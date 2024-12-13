https://sputniknews.uz/20241213/birinchi-xalqaro-kvant-haftaligi-qanday-otdi-47089176.html
Биринчи квант ҳафталиги қандай ўтди – видео
Биринчи квант ҳафталиги қандай ўтди – видео
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Маърузалар Самарқанд, Жиззах, Тошкент ва Олмалиқда бўлиб ўтди. 13.12.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-12-13T20:00+0500
2024-12-13T20:00+0500
2024-12-13T20:00+0500
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Ўзбекистонда I Халқаро квант ҳафталиги бўлиб ўтди. Лойиҳасининг асосий мақсади - мактаб ўқувчилари, талабалар, ўқитувчилар ва университет профессорларини замонавий квант технологиялари билан таништириш. Маърузалар Самарқанд, Жиззах, Тошкент ва Олмалиқда бўлиб ўтди. Ушбу лойиҳа "Росатом" давлат корпорацияси ва Россия квант маркази томонидан амалга оширилмоқда. Батафсил видеолавҳамизда.
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видео, россия, ўзбекистон, ўзбекистон - россия, илм-фан, росатом, видео
видео, россия, ўзбекистон, ўзбекистон - россия, илм-фан, росатом, видео
Биринчи квант ҳафталиги қандай ўтди – видео
Эксклюзив
Маърузалар Самарқанд, Жиззах, Тошкент ва Олмалиқда бўлиб ўтди.
Ўзбекистонда I Халқаро квант ҳафталиги бўлиб ўтди.
Лойиҳасининг асосий мақсади - мактаб ўқувчилари, талабалар, ўқитувчилар ва университет профессорларини замонавий квант технологиялари билан таништириш.
Маърузалар Самарқанд, Жиззах, Тошкент ва Олмалиқда бўлиб ўтди.
Ушбу лойиҳа "Росатом" давлат корпорацияси ва Россия квант маркази томонидан амалга оширилмоқда.
Батафсил видеолавҳамизда.