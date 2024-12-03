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https://sputniknews.uz/20241203/toshkent-xojikent-elektropoezd-jadval-chipta-46918887.html
“Тошкент-Хожикент” йўналишида янги электропоезд қўйилди — жадвал ва чипта нархлари
“Тошкент-Хожикент” йўналишида янги электропоезд қўйилди — жадвал ва чипта нархлари
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Одатдаги жадвал асосида қатнаб келаётган электропоездларнинг қатнов вақтлари ўз ўрнида қолади. 03.12.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-12-03T11:32+0500
2024-12-03T11:32+0500
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TOШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. “Тошкент — Хожикент — Тошкент” йўналишида янги тезюрар электропоезд қўйилди, дея хабар берди Транспорт вазирлиги матбуот хизмати. Шу йилнинг 3 декабрь санасидан бошлаб шаҳар атрофида янги келтирилган тезюрар шаҳарлараро электропоезди ўз қатновларини бошлайди. Тезюрар электропоездлар қуйидаги жадвал асосида ҳаракатланади: Айтилишича, одатдаги жадвал асосида қатнаб келаётган электропоездларнинг қатнов вақтлари ўз ўрнида қолади ва жадвал асосида қатновларини давом эттиради.
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жамият, ўзбекистон, тошкент, тезюрар поезд, поезд қатнови

“Тошкент-Хожикент” йўналишида янги электропоезд қўйилди — жадвал ва чипта нархлари

11:32 03.12.2024
© Министерство транспортаБудет запущен новый скоростной электропоезд по маршруту "Ташкент — Ходжикент — Ташкент"
Будет запущен новый скоростной электропоезд по маршруту Ташкент — Ходжикент — Ташкент - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.12.2024
© Министерство транспорта
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Одатдаги жадвал асосида қатнаб келаётган электропоездларнинг қатнов вақтлари ўз ўрнида қолади.
TOШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. “Тошкент — Хожикент — Тошкент” йўналишида янги тезюрар электропоезд қўйилди, дея хабар берди Транспорт вазирлиги матбуот хизмати.
Шу йилнинг 3 декабрь санасидан бошлаб шаҳар атрофида янги келтирилган тезюрар шаҳарлараро электропоезди ўз қатновларини бошлайди.
Тошкент бўлинмасининг ягона ҳудуд чипта нархи: 20 000 сўм
Болалар учун: 11 500 сўм.
Тезюрар электропоездлар қуйидаги жадвал асосида ҳаракатланади:
7201-сонли "Тошкент - Хожикент": Тошкент 06:18 — Хожикент 07:42;
7202-сонли "Хожикент - Тошкент": Хожикент 08:02 — Тошкент 09:17;
7203-сонли "Тошкент - Хожикент": Тошкент 12:53 — Хожикент 14:03;
7204-сонли "Хожикент - Тошкент": Хожикент 14:33 — Тошкент 15:48;
7205-сонли "Тошкент - Хожикент": Тошкент 18:10 — Хожикент 19:20;
7206-сонли "Хожикент - Тошкент": Хожикент 19:45 — Тошкент 21:03.
Айтилишича, одатдаги жадвал асосида қатнаб келаётган электропоездларнинг қатнов вақтлари ўз ўрнида қолади ва жадвал асосида қатновларини давом эттиради.
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