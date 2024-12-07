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Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20241207/eik-va-qirgiziston-bojxona-hamkorligi-masalalari-muhokama-qilindi-47006125.html
ЕИК ва Қирғизистон божхона ҳамкорлиги масалалари муҳокама қилинди
ЕИК ва Қирғизистон божхона ҳамкорлиги масалалари муҳокама қилинди
Sputnik Ўзбекистон
Евроосиё иқтисодий комиссиясининг (ЕИК) божхона ҳамкорлиги бўйича вазири Руслан Давидов Қирғизистон Молия вазирлиги ҳузуридаги Давлат божхона хизмати раиси Самат Исабеков билан ишчи учрашув ўтказди.
2024-12-07T19:26+0500
2024-12-07T19:26+0500
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ҳамкорлик
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ТОШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Евроосиё ҳукуматлараро кенгашининг божхона қиймати назорати бўйича ёндашувларни бирлаштиришга оид кўрсатмаларини амалга ошириш юзасидан конструктив ва батафсил муҳокама бўлиб ўтди. Бу ҳақда ЕИК матбуот хизмати хабар берди.Евроосиё иқтисодий комиссиясининг (ЕИК) божхона ҳамкорлиги бўйича вазири Руслан Давидов Қирғизистон Молия вазирлиги ҳузуридаги Давлат божхона хизмати раиси Самат Исабеков билан ишчи учрашув ўтказди.Учрашувда Навигация муҳрларини қўллаш тўғрисидаги битимнинг амалга оширилиши, божхона транзитининг божхона тартиб-қоидалари, ахборот алмашинуви ва божхона соҳасидаги умумий жараёнларни амалга ошириш масалалари ҳам диққат марказида бўлди.Руслан Давидов Қирғизистон божхона хизматининг рақамлаштириш соҳасида олиб бораётган ишларини қайд этиб, энг яхши жаҳон стандартларини ҳисобга олган ҳолда ягона ҳуқуқни қўллаш амалиётини шакллантириш учун ЕОИИ мамлакатлари божхона хизматлари ўртасида тажриба алмашиш муҳимлигини таъкидлади.ЕИК вазири ўз ҳамкасбларига самарали ҳамкорлик учун миннатдорчилик билдирди, шунингдек, Иттифоқнинг асосий мақсадларидан бири – унинг бутун ҳудудида ягона божхона тартибга солишни таъминлашга эришиш йўлида ҳамкорликни янада чуқурлаштиришга ишонч билдирди.
https://sputniknews.uz/20241203/eoii-davlatlar-birja-makon-46935757.html
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еик қирғизистон божхона ҳамкорлиги
еик қирғизистон божхона ҳамкорлиги

ЕИК ва Қирғизистон божхона ҳамкорлиги масалалари муҳокама қилинди

19:26 07.12.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Медиабанкка ўтишОткрытие границы между Киргизией и Казахстаном
Открытие границы между Киргизией и Казахстаном - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.12.2024
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Навигация муҳрларини қўллаш тўғрисидаги битимнинг амалга оширилиши, божхона транзитининг божхона тартиб-қоидалари, ахборот алмашинуви ва божхона соҳасидаги умумий жараёнларни амалга ошириш масалалари диққат марказида бўлди.
ТОШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Евроосиё ҳукуматлараро кенгашининг божхона қиймати назорати бўйича ёндашувларни бирлаштиришга оид кўрсатмаларини амалга ошириш юзасидан конструктив ва батафсил муҳокама бўлиб ўтди. Бу ҳақда ЕИК матбуот хизмати хабар берди.
Евроосиё иқтисодий комиссиясининг (ЕИК) божхона ҳамкорлиги бўйича вазири Руслан Давидов Қирғизистон Молия вазирлиги ҳузуридаги Давлат божхона хизмати раиси Самат Исабеков билан ишчи учрашув ўтказди.
© Пресс-служба ЕЭКМинистр по таможенному сотрудничеству ЕЭК провел встречу с Председателем Государственной таможенной службы при Минфине Кыргызстана.
Министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК провел встречу с Председателем Государственной таможенной службы при Минфине Кыргызстана. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.12.2024
Министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК провел встречу с Председателем Государственной таможенной службы при Минфине Кыргызстана.
© Пресс-служба ЕЭК
Учрашувда Навигация муҳрларини қўллаш тўғрисидаги битимнинг амалга оширилиши, божхона транзитининг божхона тартиб-қоидалари, ахборот алмашинуви ва божхона соҳасидаги умумий жараёнларни амалга ошириш масалалари ҳам диққат марказида бўлди.
“Смарт Бажи” янги божхона ахборот тизими тақдимоти бўлиб ўтди, унинг платформасида божхона операциялари ва божхона назорати бўйича комплекс ечимларни жорий этиш режалаштирилган. Ушбу тизимнинг ишга туширилиши транспорт воситаларининг назорат-ўтказиш пунктларидан ўтиш вақтини сезиларли даражада қисқартиради.
© Пресс-служба ЕЭКМинистр по таможенному сотрудничеству ЕЭК провел встречу с Председателем Государственной таможенной службы при Минфине Кыргызстана.
Министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК провел встречу с Председателем Государственной таможенной службы при Минфине Кыргызстана. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.12.2024
Министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК провел встречу с Председателем Государственной таможенной службы при Минфине Кыргызстана.
© Пресс-служба ЕЭК
Руслан Давидов Қирғизистон божхона хизматининг рақамлаштириш соҳасида олиб бораётган ишларини қайд этиб, энг яхши жаҳон стандартларини ҳисобга олган ҳолда ягона ҳуқуқни қўллаш амалиётини шакллантириш учун ЕОИИ мамлакатлари божхона хизматлари ўртасида тажриба алмашиш муҳимлигини таъкидлади.
ЕИК вазири ўз ҳамкасбларига самарали ҳамкорлик учун миннатдорчилик билдирди, шунингдек, Иттифоқнинг асосий мақсадларидан бири – унинг бутун ҳудудида ягона божхона тартибга солишни таъминлашга эришиш йўлида ҳамкорликни янада чуқурлаштиришга ишонч билдирди.
Московская биржа - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.12.2024
Ўзбекистон ва ЕОИИ
ЕОИИ давлатлари умумий биржа маконини яратмоқчи
3 Декабр, 16:31
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