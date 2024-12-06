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https://sputniknews.uz/20241206/shavkat-mirziyoev-xojakentga-elektropoezdda-keldi--46980414.html
Шавкат Мирзиёев Хўжакентга электропоездда келди
Шавкат Мирзиёев Хўжакентга электропоездда келди
Sputnik Ўзбекистон
Сўнгги йилларда Тошкент атрофидаги темир йўл йўналишлари электрлаштирилиб, поездларни ўтказиш имконияти 30 фоизга ошди. 06.12.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-12-06T13:51+0500
2024-12-06T14:05+0500
президент
шавкат мирзиёев
темир йўл
тошкент
тошкент вилояти
жамият
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ТОШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев 6 декабрь куни Хўжакентга янги электропоездда келди. Президент темир йўлга туташ майдонларни ободонлаштириш, темир йўл четларини кўкаламзорлаштириш, кунлик экспресс поездлар қатновини кўпайтириш бўйича топшириқлар берди. “Тошкент – Хўжакент” йўналишида электропоезд ҳаракати 3 декабрь куни йўлга қўйилган эди. Бундан олдин барча керакли инфратузилма ва темирйўл бекатлари таъмирдан чиққан эди.Айтиш жоизки, сўнгги йилларда Ўзбекистонда темир йўл инфратузилмаси жадал ривожлантирилди. Хусусан, 3 минг км темир йўллар электрлаштирилди. Бухоро – Урганч –Хива темир йўл тармоқларини электрлаштириш якуний босқичда. Мискин – Нукус йўналишида жадал давом эттирилмоқда. Тошкент атрофида ҳам электрлашган йўл қурилиб, поездларни ўтказиш имконияти 30 фоизга ошди.
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президент, шавкат мирзиёев, темир йўл, тошкент, тошкент вилояти, жамият
президент, шавкат мирзиёев, темир йўл, тошкент, тошкент вилояти, жамият

Шавкат Мирзиёев Хўжакентга электропоездда келди

13:51 06.12.2024 (янгиланди: 14:05 06.12.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев Хўжакентга электропоездда келди
Шавкат Мирзиёев Хўжакентга электропоездда келди - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 06.12.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Сўнгги йилларда Тошкент атрофидаги темир йўл йўналишлари электрлаштирилиб, поездларни ўтказиш имконияти 30 фоизга ошди.
ТОШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев 6 декабрь куни Хўжакентга янги электропоездда келди.
"Вагонлар шинам ва ёруғ, йўловчилар учун қулай. Ўриндиқлар сони 586 та. Маълумот таблолари ва ёнғин хавфсизлиги тизими ўрнатилган. Поезд соатига 120 километргача тезликка чиқа олади. Ҳар бир тарафга кунига учтадан қатнов йўлга қўйилади", - дейилади хабарда.
Президент темир йўлга туташ майдонларни ободонлаштириш, темир йўл четларини кўкаламзорлаштириш, кунлик экспресс поездлар қатновини кўпайтириш бўйича топшириқлар берди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев Хўжакентга электропоездда келди
Шавкат Мирзиёев поехал в Ходжикент на электропоезде - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 06.12.2024
Шавкат Мирзиёев Хўжакентга электропоездда келди
© Пресс-служба президента Узбекистана
“Тошкент – Хўжакент” йўналишида электропоезд ҳаракати 3 декабрь куни йўлга қўйилган эди. Бундан олдин барча керакли инфратузилма ва темирйўл бекатлари таъмирдан чиққан эди.
Айтиш жоизки, сўнгги йилларда Ўзбекистонда темир йўл инфратузилмаси жадал ривожлантирилди. Хусусан, 3 минг км темир йўллар электрлаштирилди. Бухоро – Урганч –Хива темир йўл тармоқларини электрлаштириш якуний босқичда. Мискин – Нукус йўналишида жадал давом эттирилмоқда. Тошкент атрофида ҳам электрлашган йўл қурилиб, поездларни ўтказиш имконияти 30 фоизга ошди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев Хўжакентга электропоездда келди
Шавкат Мирзиёев поехал в Ходжикент на электропоезде - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 06.12.2024
Шавкат Мирзиёев Хўжакентга электропоездда келди
© Пресс-служба президента Узбекистана
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