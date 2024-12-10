Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20241210/ozbekiston-mdh-sayohat-47031532.html
Ўзбекистон МДҲда энг яхши саёҳат йўналиши деб топилди
Ўзбекистон МДҲда энг яхши саёҳат йўналиши деб топилди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон “Туризм в СНГ” номинацияси ғолиби бўлди.
2024-12-10T19:55+0500
2024-12-10T19:55+0500
туризм
сайёҳлар
ўзбекистон
мдҳ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/0a/47030491_0:183:970:729_1920x0_80_0_0_752aa4c4c42e0446465dcd8603ea6680.jpg
TOШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Ўзбекистон Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги (МДҲ) мамлакатлари орасида энг яхши саёҳат йўналиши деб топилди, дея хабар берди Туризм қўмитаси. “Russian traveler Awards 2024” миллий туризм мукофотининг эксперт ҳакамлар ҳайъати танлови натижасига кўра Ўзбекистон “МДҲда туризм” номинациясида ғолиб деб топилди. Тақдирлаш маросимида Туризм қўмитаси раисининг биринчи ўринбосари Жамшид Абдусаломов бошчилигидаги Ўзбекистон делегацияси иштирок этди. Маълумот учун, мукофот Россиянинг “Russian traveler” журнали томонидан ташкил этилган. Нашр саёҳат ғоялари, эксперт маслаҳатлари ва жонли фотосуратлар билан мақолаларни таклиф этади. Журналнинг биринчи сони 2022 йилда Санкт-Петербург халқаро иқтисодий форумида тақдим этилган. Журнал Россиядаги энг яхши сайёҳлик йўналишлари, меҳмонхоналар, круизлар ва туризмнинг бошқа жиҳатларини эътироф этувчи ҳар йили “ Russian traveler ” мукофотларини ҳам ташкил қилади. Шу йилнинг июлида журналнинг Ўзбекистоннинг туризм салоҳиятига бағишланган “Ўзбекистон – Шарқ эртаги” (Узбекистан – Восточная сказка) номли махсус сони чоп этилган.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/0a/47030491_0:92:970:820_1920x0_80_0_0_4d78747cf70c209075ca7d791ae0d61c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ўзбекистон “туризм в снг” номинация
ўзбекистон “туризм в снг” номинация

Ўзбекистон МДҲда энг яхши саёҳат йўналиши деб топилди

19:55 10.12.2024
© uzbektourism.uzУзбекистан признан лучшим туристическим направлением среди стран СНГ
Узбекистан признан лучшим туристическим направлением среди стран СНГ - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.12.2024
© uzbektourism.uz
Oбуна бўлиш
Ўзбекистон “Туризм в СНГ” номинацияси ғолиби бўлди.
TOШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Ўзбекистон Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги (МДҲ) мамлакатлари орасида энг яхши саёҳат йўналиши деб топилди, дея хабар берди Туризм қўмитаси.
“Russian traveler Awards 2024” миллий туризм мукофотининг эксперт ҳакамлар ҳайъати танлови натижасига кўра Ўзбекистон “МДҲда туризм” номинациясида ғолиб деб топилди.
Тақдирлаш маросимида Туризм қўмитаси раисининг биринчи ўринбосари Жамшид Абдусаломов бошчилигидаги Ўзбекистон делегацияси иштирок этди.
© uzbektourism.uzУзбекистан признан лучшим туристическим направлением среди стран СНГ
Узбекистан признан лучшим туристическим направлением среди стран СНГ - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.12.2024
Узбекистан признан лучшим туристическим направлением среди стран СНГ
© uzbektourism.uz
Маълумот учун, мукофот Россиянинг “Russian traveler” журнали томонидан ташкил этилган. Нашр саёҳат ғоялари, эксперт маслаҳатлари ва жонли фотосуратлар билан мақолаларни таклиф этади. Журналнинг биринчи сони 2022 йилда Санкт-Петербург халқаро иқтисодий форумида тақдим этилган.
Журнал Россиядаги энг яхши сайёҳлик йўналишлари, меҳмонхоналар, круизлар ва туризмнинг бошқа жиҳатларини эътироф этувчи ҳар йили “ Russian traveler ” мукофотларини ҳам ташкил қилади.
Шу йилнинг июлида журналнинг Ўзбекистоннинг туризм салоҳиятига бағишланган “Ўзбекистон – Шарқ эртаги” (Узбекистан – Восточная сказка) номли махсус сони чоп этилган.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0