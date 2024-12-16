“Қирғиз-ўзбек дўстлиги” мусиқий кечаси қандай ўтди — фото
© Министерство культурыВ Бишкеке прошел концерт "Кыргыз-Өзбек достугу"
© Министерство культуры
Oбуна бўлиш
Концертда Қирғизистон ва Ўзбекистон маданиятининг бойлиги ва ранг-баранглигини акс эттирувчи жўшқин мусиқа ва рақслар ижро этилди.
TOШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Қирғизистонда “Қирғиз-ўзбек дўстлиги” мусиқий кечаси бўлиб ўтди, дея хабар берди Маданият вазирлиги матбуот хизмати.
Бишкекдаги Тўқтўғул Сатилганов номидаги Қирғизистон миллий филармониясида Ўзбекистон маданият вазири Озодбек Назарбеков иштирокида “Қирғиз-ўзбек дўстлиги” мусиқий кечаси бўлиб ўтди.
© Министерство культуры
1/11
© Министерство культуры
© Министерство культуры
2/11
© Министерство культуры
© Министерство культуры
3/11
© Министерство культуры
© Министерство культуры
4/11
© Министерство культуры
© Министерство культуры
5/11
© Министерство культуры
© Министерство культуры
6/11
© Министерство культуры
© Министерство культуры
7/11
© Министерство культуры
© Министерство культуры
8/11
© Министерство культуры
© Министерство культуры
9/11
© Министерство культуры
© Министерство культуры
10/11
© Министерство культуры
© Министерство культуры
11/11
© Министерство культуры
1/11
© Министерство культуры
2/11
© Министерство культуры
3/11
© Министерство культуры
4/11
© Министерство культуры
5/11
© Министерство культуры
6/11
© Министерство культуры
7/11
© Министерство культуры
8/11
© Министерство культуры
9/11
© Министерство культуры
10/11
© Министерство культуры
11/11
© Министерство культуры
Филармония саҳнасида икки мамлакат санъатининг таниқли намояндалари чиқиш қилди. Концертда Қирғизистон ва Ўзбекистон маданиятининг бойлиги ва ранг-баранглигини акс эттирувчи жўшқин мусиқа ва рақслар ижро этилди.
Бу воқеа қардош халқлар ўртасидаги мустаҳкам дўстлик ва маданий алоқалар тимсолига айланди.