият вазири Озодбек Назарбеков иштирокида “Қирғиз-ўзбек дўстлиги” мусиқий кечаси бўлиб ўтди. Филармония саҳнасида икки мамлакат санъатининг таниқли намояндалари чиқиш қилди. Концертда Қирғизистон ва Ўзбекистон маданиятининг бойлиги ва ранг-баранглигини акс эттирувчи жўшқин мусиқа ва рақслар ижро этилди. Бу воқеа қардош халқлар ўртасидаги мустаҳкам дўстлик ва маданий алоқалар тимсолига айланди.
https://sputniknews.uz/20241213/qirgiz-teatri-toshkentda-moviy-qirgogim-spektaklini-namoyish-etdi-47077043.html
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бишкек тўқтўғул сатилганов номидаги қирғизистон миллий филармонияси ўзбекистон маданият вазири озодбек назарбеков “қирғиз-ўзбек дўстлиги” мусиқий кечаси
бишкек тўқтўғул сатилганов номидаги қирғизистон миллий филармонияси ўзбекистон маданият вазири озодбек назарбеков “қирғиз-ўзбек дўстлиги” мусиқий кечаси

“Қирғиз-ўзбек дўстлиги” мусиқий кечаси қандай ўтди — фото

13:08 16.12.2024
© Министерство культурыВ Бишкеке прошел концерт "Кыргыз-Өзбек достугу"
В Бишкеке прошел концерт Кыргыз-Өзбек достугу - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 16.12.2024
© Министерство культуры
Oбуна бўлиш
Концертда Қирғизистон ва Ўзбекистон маданиятининг бойлиги ва ранг-баранглигини акс эттирувчи жўшқин мусиқа ва рақслар ижро этилди.
TOШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Қирғизистонда “Қирғиз-ўзбек дўстлиги” мусиқий кечаси бўлиб ўтди, дея хабар берди Маданият вазирлиги матбуот хизмати.
Бишкекдаги Тўқтўғул Сатилганов номидаги Қирғизистон миллий филармониясида Ўзбекистон маданият вазири Озодбек Назарбеков иштирокида “Қирғиз-ўзбек дўстлиги” мусиқий кечаси бўлиб ўтди.
© Министерство культуры
В Бишкеке прошел концерт Кыргыз-Өзбек достугу - Sputnik Ўзбекистон
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© Министерство культуры
© Министерство культуры
В Бишкеке прошел концерт Кыргыз-Өзбек достугу - Sputnik Ўзбекистон
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© Министерство культуры
В Бишкеке прошел концерт Кыргыз-Өзбек достугу - Sputnik Ўзбекистон
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© Министерство культуры
В Бишкеке прошел концерт Кыргыз-Өзбек достугу - Sputnik Ўзбекистон
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© Министерство культуры
© Министерство культуры
В Бишкеке прошел концерт Кыргыз-Өзбек достугу - Sputnik Ўзбекистон
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© Министерство культуры
В Бишкеке прошел концерт Кыргыз-Өзбек достугу - Sputnik Ўзбекистон
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© Министерство культуры
© Министерство культуры
В Бишкеке прошел концерт Кыргыз-Өзбек достугу - Sputnik Ўзбекистон
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© Министерство культуры
© Министерство культуры
В Бишкеке прошел концерт Кыргыз-Өзбек достугу - Sputnik Ўзбекистон
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© Министерство культуры
© Министерство культуры
В Бишкеке прошел концерт Кыргыз-Өзбек достугу - Sputnik Ўзбекистон
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© Министерство культуры
© Министерство культуры
В Бишкеке прошел концерт Кыргыз-Өзбек достугу - Sputnik Ўзбекистон
10/11
© Министерство культуры
© Министерство культуры
В Бишкеке прошел концерт Кыргыз-Өзбек достугу - Sputnik Ўзбекистон
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© Министерство культуры
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© Министерство культуры
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© Министерство культуры
3/11
© Министерство культуры
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© Министерство культуры
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© Министерство культуры
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© Министерство культуры
7/11
© Министерство культуры
8/11
© Министерство культуры
9/11
© Министерство культуры
10/11
© Министерство культуры
11/11
© Министерство культуры
Филармония саҳнасида икки мамлакат санъатининг таниқли намояндалари чиқиш қилди. Концертда Қирғизистон ва Ўзбекистон маданиятининг бойлиги ва ранг-баранглигини акс эттирувчи жўшқин мусиқа ва рақслар ижро этилди.
Бу воқеа қардош халқлар ўртасидаги мустаҳкам дўстлик ва маданий алоқалар тимсолига айланди.
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