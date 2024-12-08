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Россия-Ўзбекистон муносабатлари бир-бирини ҳурмат қилишга асосланади — Олег Малгинов
Россия-Ўзбекистон муносабатлари бир-бирини ҳурмат қилишга асосланади — Олег Малгинов
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Россия элчиси ўзбекистонликларни Конституция куни билан табриклади. 08.12.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-12-08T12:02+0500
2024-12-08T12:02+0500
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ўзбекистон
россия
олег мальгинов
табрик
элчи
конституция
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ТОШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Россия-Ўзбекистон муносабатлари иттифоқчилик характерига эга бўлиб, фундаментал тамойилларга ва бир-бирини ҳурмат қилишга асосланади. Бу ҳақда Россия элчиси Олег Мальгинов Ўзбекистон Республикаси Конституцияси куни муносабати билан аҳолига йўллаган табригида маълум қилди.Унинг сўзларига кўра, Конституцияси куни кўп миллатли халқнинг бирлиги, фаровонлиги, барқарорлиги ва осойишталиги рамзидир.Элчи ўз табригида Ўзбекистон халқига соғлик, эзгулик, омад ва фаровонлик, ўз олдига қўйган режаларини амалга оширишда муваффақиятлар тилаган.
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сиёсат, ўзбекистон, россия, олег мальгинов, табрик, элчи, конституция
сиёсат, ўзбекистон, россия, олег мальгинов, табрик, элчи, конституция

Россия-Ўзбекистон муносабатлари бир-бирини ҳурмат қилишга асосланади — Олег Малгинов

12:02 08.12.2024
© Посольство РФ в УзбекистанеПосол России в Узбекистане Олег Мальгинов.
Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 08.12.2024
© Посольство РФ в Узбекистане
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Россия элчиси ўзбекистонликларни Конституция куни билан табриклади.
ТОШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Россия-Ўзбекистон муносабатлари иттифоқчилик характерига эга бўлиб, фундаментал тамойилларга ва бир-бирини ҳурмат қилишга асосланади. Бу ҳақда Россия элчиси Олег Мальгинов Ўзбекистон Республикаси Конституцияси куни муносабати билан аҳолига йўллаган табригида маълум қилди.
“Қардош Ўзбекистон халқини Конституция қабул қилинганининг 32 йиллиги билан табриклайман!”, — дейилган байрам табригида.
Унинг сўзларига кўра, Конституцияси куни кўп миллатли халқнинг бирлиги, фаровонлиги, барқарорлиги ва осойишталиги рамзидир.
“Мамлакатнинг Асосий қонунида асосий қоидалар мустаҳкам ўз ифодасини топган: Ўзбекистон суверен, демократик, ҳуқуқий, ижтимоий ва дунёвий давлатдир. Россия-Ўзбекистон муносабатлари иттифоқчилик характерига эга бўлиб, ана шу фундаментал тамойилларга ва бир-бирини ҳурмат қилишга асосланади”, — дея қайд этди элчи байрам табригида.
Элчи ўз табригида Ўзбекистон халқига соғлик, эзгулик, омад ва фаровонлик, ўз олдига қўйган режаларини амалга оширишда муваффақиятлар тилаган.
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