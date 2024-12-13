https://sputniknews.uz/20241213/evropa-deputatlari-gruziya-muxolifatiga-yordamga-keldi--video-47084095.html

Европа депутатлари Грузия мухолифатига ёрдамга келди — видео

Европа депутатлари Грузия мухолифатига ёрдамга келди — видео

Sputnik Ўзбекистон

Президент сайлови арафасида бир неча Ёвропа депутатлари Грузиядаги парламент сайловларини тан олмаётган мухолифатга ёрдамга келди. 13.12.2024, Sputnik Ўзбекистон

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ТОШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Кеча Тбилисида навбатдаги норозилик намойишлари бўлиб ўтди. Унда европалик депутатлар очиқчасига мухолифат билан бир сафда юришди.Грузия ҳукумати европалик амалдорларнинг мамлакат ички ишига аралашаётганини ва ҳатто визасиз режимни тўхтатиб қўйиш билан Грузияни шантаж қилаётганини бир неча бор таъкидлаган эди."Грузияда беқарорлик ва нотинчликка ҳисса қўшаётганлар Грузия ва грузин халқининг душманларидир", - деди парламент спикери Шалва Папуашвили.Грузияда 14 декабрь куни президентлик сайловлари бўлиб ўтади. Сайлов Грузия парламентининг мажлислар залида бўлиб ўтади. Грузия президенти 300 кишидан иборат комиссия очиқ овоз бериш орқали сайланади. Биринчи турда сайловда камида 2/3 овоз олган номзод ғалаба қозонади.Айни дамда ягона номзод футбол бўйича Грузия терма жамоасининг собиқ ҳужумчиси ва парламентнинг уч чақириқ депутати Михаил Кавелашвили.

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Группа евродепутатов, приехавших в Тбилиси, посетила акцию протеста у парламента Грузии

Sputnik Ўзбекистон

Группа евродепутатов, приехавших в Тбилиси, посетила акцию протеста у парламента Грузии, передает корреспондент РИА Новости. Они прибыли на проспект Руставели, где 15-й вечер подряд продолжаются митинги. Собравшиеся приветствовали их свистом и скандированием лозунгов.

2024-12-13T16:10+0500

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