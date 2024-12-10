https://sputniknews.uz/20241210/ozbekiston-mdh-sayohat-47031532.html
Ўзбекистон МДҲда энг яхши саёҳат йўналиши деб топилди
Ўзбекистон МДҲда энг яхши саёҳат йўналиши деб топилди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон “Туризм в СНГ” номинацияси ғолиби бўлди.
2024-12-10T19:55+0500
2024-12-10T19:55+0500
2024-12-10T19:55+0500
туризм
сайёҳлар
ўзбекистон
мдҳ
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TOШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Ўзбекистон Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги (МДҲ) мамлакатлари орасида энг яхши саёҳат йўналиши деб топилди, дея хабар берди Туризм қўмитаси. “Russian traveler Awards 2024” миллий туризм мукофотининг эксперт ҳакамлар ҳайъати танлови натижасига кўра Ўзбекистон “МДҲда туризм” номинациясида ғолиб деб топилди. Тақдирлаш маросимида Туризм қўмитаси раисининг биринчи ўринбосари Жамшид Абдусаломов бошчилигидаги Ўзбекистон делегацияси иштирок этди. Маълумот учун, мукофот Россиянинг “Russian traveler” журнали томонидан ташкил этилган. Нашр саёҳат ғоялари, эксперт маслаҳатлари ва жонли фотосуратлар билан мақолаларни таклиф этади. Журналнинг биринчи сони 2022 йилда Санкт-Петербург халқаро иқтисодий форумида тақдим этилган. Журнал Россиядаги энг яхши сайёҳлик йўналишлари, меҳмонхоналар, круизлар ва туризмнинг бошқа жиҳатларини эътироф этувчи ҳар йили “ Russian traveler ” мукофотларини ҳам ташкил қилади. Шу йилнинг июлида журналнинг Ўзбекистоннинг туризм салоҳиятига бағишланган “Ўзбекистон – Шарқ эртаги” (Узбекистан – Восточная сказка) номли махсус сони чоп этилган.
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ўзбекистон “туризм в снг” номинация
ўзбекистон “туризм в снг” номинация
Ўзбекистон МДҲда энг яхши саёҳат йўналиши деб топилди
Ўзбекистон “Туризм в СНГ” номинацияси ғолиби бўлди.
TOШКЕНТ, 10 дек — Sputnik.
Ўзбекистон Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги (МДҲ) мамлакатлари орасида энг яхши саёҳат йўналиши деб топилди, дея хабар берди Туризм қўмитаси.
“Russian traveler Awards 2024” миллий туризм мукофотининг эксперт ҳакамлар ҳайъати танлови натижасига кўра Ўзбекистон “МДҲда туризм” номинациясида ғолиб деб топилди.
Тақдирлаш маросимида Туризм қўмитаси раисининг биринчи ўринбосари Жамшид Абдусаломов бошчилигидаги Ўзбекистон делегацияси иштирок этди.
Маълумот учун, мукофот Россиянинг “Russian traveler” журнали томонидан ташкил этилган. Нашр саёҳат ғоялари, эксперт маслаҳатлари ва жонли фотосуратлар билан мақолаларни таклиф этади. Журналнинг биринчи сони 2022 йилда Санкт-Петербург халқаро иқтисодий форумида тақдим этилган.
Журнал Россиядаги энг яхши сайёҳлик йўналишлари, меҳмонхоналар, круизлар ва туризмнинг бошқа жиҳатларини эътироф этувчи ҳар йили “ Russian traveler ” мукофотларини ҳам ташкил қилади.
Шу йилнинг июлида журналнинг Ўзбекистоннинг туризм салоҳиятига бағишланган “Ўзбекистон – Шарқ эртаги” (Узбекистан – Восточная сказка) номли махсус сони чоп этилган.